Власти Алтая рассказали, сколько тонн реагентов потратили на борьбу с гололедом

Запас реагентов для обслуживания дорог в крае заготовлен в полном объеме, заверили краевые власти

25 января 2024, 11:43, ИА Амител

Фото: правительство Алтайского края

Более 27 тысяч тонн противогололедных реагентов использовали в этому году дорожные службы Алтайского края, сообщили в правительстве региона.

Такой расход власти объяснили перепадами температуры, снегопадами, метелями, дождем и мокрым снегом в начале января. "Последствием непогоды стал сильный гололед, борьбу с которым дорожники ведут и сегодня", – отметили в пресс-службе.

Тем не менее запас реагентов для обслуживания дорог в крае заготовлен в полном объеме, а при необходимости его восполнят.

Что касается техники, то еще в 2023 году для 46 районов закупили 77 спецмашин (в том числе для работы зимой). Еще 27 единиц получили краевые дорожные службы.

Накануне в мэрии Барнаула рассказали, что с начала сезона для противогололедной обработки улично-дорожной сети города использовали более 32,8 тысячи тонн песко-соляной смеси, 1772 тонны песка и 126 тонн бионорда.