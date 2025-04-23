Владимир Путин провел переговоры с султаном Омана. Главное
По итогам встречи стороны подписали два меморандума, соглашение и протокол
23 апреля 2025, 08:10, ИА Амител
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
22 апреля в Кремле прошла встреча президента РФ Владимира Путина и султана Омана Хейсама бен Тарек Аль Саида. По итогам переговоров они приняли совместное заявление. Об этом сообщает РИА Новости.
Главное:
- российский лидер принял приглашение султана Омана посетить страну;
- переговоры прошли в духе дружбы и подчеркнули важность вывода двусторонних отношений на более высокий уровень;
- Москва и Маскат отметили важность уважения Устава ООН и разрешения конфликтов дипломатическими средствами;
- главы государств заявили о необходимости полного вывода израильских войск из сектора Газа и со всех оккупированных палестинских территорий;
- Путин и султан Омана подтвердили поддержку усилий по достижению прекращения огня в секторе Газа.
РФ и Оман подписали:
- протокол о комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству;
- соглашение о взаимной отмене визового режима для граждан двух стран;
- меморандум о сотрудничестве в области рыбного хозяйства;
- меморандум о взаимопонимании в области транспорта.
Заявления Владимира Путина в начале переговоров:
- Москва и Маскат прорабатывают взаимодействие в сфере транспорта и логистики, а также взаимных инвестиций и сельского хозяйства;
- стороны могут сделать дополнительные шаги в области энергетики;
- российские энергетические компании заинтересованы в сотрудничестве с Оманом;
- есть планы провести саммит между РФ и арабскими странами.
Заявления султана Омана:
- отношения Маската и Москвы крепкие и прочные;
- представителям российского бизнеса нужно открывать представительства в Омане;
- Маскат намерен развивать экономические связи с Москвой.
09:23:22 23-04-2025
Разрешили Талибан.
Ведём переговоры с Оманом.
Иностранных специалистов уже больше , чем отечественных.
Кто за этим стоит?
14:14:45 23-04-2025
Гость (09:23:22 23-04-2025) Разрешили Талибан.Ведём переговоры с Оманом.Иностран... Ну чего ж тах хвастаться то?
16:01:20 23-04-2025
Оман - прекрасная страна!
17:41:40 23-04-2025
только бы не ОБман, вместо Омана