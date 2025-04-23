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Владимир Путин провел переговоры с султаном Омана. Главное

По итогам встречи стороны подписали два меморандума, соглашение и протокол

23 апреля 2025, 08:10, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

22 апреля в Кремле прошла встреча президента РФ Владимира Путина и султана Омана Хейсама бен Тарек Аль Саида. По итогам переговоров они приняли совместное заявление. Об этом сообщает РИА Новости

Главное:
  • российский лидер принял приглашение султана Омана посетить страну;
  • переговоры прошли в духе дружбы и подчеркнули важность вывода двусторонних отношений на более высокий уровень;
  • Москва и Маскат отметили важность уважения Устава ООН и разрешения конфликтов дипломатическими средствами;
  • главы государств заявили о необходимости полного вывода израильских войск из сектора Газа и со всех оккупированных палестинских территорий;
  • Путин и султан Омана подтвердили поддержку усилий по достижению прекращения огня в секторе Газа.
РФ и Оман подписали:
  • протокол о комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству;
  • соглашение о взаимной отмене визового режима для граждан двух стран;
  • меморандум о сотрудничестве в области рыбного хозяйства;
  • меморандум о взаимопонимании в области транспорта.
Заявления Владимира Путина в начале переговоров:
  • Москва и Маскат прорабатывают взаимодействие в сфере транспорта и логистики, а также взаимных инвестиций и сельского хозяйства;
  • стороны могут сделать дополнительные шаги в области энергетики;
  • российские энергетические компании заинтересованы в сотрудничестве с Оманом;
  • есть планы провести саммит между РФ и арабскими странами.
Заявления султана Омана:
  • отношения Маската и Москвы крепкие и прочные;
  • представителям российского бизнеса нужно открывать представительства в Омане;
  • Маскат намерен развивать экономические связи с Москвой.
Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

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Комментарии 4

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Гость

09:23:22 23-04-2025

Разрешили Талибан.
Ведём переговоры с Оманом.
Иностранных специалистов уже больше , чем отечественных.
Кто за этим стоит?

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Гость

14:14:45 23-04-2025

Гость (09:23:22 23-04-2025) Разрешили Талибан.Ведём переговоры с Оманом.Иностран... Ну чего ж тах хвастаться то?

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Гость

16:01:20 23-04-2025

Оман - прекрасная страна!

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Гость

17:41:40 23-04-2025

только бы не ОБман, вместо Омана

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