"Это была важная встреча". Уиткофф заявил о продвижении в переговорах США и РФ по Украине

Со слов спецпосланника Дональда Трампа, "убедительные коммерческие возможности" придали российско-американским отношениям новую форму

15 апреля 2025, 13:25, ИА Амител

Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил уверенность в скором подписании сделки по Украине между Россией и США. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Уиткофф рассказал, что отношения РФ и США приобретают новую форму благодаря "убедительным коммерческим возможностям".

"Я провел уже три встречи с ним [президентом РФ Владимиром Путиным]. Последняя встреча продолжалась около пяти часов, в кабинете также присутствовали два его ближайших советника – [помощник президента РФ] Юрий Ушаков и [глава РФПИ Кирилл] Дмитриев. Это была важная встреча", – отметил спецпосланник президента США в эфире телеканала Fox News.

Напомним, Стив Уиткофф входит в переговорную группу США по урегулированию конфликта на Украине. Ранее стало известно, что 11 апреля он прибыл в Россию для встречи с Владимиром Путиным. До этого спецпосланник США посещал Москву 11 февраля и 13 марта.

По информации источников, если договоренность о прекращении огня на Украине не будет достигнута до конца апреля, президент США Дональд Трамп может ввести против России дополнительные санкции.