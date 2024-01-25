Власти Алтая рассказали, сколько тонн реагентов потратили на борьбу с гололедом
Запас реагентов для обслуживания дорог в крае заготовлен в полном объеме, заверили краевые власти
25 января 2024, 11:43, ИА Амител
Более 27 тысяч тонн противогололедных реагентов использовали в этому году дорожные службы Алтайского края, сообщили в правительстве региона.
Такой расход власти объяснили перепадами температуры, снегопадами, метелями, дождем и мокрым снегом в начале января. "Последствием непогоды стал сильный гололед, борьбу с которым дорожники ведут и сегодня", – отметили в пресс-службе.
Тем не менее запас реагентов для обслуживания дорог в крае заготовлен в полном объеме, а при необходимости его восполнят.
Что касается техники, то еще в 2023 году для 46 районов закупили 77 спецмашин (в том числе для работы зимой). Еще 27 единиц получили краевые дорожные службы.
Накануне в мэрии Барнаула рассказали, что с начала сезона для противогололедной обработки улично-дорожной сети города использовали более 32,8 тысячи тонн песко-соляной смеси, 1772 тонны песка и 126 тонн бионорда.
14:08:33 25-01-2024
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