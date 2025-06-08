Владимир Путин поздравил соцработников с профессиональным праздником

Президент поблагодарил их за подвижнический труд и пожелал успехов

08 июня 2025, 18:15, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских социальных работников с профессиональным праздником. Соответствующую телеграмму опубликовала пресс-служба Кремля.

"Благородные традиции милосердия и попечительства, помощь тем, кто нуждается в заботе и сострадании, всегда были в характере нашего народа, находили живой отклик в сердцах людей и поддержку в обществе", – отметил президент.

Российский лидер напомнил об указе Петра I от 8 июня 1701 года об открытии учреждений для ухода за больными и престарелыми неимущими людьми, который положил начало созданию в России государственной системы социальной защиты.

Владимиру Путину отрадно, что идеалы честного служения делу достойно продолжает нынешнее поколение социальных работников, которые трудятся в домах ветеранов и интернатах, в центрах помощи семье и детям, в других организациях социальной сферы.

"Всех вас объединяет не только преданность профессии, но и особые личные, человеческие качества – неравнодушие и отзывчивость, глубокое понимание важности своей миссии. Ведь во многом от вас, вашей самоотдачи зависит жизнь миллионов людей, решение повседневных, порой очень сложных проблем", – убежден глава государства.

Президент также отметил важность постоянного повышения качества, оперативности и доступности социальных услуг.

"Желаю вам успехов. Искренне благодарю за подвижнический труд", – заключил Владимир Путин.

Ранее социальных работников также поздравил глава Барнаула Вячеслав Франк.