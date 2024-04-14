Власти Алтая начали разрабатывать проект дороги до Белокурихи в обход Бийска
Стоимость реализации оценивается в 1,9 миллиарда рублей
14 апреля 2024, 08:00, ИА Амител
Министерство транспорта Алтайского края заканчивает проектирование обхода города Бийска с выходом на трассу до Белокурихи. Стоимость реализации проекта оценивается в 1,9 миллиарда рублей. Как только появятся деньги на работы – власти региона начнут строить обход. Об этом журналистам сообщил министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.
"Пока решения по финансированию еще не принято. Проект готов и в ближайшее время пройдет госэкспертизу. Как только он будет готов – представим его главе региона. Все зависит от приоритета. Если позволят финансы, то приступим к реализации проекта", – отметил Антон Воронов.
Обход Бийска начинается на подъезде к городу и выводит на Чуйский тракт в сторону Республики Алтай. Дорога не так популярна у автомобилистов, которые ездят транзитом через наукоград. Этот путь немного длиннее, чем через центр города.
"Обход очень нужен. Очень многие туристы на время реконструкции коммунального моста в Бийске привыкли добираться в Белокуриху в обход города. Это помогло разгрузить дороги Бийска", – добавил министр.
Ранее о масштабном проекте высказался губернатор Виктор Томенко. По его мнению, необходимо все тщательно взвесить, перед тем как начинать строительство обхода.
"Надо порассуждать. Понять, насколько эта дорога нужна жителям города. Экологическую составляющую проверить. Возможно, часть трассы пройдет через лес. Все нужно взвесить, перед тем как принимать окончательное решение по выделению денег на строительство", – пояснил Виктор Томенко.
08:32:42 14-04-2024
Про южную обьездную под Барнаулом уже все?
12:09:07 15-04-2024
Грыша (08:32:42 14-04-2024) Про южную обьездную под Барнаулом уже все? ... А зачем она? Лес весь спилить? Ну, так-то она понадобится для спила и вывоза древесины за рубеж. А транзит останется весь в городе, ибо город занимает первое место по количеству ТРЦ и складов, которые и являются точками притяжения для грузовиков
10:44:06 14-04-2024
Не понял... А когда в Бийске мост ремонтировали где все ездили!? Разве не там?
14:35:23 14-04-2024
Гость (10:44:06 14-04-2024) Не понял... А когда в Бийске мост ремонтировали где все езди... Там, но потом вы снова возвращались в Бийск, чтобы поехать в Белокуриху. Теперь хотят спрямить дорогу через лес.
05:34:45 15-04-2024
Гость (10:44:06 14-04-2024) Не понял... А когда в Бийске мост ремонтировали где все езди... Что бы попасть на Смоленский тракт, то есть в Белокуриху нужно проехать через город. Теоретически конечно правильная идея строительства обхода.
14:51:32 14-04-2024
Бийчаннам эта дорога кроме вреда ничего не даст. Нужен мост в районе АБ, тогда город был бы разгружен от транспорта. А то вырежут уникальный бор а зачем
15:07:51 14-04-2024
Алексей (14:51:32 14-04-2024) Бийчаннам эта дорога кроме вреда ничего не даст. Нужен мост ... Чтобы разгрузить разгрузить дороги Бийска она и нужна. Мост слишком дорогое удовольствие. .
17:46:25 14-04-2024
Гость (15:07:51 14-04-2024) Чтобы разгрузить разгрузить дороги Бийска она и нужна. Мост... Сколько езжу, ни разу не видел, что дороги Бийска загружены(кроме ремонта моста). Да и потом - кто в Белокуриху мимо горячих пирожков поедет?
15:46:34 14-04-2024
Алексей (14:51:32 14-04-2024) Бийчаннам эта дорога кроме вреда ничего не даст. Нужен мост ... Тогда частный сектор снести, наверняка там топит.
16:14:12 14-04-2024
Бор вырежут. Очень быстро.
12:07:22 15-04-2024
Костя (16:14:12 14-04-2024) Бор вырежут. Очень быстро. ... На это всё и рассчёт. Чиновники хотят выпилить весь лес под аплодисменты жителей, думая, что те будут рады новой дороге. Да не будут! Будет осуждение и всеобщее недовольство. В Барнауле также хотят выпилить лес, только там собираются построить не одну, а несколько объездных. И все - через лес
16:48:16 14-04-2024
Конечно, ничего хорошего не даст. Вырубать столько леса! Разве это не вред?!
12:05:30 15-04-2024
Юлия (16:48:16 14-04-2024) Конечно, ничего хорошего не даст. Вырубать столько леса! Раз... В Барнауле также планируют построить обход и также - через лес. А ещё через лес планируют построить несколько дорог для разгрузки Павловского тракта и ул. Власихинской. Такое ощущение, что чиновникам так и не терпится избавится от леса. А делают они это так хитро, якобы для благо города. Но-но
18:26:43 14-04-2024
Абсолютно никчемный проект. Лучше на эти деньги строить быстрее дорогу от Барнаула до Бийска. Каждый день почти аварии со смертельным исходом.
21:43:58 14-04-2024
Какой дурак будет делать такой крюк, чтобы попасть в белку. Проект создан исключительно для распила бабла, ну и лес допилят оставшийся, а ведь наш бор после осеннего урагана и так понес страшные потери. За два лярда мост лучше постройте, ну почему нельзя спросить народ и в кои-то веки сделать что-то для людей, хотя о чем я......
04:24:22 15-04-2024
Городу нужен мост в районе понтонника и в Белокуриху ближе будет
12:12:53 15-04-2024
Городу надо дороги расширять, а не строить кучу объездов вокруг города. Транзит был, есть и будет. А вот строительство объездной вокруг Бийска окончательно похоронит лес и ничего, кроме вреда не принесёт. Точно такую же схему продвигают и в Барнауле - там тоже хотят построить объездную. И не одну, а несколько и все через лес. Очень хитро действуют чиновники - и хотят похвалу услышать от жителей и лес спилить и вевезти, да только не выйдет. Жители городов не дураки, они уже поняли что к чему
12:14:19 15-04-2024
Ничего, кроме возмущений и недовольства жителей эти стройки обходов вокруг городов не вызовут. Руки прочь от леса! Хотите разгрузить города - расширяйте дороги, стройте подземные переходы и многоуровневые развязки, но леса не трожьте! А иначе на улицы выйдут
12:32:04 15-04-2024
Не парьтесь. Денег не дадут. Всем известно куда они уходят.
18:27:09 15-04-2024
И обводная на Белокуриху нужна и новый мост нужен ,через Бию. И дорога по дамбе нужна.Только всё это фантазии. Но когда это всё будет, нам уже будет не интересно.
12:48:53 16-04-2024
Юрий (18:27:09 15-04-2024) И обводная на Белокуриху нужна и новый мост нужен ,через Бию... Объездной мост есть прекрасный. И дорога нормальная. Какой мост ещё, деньги отмыть? Других проблем нет? Город Бийск плавает круглогодично!!!
Давно не ездили. Возможно нужно подшаманить дорогу от моста до Чуйского тракта, там всего-то ничего, миллионов 200-300 потратить.
Остальное пустить на дороги в городе.
18:38:53 15-04-2024
Деньги некуда девать, лучше бы решили вопросы с бюджетными поликлинниками и больницами, это намного важнее.
20:47:38 15-04-2024
Просто нужен капитальный мост через Бию в замен существующего понтонного моста, или как было в проекте ранее, капитальный мост на уровне тц ривьера
12:59:45 16-04-2024
Лидия (18:38:53 15-04-2024) Деньги некуда девать, лучше бы решили вопросы с бюджетными п... Какой там!!!
От же додумались КАТЛАБ ( хирургия сердечнососудистого отделения) в Бийске
закрыть.
Это же надо до такого додуматься.
Путин говорит, что расширять нужно везде. А, у нас, закрывают!!!
Сколько народу со стендами живут благодаря этому отделению