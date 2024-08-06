Власти Барнаула ищут деньги на ремонт планетария. Как изменится здание?
Здание бывшего кинотеатра "Родина" нуждается в реконструкции
06 августа 2024, 08:15, ИА Амител
Здание барнаульского планетария (бывший кинотеатр "Родина") планируют полностью отремонтировать в ближайшие годы. Речь идет не только о модернизации залов, но и о благоустройстве, включающем планировку участка и расширение парковочной зоны вдоль проспекта Ленина. Стоимость реконструкции может составить десятки миллионов рублей. В настоящее время мэрия краевой столицы ищет источники финансирования.
Как изменится здание?
Уже готова проектно-сметная документация. За нее отвечала мастерская Александра Деринга "Классика". Здание учреждения на проспекте Ленина, 19, является историческим и относится к объектам культурного наследия, потому любые действия, связанные с его ремонтом, реконструкцией, благоустройством, согласовываются с краевым управлением государственной охраны объектов культурного наследия.
Как сообщили amic.ru в пресс-службе мэрии Барнаула, на данный момент дорабатывается проект капитального ремонта здания, кровли и благоустройства прилегающей территории. В частности, предлагается расширить парковку вдоль проспекта Ленина, провести реконструкцию существующих лестниц и подпорной стенки. Есть планы по установке малых архитектурных форм астрономической тематики, а также использование проекции на окнах фасада. Сейчас власти ищут различные источники финансирования.
Что сделают внутри здания?
После реконструкции здесь появятся четыре новых пространства, на которых расположатся: музей достижений отечественной космонавтики и интерактивный музей астрофизических явлений, виртуальный павильон с кубической проекцией по технологии маппинга, а в фойе разместится уютное кафе.
По данным amic.ru, на время реконструкции барнаульский планетарий не сможет работать и, видимо, на некоторое время будет закрыт.
Что уже сделали в планетарии?
В здание на проспекте Ленина сотрудники планетария переехали в феврале 2022 года. В одном из залов бывшего кинотеатра "Родина" сделали капитальный ремонт и установили новое оборудование: восьмипроектовую цифровую систему с разрешением 4К и новый купол. Благодаря ему наблюдать за красотами космоса очень комфортно. Зал рассчитан на 45 человек.
Также улучшили звуковую систему основного зала – теперь здесь современное объемное звучание 5.1. Система поддерживает цифровые программы, а также проекцию звездного неба. На полное техническое обновление планетария потратили порядка 9 миллионов рублей, еще 4 миллиона ушло на дооснащение купольного зала. Сейчас планетарий пользуется большой популярностью.
08:44:24 06-08-2024
Как с художественным музеем будет. Очередная кормушка.
08:46:26 06-08-2024
Лучший кинотеатр был... Какой-то планетарий запихнули, по поводу... Он нужен, но не на красной линии в историческом здании уж точно...
08:48:54 06-08-2024
Неплохо бы уже достроить Художественный музей, а не начинать новые ремонты и реконструкции.
09:57:05 06-08-2024
ыть (08:48:54 06-08-2024) Неплохо бы уже достроить Художественный музей, а не начинать... Чего там заканчивать? Он треснул от макушки до ж..ы и нмже! Его впору сносить уже!
15:15:30 06-08-2024
ыть (08:48:54 06-08-2024) Неплохо бы уже достроить Художественный музей, а не начинать... Так музей край ремонтирует, а планетарий город
09:37:17 06-08-2024
телескопики на фото - грусть и тоска.
10:31:42 06-08-2024
на территории ни одного деревца. Бетон и асфальт с плитками. Это точно для людей делается, а не для чиновников?
13:40:48 06-08-2024
Михаил (10:31:42 06-08-2024) на территории ни одного деревца. Бетон и асфальт с плитками....
А во всем городе деревья вырубаются. Втихушку, по-воровски. Под стоянки! Все ПО-ФИГ!!!
14:41:44 06-08-2024
Гость (13:40:48 06-08-2024) А во всем городе деревья вырубаются. Втихушку, по-воровс... расчищают место под новые. лет через 100 нарастут, красота будет.
20:24:26 06-08-2024
Михаил (10:31:42 06-08-2024) на территории ни одного деревца. Бетон и асфальт с плитками.... согласен, можно посадить или яблоню или вишню, которые через лет 10 будут не только украшением сквера, но и источником притяжения горожан. Любят у нас горожане цветущие деревья.
07:54:29 07-08-2024
а что епархия?отжали здание и все дела?