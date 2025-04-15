"Это была важная встреча". Уиткофф заявил о продвижении в переговорах США и РФ по Украине
Со слов спецпосланника Дональда Трампа, "убедительные коммерческие возможности" придали российско-американским отношениям новую форму
15 апреля 2025, 13:25, ИА Амител
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил уверенность в скором подписании сделки по Украине между Россией и США. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Уиткофф рассказал, что отношения РФ и США приобретают новую форму благодаря "убедительным коммерческим возможностям".
"Я провел уже три встречи с ним [президентом РФ Владимиром Путиным]. Последняя встреча продолжалась около пяти часов, в кабинете также присутствовали два его ближайших советника – [помощник президента РФ] Юрий Ушаков и [глава РФПИ Кирилл] Дмитриев. Это была важная встреча", – отметил спецпосланник президента США в эфире телеканала Fox News.
Напомним, Стив Уиткофф входит в переговорную группу США по урегулированию конфликта на Украине. Ранее стало известно, что 11 апреля он прибыл в Россию для встречи с Владимиром Путиным. До этого спецпосланник США посещал Москву 11 февраля и 13 марта.
По информации источников, если договоренность о прекращении огня на Украине не будет достигнута до конца апреля, президент США Дональд Трамп может ввести против России дополнительные санкции.
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