Вкладываться и поощрять: Сергей Булаев о том, как ЛДПР борется за благополучие русских

Неправильно, когда учитель в Барнауле и Москве имеет разный уровень дохода, считает координатор регионального отделения ЛДПР

27 июня 2025, 15:24, ИА Амител

В последнее время на политическом поприще достаточно громко заявляет о себе либерально- демократическая партия. На Всероссийском слете ЛДПР ее председатель Леонид Слуцкий заявил, что партия намерена "заставить уважать Россию и вернуть величие русским". Еще один яркий лозунг партии: "русский — не значит бедный". В ЛДПР утверждают, что знают, как поднять благосостояние россиян и решить демографическую проблему. Мы поговорили об этом с координатором Алтайского регионального отделения ЛДПР Сергеем Булаевым.

— Сергей, во время Всероссийского слёта лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил что партия намерена заставить уважать Россию и вернуть величие русским. По-вашему, в чем заключается величие и достоинство русских?

— На мой взгляд, одно из главных достоинств русских, это прежде всего наша земля, Русь-матушка, и то, что она нам дает. Наша страна обладает уникальными природными богатствами, огромным человеческим ресурсом. У нас особые нравственно-духовные ценности: русская православная вера, традиции. То что в нас закладывалось веками: уважение к старшим, помогать слабым, не проходить мимо чужой беды. И нашего человека всегда очень легко определить в любой точке мира — по его действиям, поведению. Это и есть достоинство нашего народа. На самом деле можно много о чем говорить. Но главное для меня, пожалуй, именно это.

— Но ведь в России веками и вполне себе дружно проживали представители разных народов и национальностей. Заявление ЛДПР "заставим уважать Россию, вернем величие русским" звучит провокационно..

— А я не считаю эти народы не русскими. Они — русские. Русские не по крови, а по духу. Они граждане России. Поэтому я не вижу никакого противоречия. И даже если ты представитель другой национальности, но живешь на территории определенного государства, ты обязан уважать его законы и традиции.

- Про законы государства, в котором живешь. ЛДПР серьезно занимается вопросами миграционной политики. В Алтайском крае тоже отмечают эти сдвиги. Какие наиболее приоритетные моменты в этом ключе вы могли бы выделить для нашего региона?

— Считаю, что в Алтайском крае проблема с мигрантами не так остра, как в некоторых регионах. Куда, прежде всего, едут мигранты? Где высокие зарплаты. Алтайский край - не про высокие заработные платы. Это прежде всего про любовь к своему региону и желание здесь жить, потому что я здесь пригожусь.

ЛДПР работает над тем, чтобы упорядочить миграционное законодательство. Мы хотим донести до людей, которые к нам приезжают: вы находитесь в стране со своей историей, законами, со своими укладами и традициями. И если вы сюда приехали, то вы обязаны их соблюдать.

И приоритет для нас — это безопасность наших жителей. ЛДПР защищает русских, как и всегда.

— Еще один тезис от ЛДПР: русский - не значит бедный. Многие говорят о том, что надо поднимать благосостояние жителей. Но что конкретно предлагает ЛДПР?

— У ЛДПР очень много законопроектов, направленных на поддержку людей, которые попали в сложную ситуацию. Мы не просто говорим о борьбе с бедностью или другими проблемами. ЛДПР предлагает конкретные действия.

Мы уверены, что необходимо вкладываться и поощрять ускоренное развитие отечественной промышленности и сельского хозяйства. По-новому развивать экономику России. Для этого ЛДПР разрабатывает проект новой индустриализации, который, как мы считаем, поможет построить успешное будущее России. Партия собрала мнения предпринимателей со всей страны. В Алтайском крае проводили круглый стол по этой теме. Участвовали, экономисты, ученые, руководители крупных предприятий. Все предложения внимательно изучались экспертным советом.

По инициативе лидера партии Леонида Слуцкого каждый месяц депутаты ЛДПР проводят Всероссийский прием граждан. Мы встречаемся с жителями Барнаула, Рубцовска, сел Алтайского края. Из первых уст знаем, чем живут люди, с какими проблемами они сталкиваются. И хочу сказать: людям бесконечно важно, что их просьбы слышат, что они не безразличны, что их права отстаивают.

ЛДПР предлагает конкретные программы в поддержку многодетных семей. Сегодня мало кто рожает в 20-ть лет. Молодежь хочет выучиться, построить карьеру, встать на ноги и только потом уже думают о детях. Ключевой момент в этой цепочке: "крепко встать на ноги". Сейчас у нас рождение ребенка автоматически означает ухудшение финансовой ситуации в семье. А если детей несколько? Сколько мужчин в нашей стране смогут на одну зарплату содержать семью из 4-5 человек? Посчитайте расходы - это огромные деньги. И многие обоснованно боятся, что не потянут. Для нас, ЛДПР, очень важно, чтобы люди получили поддержку. Потому что стране важны их семьи и дети.

Сейчас в ЛДПР разрабатывают "программу благополучия", главный тезис которой вы назвали: "русский – не значит бедный".

- И что входит в эту программу? Есть какие-то конкретные предложения?

- Одна из мер, о которой нас просят жители, в том числе и Алтайского края, — это строгий контроль над ценами на продукты, детское питание и товары первой необходимости. ЛДПР ежемесячно проводит мониторинг цен в магазинах. И мы отмечаем реальный рост на продукты, который порой значительно расходится с официальной статистикой. Все эти данные фиксируются и будут переданы в Правительство РФ. Также мы предлагаем нулевую ставку НДФЛ на доходы до 30 тысяч рублей. И поддержку пенсионеров, трудовой стаж которых от 30 лет. Считаем, что пенсия людей, посвятивших всю жизнь труду на благо России, должна быть не меньше двух прожиточных минимумов.

— В разных регионах России разная финансовая ситуация. Москву жители Алтайского края называют "государством в государстве" со своими законами, со своими зарплатами. ЛДПР заявила, что намерена нивелировать это неравенство. Каким образом?

— Россия больше, чем Москва — это еще один тезис, озвученный Леонидом Эдуардовичем Слуцким. Считаем, что необходимо уравнивать зарплаты. Неправильно, когда учитель в Барнауле и Москве при равных условиях труда имеет разный уровень дохода. Понятно, что он из Барнаула уедет в ту же Москву или рядом с ней, потому что там оклад будет кратно выше.

По моему мнению, зарплата может быть выше, только если работать приходится в суровых условиях. Например, педагог в Якутске в мороз в минус 70 идет учить детей - тут оправданно, если он будет получать на 20 или 30 процентов больше.

Но ведь в Москве климатические условия не хуже, чем в Алтайском крае.

- Говорят, мол, в Москве зарплаты выше, потому что есть региональные доплаты. А наш край такие доплаты позволить просто не может.

— Еще раз повторю: Россия все-таки больше, чем Москва. Ну давайте тогда эти доплаты передадим на федеральный уровень, чтобы они распространялись на все регионы. Иначе мы действительно подкармливаем государство в государстве и создаем ситуацию, что все специалисты стремятся уехать именно в Москву, а регионы остаются ни с чем.

— Но ведь такая ситуация не только с Москвой. У нас в крае люди пытаются перебраться из деревень в город…

— Да, такая проблема есть. Но тут все-таки больше проблема в развитии инфраструктуры. У нас очень много сел, где просто нет нормальных дорог, работает один магазин - по два часа два дня в неделю, нет автобусного сообщения. До врача надо добираться на каких-то перекладных с кучей пересадок.

— По-моему, самое убийственное для села, когда там нет школы и садика. Как будто специально выживают из деревень семьи с детьми….

— Это беда большая. Я как-то ехал зимой в Заринском районе в мороз градусов под 30. И на трассе голосует мальчишка лет 11 или 12. Просит подвезти до дома - семь километров. В его деревне нет школы, ездит учиться в село за семь километров. У родителей сломалась машина, кто-то обещал подвезти и не смог. И вот он пешком собрался семь километров в минус 30. Но ведь так не должно быть! Проблем в деревне очень много. Я много могу говорить об этом: газ не привозят, нет воды. И с этим что-то надо делать. Ведь именно деревня кормит город. Нас с вами кормит.

— И что предлагает ЛДПР, чтобы улучшить жизнь в деревнях?

— Лично я считаю, что укрупнение сел — это совсем неплохо. К нам сейчас обратились жители одного села - там нет воды. Вообще нет центрального водоснабжения и никогда не было. Стали разбираться, а их там проживает 82 человека. Все уже в серьезном возрасте. И рады бы уехать оттуда в более крупный населенный пункт, где есть вода, магазины, врачи. Но сначала ведь надо продать свое жилье, чтобы купить другое. А дома в том селе вообще ничего не стоит. 30-ти тысяч никто не даст.

Я считаю, что если инфраструктура не позволяет в селе полноценно жить, то для этих людей в бюджете региона надо закладывать деньги, чтобы перевезти их в другой населенный пункт.

— Кажется, вы об этом говорили в своей предвыборной программе в губернаторы..

- Да, но тогда это восприняли превратно. Многие сочли, что я предлагаю людей насильно вывезти из маленьких деревень. Нет, речь идет только о тех, кто сам хочет уехать, потому что в этом селе невозможно жить. Если же человека все устраивает, то пожалуйста: живи.

А ЛДПР намерена добиться, чтобы и в селе и в городе людям жилось одинаково комфортно. Для этого нужно, как я уже говорил, развивать сельскую инфраструктуру: дороги, школы, ФАПы, клубы - чтобы молодежи было интересно, чтобы жители сел не чувствовали себя ущемленными.

— Знаю, что иногда законодательные инициативы, которые изначально предлагает ЛДПР, поступают в АКЗС уже в совместном авторстве с правительством или губернатором. Вы не чувствуете себя ущемленными?

— Говорю лично за себя: не чувствую. Если наше предложение нашло отзыв в сердцах членов правительства — это же прекрасно. Самое главное, чтобы эта мера была принята, чтобы заработала и пошла на пользу людям. ЛДПР выступает именно за это: за реальную помощь жителям России, за поддержку русских.