Власти Алтая требуют с подрядчика 459 млн рублей из-за недостроенной мегаразвязки

Региональная строительная компания не смогла выполнить работу в срок. И теперь ей хотят преподать урок

10 января 2025, 09:15, ИА Амител

Строительство новой развязки в Барнауле / Фото: amic.ru

"Алтайавтодор" требует взыскать с московской Региональной строительной компании около 459 миллионов рублей, которые она не успела освоить во время строительства развязки на Змеиногорском тракте в Барнауле. Подрядчик сорвал все сроки, и власти Алтайского края были вынуждены расторгнуть договор, хотя представители РСК заявляли, что доделают все, но уже к лету 2025 года. К слову, Региональная строительная компания сейчас едва остается на плаву и рискует получить несколько банкротных исков.

Как следует из данных на госзакупках, в претензии указано, что срок завершения последнего этапа работ был установлен на 10 декабря 2024 года, но подрядчик не смог выполнить это требование. В итоге на 12 декабря объем неисполненных обязательств составляет 963 074 671 рубль, а сумма неотработанного аванса – 459 698 859 рублей.

РСК сорвала контракт на строительство развязки в Барнауле из-за нехватки кадров. Сдать ее должны были в декабре 2024-го, но работ осталось еще на полгода. Якобы наступление холодов приостановило выполнение ряда технологических процессов, таких как укладка асфальтового покрытия и благоустройство территории. Кроме того, компания не успела доделать тоннель: из 580 метров готово чуть более 400. Помешала же сдать развязку до конца этого года непредсказуемая сибирская погода, а если быть конкретней – "залповые" ливни, которые обрушивались на краевую столицу летом.

В декабре прошлого года представители РСК заверяли журналистов, что достроят развязку к лету 2025 года уже не в рамках контакта. Для ввода объекта необходимо завершить строительство тоннеля, устройство подхода к металлическому путепроводу со стороны ленточного бора, провести укладку верхних слоев дороги, выполнить благоустройство территории.

Между тем проблема с развязкой на Алтае для крупной московской компании не единственная. В частности, иски с претензиями РСК начала получать в Сахалинской области. Кроме того, по данным СМИ, уже третий месяц подряд сотрудники компании сталкиваются с серьезной проблемой: задержками заработной платы. Это касается вахтовиков, которые трудятся на строительстве трассы Москва – Казань, в Дальневосточном филиале, а также на участке в Республике Башкортостан.

На фоне проблем еще в конце 2024 года на пост генерального директора вместо Бориса Сакуна пришел Александр Швора.