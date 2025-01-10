Власти Алтая требуют с подрядчика 459 млн рублей из-за недостроенной мегаразвязки
Региональная строительная компания не смогла выполнить работу в срок. И теперь ей хотят преподать урок
10 января 2025, 09:15, ИА Амител
"Алтайавтодор" требует взыскать с московской Региональной строительной компании около 459 миллионов рублей, которые она не успела освоить во время строительства развязки на Змеиногорском тракте в Барнауле. Подрядчик сорвал все сроки, и власти Алтайского края были вынуждены расторгнуть договор, хотя представители РСК заявляли, что доделают все, но уже к лету 2025 года. К слову, Региональная строительная компания сейчас едва остается на плаву и рискует получить несколько банкротных исков.
Как следует из данных на госзакупках, в претензии указано, что срок завершения последнего этапа работ был установлен на 10 декабря 2024 года, но подрядчик не смог выполнить это требование. В итоге на 12 декабря объем неисполненных обязательств составляет 963 074 671 рубль, а сумма неотработанного аванса – 459 698 859 рублей.
РСК сорвала контракт на строительство развязки в Барнауле из-за нехватки кадров. Сдать ее должны были в декабре 2024-го, но работ осталось еще на полгода. Якобы наступление холодов приостановило выполнение ряда технологических процессов, таких как укладка асфальтового покрытия и благоустройство территории. Кроме того, компания не успела доделать тоннель: из 580 метров готово чуть более 400. Помешала же сдать развязку до конца этого года непредсказуемая сибирская погода, а если быть конкретней – "залповые" ливни, которые обрушивались на краевую столицу летом.
В декабре прошлого года представители РСК заверяли журналистов, что достроят развязку к лету 2025 года уже не в рамках контакта. Для ввода объекта необходимо завершить строительство тоннеля, устройство подхода к металлическому путепроводу со стороны ленточного бора, провести укладку верхних слоев дороги, выполнить благоустройство территории.
Между тем проблема с развязкой на Алтае для крупной московской компании не единственная. В частности, иски с претензиями РСК начала получать в Сахалинской области. Кроме того, по данным СМИ, уже третий месяц подряд сотрудники компании сталкиваются с серьезной проблемой: задержками заработной платы. Это касается вахтовиков, которые трудятся на строительстве трассы Москва – Казань, в Дальневосточном филиале, а также на участке в Республике Башкортостан.
На фоне проблем еще в конце 2024 года на пост генерального директора вместо Бориса Сакуна пришел Александр Швора.
09:26:16 10-01-2025
А как же представители администрации, которые по телевизору бодро рапортовали, что всё под их полным контролем, все сроки будут соблюдены. И столика идёт даже не много с опережением.
09:58:10 10-01-2025
Гость (09:26:16 10-01-2025) А как же представители администрации, которые по телевизору ... У чиновников работа такая, себя хвалить. "Под моим чутким руководством и т. д."
13:00:58 10-01-2025
ВВП (09:58:10 10-01-2025) У чиновников работа такая, себя хвалить. "Под моим чутким ру... Это стандартно, когда все хорошо, рапортуют что "контролируют". А когда что-то не так, то это подрядчик виноват!
09:26:57 10-01-2025
Ой ой ой! А как это так получилось! Ой ой ой! А кто же это нас...
09:41:58 10-01-2025
Неустойка будет? Или понять, простить.. подтянем пояски.
09:42:39 10-01-2025
А это у нас фишка такая - заключать договоры по тендерам с компаниями, у которых нет ничего, собственно. Ни своей техники, ни своих специалистов. Все потом передается субподрядчикам. Главное, цену предложить ниже всех, и дело в шляпе. Хотя, по идее, так быть не должно. Кстати, если я правильно ее, эту компанию, вижу - у них УК один (!) миллион рублей) И ограничение по движению денег на счетах. Сдается мне, с авансом можно попрощаться.
09:54:31 10-01-2025
Гость (09:42:39 10-01-2025) А это у нас фишка такая - заключать договоры по тендерам с к... Зато банковские гарантии на 2,7 млрд руб))
09:46:35 10-01-2025
А отрицательные отзывы о компании только сейчас появились, про Сахалин и про Казань?
09:54:59 10-01-2025
Ок. Иск взыскать. а деньги куда пойдут? Комув карман?
Я каждый день в пробке стою на этой развязке, трачу топливо, время, нервы и силы, из за недостроя. Я кто то получит компенсацию за мои неудобства? - не справедливо!
Раздайте нам, пострадавшим, можно привязаться к прописке )
10:06:23 10-01-2025
Гость (09:54:59 10-01-2025) Ок. Иск взыскать. а деньги куда пойдут? Комув карман?Я к... Деньги пойдут на оплату судебных издержек)). Не за свои же судиться.
10:38:47 10-01-2025
Гость (09:54:59 10-01-2025) Ок. Иск взыскать. а деньги куда пойдут? Комув карман?Я к... Вы посмотрите какой у США гсдолг лучше
14:56:23 10-01-2025
Гость (10:38:47 10-01-2025) Вы посмотрите какой у США гсдолг лучше ... а причем здесь США мы говорим про своих чиновников про воровство махинации их ну а если касаемо долга США то он образовался не от воровства их чиновников а от того что они всегда жили и будут жить в долг а мы и подобные будем оплачивать их долг деньги то держали в их банках и накрылись российские денежки медным тазом и опять же по вине наших чиновников
10:12:22 10-01-2025
судя по всему стоят в пробке теперь долго и не один год, достраивать это надо найти кого-то, потом надо найти деньги...Все печально...
10:24:48 10-01-2025
Гость (10:12:22 10-01-2025) судя по всему стоят в пробке теперь долго и не один год, дос... Ну будет как с музеем - памятник распилу. Правда, в отличие от музея, который стоит себе в сторонке и не отсвечивает, развязка будет аукаться каждый день. Но это мелочи, право. А деньги найти будет сложно - вон, в Новосибе четвертый мост стоит недостроенным с непонятными перспективами, третий по величине город страны тоже стоит колом, и всем норм.
10:45:53 10-01-2025
Задвижку меняют 2 дня вместо одного. Сегодня увидела на Старом базаре всю красоту. И зачем там? Я больше чем уверена что половина жителей так и не доехала до елки. А пл. Октября как бедная родственница. А ведь здесь столько людей проезжает. Для кого это делается? Зачем тратится столько энергии из нашего нищего бюджета? Показуха.
14:15:55 10-01-2025
гость (10:45:53 10-01-2025) Задвижку меняют 2 дня вместо одного. Сегодня увидела на Стар... да, че там на этом конусе названном ёлкой делать. Вот в наше время там крутая горка большая была. А сейчас что? Ни елки нормальной ни горок толковых. Тупо перегородили, коллапс транспортный сделали и все. Не был, ибо делать там нечего от слова СОВСЕМ.
10:53:58 10-01-2025
Какой аванс? Откуда там аванс? Это же госзакупки. Подрядчик делает работу за свои, а после сдачи получает оплату. Как раз для вот таких случаев
11:30:21 10-01-2025
Гость (10:53:58 10-01-2025) Какой аванс? Откуда там аванс? Это же госзакупки. Подрядчик ... Да вроде по ФЗ-44 аванс как раз возможен.
14:58:40 10-01-2025
Гость (10:53:58 10-01-2025) Какой аванс? Откуда там аванс? Это же госзакупки. Подрядчик ... но авансы то получил
11:24:15 10-01-2025
сумма неотработанного аванса – 459 698 859 рублей. - это лет на пять судов. Потом года два новый тендер и поиск подрядчиков
короче пробки на лесном теперь восемь лет еще будут
и как всегда никто не виноват
12:04:55 10-01-2025
Епли подрядчик будет судит с властями за односторонний отказ и возвращение аванса, суды могут затянуться на годы, а пока идут суды заключить контракт нельзя будет и будет развязка стоять и рушиться.
Лучше бы договорились с подрядчиком, заплатил он бы после завершения строительства пени и неустойки и мы жители были бы довольны, но походу складывается впечатление,что этот объект не так уж и важен раз захотели преподать урок
12:35:10 10-01-2025
гость (12:04:55 10-01-2025) Епли подрядчик будет судит с властями за односторонний отказ... Да там, скорее всего, никакого завершения строительства бы просто не было. Просто протянули бы еще полгода с тем же результатом. Так что куда ни кинь, везде клин. Хоть так плохо, хоть эдак.
13:42:51 10-01-2025
а существует определенный срок - стоять недостроенная развязка может не больше какого то времени а потом начнет разрушаться
то есть после скольки то лет судов придется сносить эту развязку, восстанавливать все как было и потом пускать все это по второму кругу. Вот это отмыв!!!!
14:10:58 10-01-2025
гость (12:04:55 10-01-2025) Епли подрядчик будет судит с властями за односторонний отказ... Там похоже банкрот юрлицо, видимо властям ничего не оставалось делать как разорвать контракт и подать в суд..
14:43:26 10-01-2025
Думаете наши чиновники не знали с кем связались всё у них и про всех известно видать те хорошо отстегнули вот с этих чиновников и надо начинать
14:50:32 10-01-2025
А начало стройки было многообещающим, но быстро сдулось. Показательные выступления. А теперь денюжки тю-тю и перспективы взыскать равны нулю, "контора" скорее всего пустая как барабан, во главе с "зицпредседателем".
15:55:45 10-01-2025
Какие ливни все лето от жары афигивал
18:08:54 10-01-2025
сразу было понятночто какие-то левые. Очень неаккуратно на площадке, вкривь вкось грязь, как у любителя деда соседа. несолидно. дайте им достроить за свой счет да и все. или киллеров попросите как-то урегулировать
19:08:32 10-01-2025
Про горки ,это точно у нас на районе Взлетная, Балтийская, Ускова ни разу детям горку не поставили за 3 года, хотя был год семьи. Ну да, ну да - дети чиновников живут за границей.
21:27:05 10-01-2025
Света (19:08:32 10-01-2025) Про горки ,это точно у нас на районе Взлетная, Балтийская, У... Кто-то решил что горки - это опасно. Выращивают детей инфантилов, которые будут бояться из дома выйти.
05:05:20 11-01-2025
Света (19:08:32 10-01-2025) Про горки ,это точно у нас на районе Взлетная, Балтийская, У... А у вас, и ваших пожирателей миндального Латтэ, лапки? Лопату держать не в состоянии или не знаете как за нее браться? Мы, у себя во дворе, никого не ждали. Сами горку для мелкоты сделали.
19:16:56 10-01-2025
На 3 чатла дешевле. Это по по чатлански . Пацак пацака не обманывает, родной.
19:51:11 10-01-2025
Про горки ,это точно у нас на районе Взлетная, Балтийская, Ускова ни разу детям горку не поставили за 3 года, хотя был год семьи. Ну да, ну да - дети чиновников живут за границей.
22:11:51 10-01-2025
Ребят, что мы хотели. В России живём. Грустно понимать это, но так в любой сфере.
22:32:38 11-01-2025
Гость (22:11:51 10-01-2025) Ребят, что мы хотели. В России живём. Грустно понимать это, ... И самое грустное, что перспектив нет, нет не только движения в нужную сторону, но ни желания.
21:19:15 11-01-2025
Новых нашли полоядчиков, чтобы от этих отказаться? Эти хоть к лету бы сделали, а сейчас пока искать будут, года через два закончат. Лучше бы ничего не предпринимали, а так только деньжата вернуть хочется назад, недопилили наверное