Акция проводится с 2018 года и продолжает объединять тысячи людей, готовых творить добрые дела

06 декабря 2024, 13:29, ИА Амител

"Елка желаний" / Фото: предоставлено amic.ru "Движением Первых"

5 декабря на форуме #МЫВМЕСТЕ президент России Владимир Путин открыл всероссийскую акцию "Елка желаний", организованную "Движением Первых" при поддержке "Росмолодежь.Добро". С новогодней елки в Центральном выставочном зале "Манеж" глава государства снял три открытки с желаниями детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

"Первой участницей акции, желание которой снял с елки Владимир Путин, стала 10-летняя Маргарита Руцинская из Белгородской области. Школьница мечтает побывать в роли пилота на авиатренажере. 12-летняя Таисия Леонова из Московской области получит в подарок от президента России возможность побывать на репетиции ансамбля народного танца им. И. Моисеева. А 15-летняя Арина Порхал из Донецкой Народной Республики благодаря главе государства сможет посетить Санкт-Петербург", – рассказали в общественном движении.

Напомним, участие Владимира Путина во всероссийской акции "Елка желаний" стало доброй традицией. Ежегодно президент России снимает несколько открыток с мечтами участников акции. С 2018 года глава государства исполнил 18 новогодних желаний.

Например, в прошлом году президент исполнил сразу три мечты: Кристина Син из Южно-Сахалинска вместе с семьей получила в подарок поездку на озеро Байкал, Ксения Мазнева из Санкт-Петербурга попробовала себя в роли ведущей новостей, а Никита Мирошниченко из Костромы посетил Эрмитаж.

Возможность подать заявку с новогодним желанием доступна мечтателям до 20 декабря на сайте акции елкажеланий.рф. А начиная с 6 декабря каждый может присоединиться к акции в качестве исполнителя детской мечты.

"Участие в "Елке желаний" – это возможность совершить чудо для ребенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. У каждого есть возможность подарить частичку тепла тем, кто особенно сильно нуждается в этом", – подчеркнули организаторы.

По традиции в преддверии новогодних праздников "Движение Первых" при поддержке "Росмолодежь.Добро" запустило всероссийскую акцию "Елка желаний". Она проводится с 2018 года и продолжает объединять тысячи людей, готовых творить добрые дела. За шесть лет было исполнено более 210 тысяч новогодних желаний детей из 89 регионов страны.

"Елка желаний" / Фото: предоставлены amic.ru "Движением Первых"

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение Первых" – крупнейшее в Российской Федерации сообщество детей, подростков и взрослых, объединяющее государственные и общественные институты для формирования единой воспитательной среды школьников и студентов профессиональных образовательных организаций.



Участниками "Движения Первых" являются более 8,5 млн человек. На регулярной основе в 89 регионах России работают свыше 48 тыс. первичных отделений. В 2024 году мероприятия движения охватили более 9 млн человек.



Работа движения реализуется в добровольной занятости детей и молодежи во внеучебное время в образовательных организациях, в организациях культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, социальной защиты и на предприятиях.



"Движение Первых" реализует программу воспитательной работы с детьми и молодежью на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, национального культурного и исторического наследия и принципа неразрывной связи поколений в целях создания единого воспитательного пространства равных возможностей для всестороннего развития и самореализации детей и молодежи, формирования у участников навыков, полезных для практического применения и профориентации.



Ключевые проекты "Движения Первых": всероссийский проект "Большая перемена", всероссийский проект "Первая помощь", всероссийская военно-патриотическая игра "Зарница 2.0", всероссийский проект "Юннаты Первых", всероссийский проект "Хранители истории", всероссийский театральный проект "Школьная классика", всероссийский проект "МедиаПритяжение", программа "Мы – граждане России!", всероссийский проект "Вызов Первых", всероссийский проект "Походы Первых. Больше, чем путешествие", образовательно-туристская программа "Университетские смены", всероссийский проект "Благо твори", продюсерский центр "Звучи", всероссийский проект "Наука Первых", всероссийский проект "Безопасность в Движении".