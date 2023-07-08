Власти Барнаула благоустроят сквер на улице 50 лет СССР за 1,6 млн рублей
Все работы должны закончить до конца лета
08 июля 2023, 08:05, ИА Амител
Администрация Индустриального района Барнаула благоустроит сквер на улице 50 лет СССР — между домами №29 и №31, а также рядом со столовой "Нива" и зданием комбината школьного питания "Глобус". На это власти готовы потратить 1,6 млн рублей. Информация об этом появилась на портале "Госзакупок".
Лот появился на сайте 6 июля 2023 года, желающие смогут подавать заявки на него до 14 июля.
Подрядчик приступит к работам со дня подписания контракта и закончит ее не позднее, чем через 30 дней. Договор будет действовать до 31 декабря 2023 года.
Компания-победитель должна будет установить бортовые камни, обновить тротуар, установить четыре деревянных урны и столько же садово-парковых диванов (скамеек), организовать разноуровневую клумбу, карманы для скамеек, сделать поребрик и обустроить уже существующий игровой комплекс.
Работы будут профинансированы из городского бюджета.
Напомним, что этим летом в Барнауле благоустраивается парк "Центральный", также идет второй этап обновления в парке "Юбилейный" и четвертый этап — в парке "Изумрудный". Кроме того, в этом году благоустраивают сквер на улице Приречной.
11:49:55 08-07-2023
там и так более менее нормальный сквер, ещё бы около 88 школы со стороны красного дома дорогу переделали, там ходить страшно, а после дождей целые ливневые потоки, а это дорога в школу, так сказать.
16:39:13 08-07-2023
Даёшь все зелёные газоны под тротуарную плитку!!!!!