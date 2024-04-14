Власти Алтая начали разрабатывать проект дороги до Белокурихи в обход Бийска

Стоимость реализации оценивается в 1,9 миллиарда рублей

14 апреля 2024, 08:00, ИА Амител

Фото: Успенский собор в Бийске/Википедия

Министерство транспорта Алтайского края заканчивает проектирование обхода города Бийска с выходом на трассу до Белокурихи. Стоимость реализации проекта оценивается в 1,9 миллиарда рублей. Как только появятся деньги на работы – власти региона начнут строить обход. Об этом журналистам сообщил министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.

"Пока решения по финансированию еще не принято. Проект готов и в ближайшее время пройдет госэкспертизу. Как только он будет готов – представим его главе региона. Все зависит от приоритета. Если позволят финансы, то приступим к реализации проекта", – отметил Антон Воронов.

Обход Бийска начинается на подъезде к городу и выводит на Чуйский тракт в сторону Республики Алтай. Дорога не так популярна у автомобилистов, которые ездят транзитом через наукоград. Этот путь немного длиннее, чем через центр города.

"Обход очень нужен. Очень многие туристы на время реконструкции коммунального моста в Бийске привыкли добираться в Белокуриху в обход города. Это помогло разгрузить дороги Бийска", – добавил министр.

Ранее о масштабном проекте высказался губернатор Виктор Томенко. По его мнению, необходимо все тщательно взвесить, перед тем как начинать строительство обхода.

"Надо порассуждать. Понять, насколько эта дорога нужна жителям города. Экологическую составляющую проверить. Возможно, часть трассы пройдет через лес. Все нужно взвесить, перед тем как принимать окончательное решение по выделению денег на строительство", – пояснил Виктор Томенко.