Власти Барнаула ищут деньги на ремонт планетария. Как изменится здание?

Здание бывшего кинотеатра "Родина" нуждается в реконструкции

06 августа 2024, 08:15, ИА Амител

Проект реконструкции барнаульского планетария

Здание барнаульского планетария (бывший кинотеатр "Родина") планируют полностью отремонтировать в ближайшие годы. Речь идет не только о модернизации залов, но и о благоустройстве, включающем планировку участка и расширение парковочной зоны вдоль проспекта Ленина. Стоимость реконструкции может составить десятки миллионов рублей. В настоящее время мэрия краевой столицы ищет источники финансирования.

Как изменится здание?

Уже готова проектно-сметная документация. За нее отвечала мастерская Александра Деринга "Классика". Здание учреждения на проспекте Ленина, 19, является историческим и относится к объектам культурного наследия, потому любые действия, связанные с его ремонтом, реконструкцией, благоустройством, согласовываются с краевым управлением государственной охраны объектов культурного наследия.

Как сообщили amic.ru в пресс-службе мэрии Барнаула, на данный момент дорабатывается проект капитального ремонта здания, кровли и благоустройства прилегающей территории. В частности, предлагается расширить парковку вдоль проспекта Ленина, провести реконструкцию существующих лестниц и подпорной стенки. Есть планы по установке малых архитектурных форм астрономической тематики, а также использование проекции на окнах фасада. Сейчас власти ищут различные источники финансирования.

Что сделают внутри здания?

После реконструкции здесь появятся четыре новых пространства, на которых расположатся: музей достижений отечественной космонавтики и интерактивный музей астрофизических явлений, виртуальный павильон с кубической проекцией по технологии маппинга, а в фойе разместится уютное кафе.

По данным amic.ru, на время реконструкции барнаульский планетарий не сможет работать и, видимо, на некоторое время будет закрыт.

Что уже сделали в планетарии?

В здание на проспекте Ленина сотрудники планетария переехали в феврале 2022 года. В одном из залов бывшего кинотеатра "Родина" сделали капитальный ремонт и установили новое оборудование: восьмипроектовую цифровую систему с разрешением 4К и новый купол. Благодаря ему наблюдать за красотами космоса очень комфортно. Зал рассчитан на 45 человек.

Также улучшили звуковую систему основного зала – теперь здесь современное объемное звучание 5.1. Система поддерживает цифровые программы, а также проекцию звездного неба. На полное техническое обновление планетария потратили порядка 9 миллионов рублей, еще 4 миллиона ушло на дооснащение купольного зала. Сейчас планетарий пользуется большой популярностью.