Владелец зоопарка возглавил первый медиарейтинг бизнесменов Алтая
В апреле Сергей Писарев рассказал о пополнении в зоопарке и предложил расширить "Пушкинскую карту"
15 мая 2023, 13:34, ИА Амител
Владелец барнаульского зоопарка "Лесная сказка", депутат АКЗС Сергей Писарев возглавил первый рейтинг упоминаемости предпринимателей Алтайского края. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".
Лидеры апрельского рейтинга:
- руководитель зоопарка "Лесная сказка", депутат АКЗС Сергей Писарев (15 упоминаний);
- руководитель Алтайской продовольственной компании Александр Балаков (11 упоминаний);
- руководитель "Алтайкрайэнерго", депутат АКЗС Сергей Приб (10 упоминаний).
Как уточняет издание, лидер рейтинга Сергей Писарев в прошлом месяце упоминался в СМИ чаще других по нескольким причинам: в зоопарке родились львята и тигрята, обсуждение расширения "Пушкинской карты" на зоопарки, проверка ремонта образовательных объектов в Барнауле.
Ранее "Атмосфера" опубликовала апрельский медиарейтинг руководителей вузов на Алтае, в котором лидерство удержала арестованная ректор.
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