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Власти Барнаула ищут деньги на ремонт планетария. Как изменится здание?

Здание бывшего кинотеатра "Родина" нуждается в реконструкции

06 августа 2024, 08:15, ИА Амител

Проект реконструкции барнаульского планетария

Здание барнаульского планетария (бывший кинотеатр "Родина") планируют полностью отремонтировать в ближайшие годы. Речь идет не только о модернизации залов, но и о благоустройстве, включающем планировку участка и расширение парковочной зоны вдоль проспекта Ленина. Стоимость реконструкции может составить десятки миллионов рублей. В настоящее время мэрия краевой столицы ищет источники финансирования.

Как изменится здание?

Уже готова проектно-сметная документация. За нее отвечала мастерская Александра Деринга "Классика". Здание учреждения на проспекте Ленина, 19, является историческим и относится к объектам культурного наследия, потому любые действия, связанные с его ремонтом, реконструкцией, благоустройством, согласовываются с краевым управлением государственной охраны объектов культурного наследия.

Как сообщили amic.ru в пресс-службе мэрии Барнаула, на данный момент дорабатывается проект капитального ремонта здания, кровли и благоустройства прилегающей территории. В частности, предлагается расширить парковку вдоль проспекта Ленина, провести реконструкцию существующих лестниц и подпорной стенки. Есть планы по установке малых архитектурных форм астрономической тематики, а также использование проекции на окнах фасада. Сейчас власти ищут различные источники финансирования.

Что сделают внутри здания?

После реконструкции здесь появятся четыре новых пространства, на которых расположатся: музей достижений отечественной космонавтики и интерактивный музей астрофизических явлений, виртуальный павильон с кубической проекцией по технологии маппинга, а в фойе разместится уютное кафе.

По данным amic.ru, на время реконструкции барнаульский планетарий не сможет работать и, видимо, на некоторое время будет закрыт.

Что уже сделали в планетарии?

В здание на проспекте Ленина сотрудники планетария переехали в феврале 2022 года. В одном из залов бывшего кинотеатра "Родина" сделали капитальный ремонт и установили новое оборудование: восьмипроектовую цифровую систему с разрешением 4К и новый купол. Благодаря ему наблюдать за красотами космоса очень комфортно. Зал рассчитан на 45 человек.

Также улучшили звуковую систему основного зала – теперь здесь современное объемное звучание 5.1. Система поддерживает цифровые программы, а также проекцию звездного неба. На полное техническое обновление планетария потратили порядка 9 миллионов рублей, еще 4 миллиона ушло на дооснащение купольного зала. Сейчас планетарий пользуется большой популярностью.

Барнаул культура космос архитектура

Комментарии 11

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Гость

08:44:24 06-08-2024

Как с художественным музеем будет. Очередная кормушка.

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Гость

08:46:26 06-08-2024

Лучший кинотеатр был... Какой-то планетарий запихнули, по поводу... Он нужен, но не на красной линии в историческом здании уж точно...

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ыть

08:48:54 06-08-2024

Неплохо бы уже достроить Художественный музей, а не начинать новые ремонты и реконструкции.

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ГадкийЯ

09:57:05 06-08-2024

ыть (08:48:54 06-08-2024) Неплохо бы уже достроить Художественный музей, а не начинать... Чего там заканчивать? Он треснул от макушки до ж..ы и нмже! Его впору сносить уже!

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Гость

15:15:30 06-08-2024

ыть (08:48:54 06-08-2024) Неплохо бы уже достроить Художественный музей, а не начинать... Так музей край ремонтирует, а планетарий город

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Мусик

09:37:17 06-08-2024

телескопики на фото - грусть и тоска.

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Михаил

10:31:42 06-08-2024

на территории ни одного деревца. Бетон и асфальт с плитками. Это точно для людей делается, а не для чиновников?

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Гость

13:40:48 06-08-2024

Михаил (10:31:42 06-08-2024) на территории ни одного деревца. Бетон и асфальт с плитками....
А во всем городе деревья вырубаются. Втихушку, по-воровски. Под стоянки! Все ПО-ФИГ!!!

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Мусик

14:41:44 06-08-2024

Гость (13:40:48 06-08-2024) А во всем городе деревья вырубаются. Втихушку, по-воровс... расчищают место под новые. лет через 100 нарастут, красота будет.

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Гость

20:24:26 06-08-2024

Михаил (10:31:42 06-08-2024) на территории ни одного деревца. Бетон и асфальт с плитками.... согласен, можно посадить или яблоню или вишню, которые через лет 10 будут не только украшением сквера, но и источником притяжения горожан. Любят у нас горожане цветущие деревья.

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Гость

07:54:29 07-08-2024

а что епархия?отжали здание и все дела?

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