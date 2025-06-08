Глава Барнаула поздравил социальных работников с профессиональным праздником

Вячеслав Франк поблагодарил соцработников за служение горожанам и неустанный труд

08 июня 2025, 12:00, ИА Амител

Глава Барнаула Вячеслав Франк / Фото: amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил социальных работников с профессиональным праздником. Его слова передает пресс-центр мэрии.

Мэр отметил, что соцработники посвятили себя благородному делу, требующему не только профессиональных знаний, но и сострадания, чуткости.

"В социальных учреждениях краевой столицы трудятся высококвалифицированные специалисты, которые помогают барнаульцам добрым отношением, сердечным теплом, участием в реализации социальных программ. Примите искренние слова признательности за ваше самоотверженное служение горожанам и неустанный труд", – заявил глава города.

Вячеслав Франк пожелал соцработникам здоровья, счастья, благополучия и всего наилучшего.