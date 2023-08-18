В Барнауле намерены благоустроить сквер Химиков почти за 400 тысяч рублей

Все работы в сквере должны закончить за 30 дней

18 августа 2023, 06:25, ИА Амител

Проект благоустройства сквера / Фото: amic.ru

Власти Октябрьского района Барнаула благоустроят зеленую зону в границах ул. Эмилии Алексеевой, ул. 80-й Гвардейской Дивизии, ул. 5-й Западной и площадью 5-й Гвардейской Дивизии. Судя по описанию, речь идет о сквере Химиков. Там планируется сделать песочницу, обновить газон и установить лавочку. На все это чиновники собираются потратить 395,7 тысячи рублей. Такой лот появился на портале госзакупок 17 августа, желающие смогут подавать на него заявки до 25 августа.

Подрядчик должен будет закончить работы не позднее 30 дней с даты подписания контракта. Договор будет действовать до 31 декабря 2023 года.

Победитель торгов должен будет сделать в сквере песочницу, лавочку и газон. Ему предстоит провести выемку грунта под площадку, забетонировать основания под песочницу, сделать металлический каркас песочницы, смонтировать ее настилы, сделать детский деревянный столик и разноуровневые пеньки.

Песочница должна быть изготовлена из дерева лиственницы, в ней будет один детский столик и вокруг него четыре пенька.

Также подрядчик должен будет вывезти строительный мусор, предоставить грунт, насыпать его по периметру площадки, а также засыпать в песочницу песок. Кроме того, он поеет газон и установит скамейку с материалом поверхности из лиственницы.