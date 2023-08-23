Власти Барнаула готовы потратить на проект ремонта дорог в Барнауле 12 млн рублей

Всего мэрия собирается отремонтировать 16 дорог краевой столицы

23 августа 2023, 06:15, Антон Дегтярев

Ремонт дорог в Барнауле/ Фото: amic.ru

Мэрия Барнаула намерена потратить на разработку и корректировку проектно-сметной документации по ремонту дорог в краевой столице 12 млн рублей. Информация об этом есть на портале "Госзакупок".

Закупка появилась на портале 22 августа, желающие смогут подавать заявки до 7 сентября.

Выбранная компания начнёт работу с момента подписания контракта и должна закончить её до 14 марта 2024 года. До 12 января подрядчику предстоит разработать и скорректировать проектно-сметную документацию, а с 12 января по 14 марта он будет проверять достоверность определения сметной стоимости. Договор будет действовать до 12 апреля 2024 года.

По контракту подрядчик должен сделать документацию на ремонт дорог по следующим улицам:

ул. Островского, от ул. Антона Петрова до ул.Новгородской; ул.Сухой Лог, от ул.Попова до ул.Власихинская; проспект Энергетиков, от ул. Попова до ул.Власихинской; ул. Короленко, от просекта Красноармейского до ул. Челюскинцев; ул. Ветеринарная, от ул. Ковыльной до ул. Новосибирской; ул. Гущина, от ул.Матросова до ул.Северо-Западной; ул. Ярных, от строения №2 до строения №50; пер. Некрасова, от ул.Интернациональная до ул.Шевченко; ул. Новгородская, от ул.Малахова до ул.Островского; ул. Фурманова, от Павловского тракта до ул.Власихинской (включая проезд вдоль Детского сада, от ул. Фурманова до ул. Рылеева); ул.Юрина, от ул. Просторной до ул.Солнечная Поляна; ул.Чернышевского, от проспекта Комсомольского до ул.Промышленная; ул. Суворова, от ул. Новосибирской до ул. Целинной; ул.Инициативная, от здания №14а к2 по ул. Новосибирской до здания №36б по ул. Новосибирской; ул.Мамонтова в с.Власиха, от ул.Сосновая до здания №200/1 по ул. Мамонтова.

Также будет скорректирована проектная документация на участок по ул.Северо-Западная, от проспекта Ленина до ул.Советской Армии (четная и нечетная стороны).

В ходе работ подрядчик обследует улицы и разработает план по ремонту разрушенных участков, восстановлению отвода ливневых и талых вод, укреплению обочин, восстановлению дорожных одежд и изношенных покрытий, ремонту бортовых камней, восстановлению дорожных знаков и разметки и так далее.

Работы будут идти про муниципальной программе "Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы". Их профинансируют из бюджета Барнаула.