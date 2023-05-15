Владелец зоопарка возглавил первый медиарейтинг бизнесменов Алтая

В апреле Сергей Писарев рассказал о пополнении в зоопарке и предложил расширить "Пушкинскую карту"

15 мая 2023, 13:34, ИА Амител

Фото: страница во "ВКонтакте" Сергея Писарева

Владелец барнаульского зоопарка "Лесная сказка", депутат АКЗС Сергей Писарев возглавил первый рейтинг упоминаемости предпринимателей Алтайского края. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".

Лидеры апрельского рейтинга:

руководитель зоопарка "Лесная сказка", депутат АКЗС Сергей Писарев (15 упоминаний);

руководитель Алтайской продовольственной компании Александр Балаков (11 упоминаний);

руководитель "Алтайкрайэнерго", депутат АКЗС Сергей Приб (10 упоминаний).





Медиарейтинг / asfera.info

Как уточняет издание, лидер рейтинга Сергей Писарев в прошлом месяце упоминался в СМИ чаще других по нескольким причинам: в зоопарке родились львята и тигрята, обсуждение расширения "Пушкинской карты" на зоопарки, проверка ремонта образовательных объектов в Барнауле.

Ранее "Атмосфера" опубликовала апрельский медиарейтинг руководителей вузов на Алтае, в котором лидерство удержала арестованная ректор.