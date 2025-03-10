Власти Барнаула намерены потратить на благоустройство дворов 87 млн рублей

Всего за год в краевой столице планируют благоустроить 15 дворов

10 марта 2025, 11:45, Антон Дегтярев

Дорожные работы в Барнауле / Фото: amic.ru

Власти Барнаула намерены потратить на благоустройство 15 дворов в городе максимум 87 млн рублей. Информация об этом есть на портале госзакупок.

Планируется сделать дворы по следующим адресам: ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 34; ул. Веры Кащеевой, 4; ул. Георгия Исакова, 222; ул. Германа Титова, 16; ул. Деповская, 12; ул. Панфиловцев, 5; ул. Парижской Коммуны, 46; ул. Партизанская, 82; ул. Союза Республик, 44; ул. Союза Республик, 46; ул. Сухэ-Батора, 13; ул. Тимуровская, 66; ул. Чеглецова, 21; ул. Юрина, 202; ул. Германа Титова, 46.

Работы будут вести в четыре этапа, они начнутся с даты заключения договора и завершатся 30 ноября 2025 года. Контракт будет действовать до этой даты.

Закупка появилась на портале 6 марта 2025 года, заявки на нее можно подавать до 14 марта. Итоги лота подведут 17 марта.

Напомним, ранее по нацпроекту "Жилье и городская среда" приводили в порядок более 30 дворовых территорий. Поэтому барнаульские депутаты 7 марта 2025 года попросили мэра Барнаула Вячеслава Франка увеличить объем финансирования на благоустройство дворов. Глава города поручил профильным комитетам рассмотреть возможность выделения дополнительных средств по этому направлению.