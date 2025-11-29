Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ в 2026 году

Теперь минимальный размер оплаты труда составит больше 27 тысяч рублей

29 ноября 2025, 16:05, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Владимир Путин подписал закон, согласно которому с начала 2026 года МРОТ (минимальный размер оплаты труда) устанавливается в размере 27 093 рубля. Информация об этом решении размещена на официальном сайте нормативных актов.

Установленный МРОТ на 31,2% выше прожиточного минимума для трудоспособных граждан и равен 48% от средней зарплаты. В сопоставлении с действующим значением минимальный размер оплаты труда станет больше на 20,7%.

МРОТ является базовой величиной для расчета зарплат, пособий и различных социальных выплат. С 2025 года его размер определяется на основе медианной зарплаты.