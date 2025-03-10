Власти Барнаула намерены потратить на благоустройство дворов 87 млн рублей
Всего за год в краевой столице планируют благоустроить 15 дворов
10 марта 2025, 11:45, Антон Дегтярев
Власти Барнаула намерены потратить на благоустройство 15 дворов в городе максимум 87 млн рублей. Информация об этом есть на портале госзакупок.
Планируется сделать дворы по следующим адресам: ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 34; ул. Веры Кащеевой, 4; ул. Георгия Исакова, 222; ул. Германа Титова, 16; ул. Деповская, 12; ул. Панфиловцев, 5; ул. Парижской Коммуны, 46; ул. Партизанская, 82; ул. Союза Республик, 44; ул. Союза Республик, 46; ул. Сухэ-Батора, 13; ул. Тимуровская, 66; ул. Чеглецова, 21; ул. Юрина, 202; ул. Германа Титова, 46.
Работы будут вести в четыре этапа, они начнутся с даты заключения договора и завершатся 30 ноября 2025 года. Контракт будет действовать до этой даты.
Закупка появилась на портале 6 марта 2025 года, заявки на нее можно подавать до 14 марта. Итоги лота подведут 17 марта.
Напомним, ранее по нацпроекту "Жилье и городская среда" приводили в порядок более 30 дворовых территорий. Поэтому барнаульские депутаты 7 марта 2025 года попросили мэра Барнаула Вячеслава Франка увеличить объем финансирования на благоустройство дворов. Глава города поручил профильным комитетам рассмотреть возможность выделения дополнительных средств по этому направлению.
12:32:18 10-03-2025
Благоустройство дворов на практике означает прежде всего обустройство парковочных мест и символических детских площадок, возможно, ещё нескольких лавочек у подъездов. Но все это в окружении припаркованных или движущихся автомобилей. В отличие от новой части города, выше ЖД путей, где доступность парков неплохая, центральная часть города ниже ЖД путей лишена удобного доступа к пространствам без автомобилей примерно на 80 процентов, если учитывать кварталы с наиболее плотной застройкой.Ре9ить проблему в значительной степени мог бы пешеходный проспект Социалистический, см ВК.
13:53:55 10-03-2025
Евгений Иванов (12:32:18 10-03-2025) Благоустройство дворов на практике означает прежде всего обу... Не пишите чушь если Вы в этом не разбираетесь! Лавочки, мусорки, асфальтирование придомовой территории осуществляется всем бесплатно! Но для этого вы должны заказать часть плантой работы. И тут люди выбирают, что им надо: стоянка для авто, детская площадка, спортивная...
14:51:52 10-03-2025
Гость (13:53:55 10-03-2025) Не пишите чушь если Вы в этом не разбираетесь! Лавочки, мусо... Вы все правильно говорите, за исключением характеристики. Кому то нужна лавочка, кому то парковка, кому-то детская площадка. В условиях двора все это совместить сложно, особенно в условиях двора старого центра города, где дворы просто не были рассчитаны на сегодняшнее количество автомобилей жильцов многоэтажек. В районе Норд парковки и детские площадки разделены по разным пространствам между домами и там есть парк неподалеку и планируется ещё пять. Ниже яЖД путей густонаселённый части города пространство без автомобиля для прогулок, нормальной детской площадки и отдыха всех, кого ни назови, может стать только пешеходная зона. Тем более, что проспект Социалистический находится между двух самых перегруженных транспортом магистралей города. Конечно, не сразу. Нужны подготовка и ммодернизация улицы. Но иначе комфортного центра никак не получается. Об этом я подробно с иллюстрациями пишу в сообществе ВК - Комфорт центра Барнаула.
13:03:04 10-03-2025
лавочки ставят для алкашей, ночных компаний, наркоманов
15:25:28 10-03-2025
Добрый день, всем! Можно как-то поподробнее узнать про эту программу? Первое: Источник финансирования, что входит в основную часть финансирования. И второе: что значит, какую-то часть за счет собственников придомовой территории - что это? как правильно понимать жильцам. Может какие-то ссылки есть на что-то. Спасибо.