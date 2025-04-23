Владимир Путин провел переговоры с султаном Омана. Главное

По итогам встречи стороны подписали два меморандума, соглашение и протокол

23 апреля 2025, 08:10, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

22 апреля в Кремле прошла встреча президента РФ Владимира Путина и султана Омана Хейсама бен Тарек Аль Саида. По итогам переговоров они приняли совместное заявление. Об этом сообщает РИА Новости. Главное: российский лидер принял приглашение султана Омана посетить страну;

переговоры прошли в духе дружбы и подчеркнули важность вывода двусторонних отношений на более высокий уровень;

Москва и Маскат отметили важность уважения Устава ООН и разрешения конфликтов дипломатическими средствами;

главы государств заявили о необходимости полного вывода израильских войск из сектора Газа и со всех оккупированных палестинских территорий;

Путин и султан Омана подтвердили поддержку усилий по достижению прекращения огня в секторе Газа. РФ и Оман подписали: протокол о комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству;

соглашение о взаимной отмене визового режима для граждан двух стран;

меморандум о сотрудничестве в области рыбного хозяйства;

меморандум о взаимопонимании в области транспорта. Заявления Владимира Путина в начале переговоров: Москва и Маскат прорабатывают взаимодействие в сфере транспорта и логистики, а также взаимных инвестиций и сельского хозяйства;

стороны могут сделать дополнительные шаги в области энергетики;

российские энергетические компании заинтересованы в сотрудничестве с Оманом;

есть планы провести саммит между РФ и арабскими странами. Заявления султана Омана: отношения Маската и Москвы крепкие и прочные;

представителям российского бизнеса нужно открывать представительства в Омане;

Маскат намерен развивать экономические связи с Москвой.