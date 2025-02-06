В Барнауле утвердили 37 объектов, за благоустройство которых смогут проголосовать горожане

Пространства с наибольшим числом голосов будут обустраивать в 2026 году

06 февраля 2025, 17:30, ИА Амител

Заседание общественной комиссии по реализации муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды" / Фото: barnaul.org

Площадь рядом с Дворцом культуры в поселке Южном могут благоустроить в рамках муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды". Территорию включили в перечень объектов, которые барнаульцы смогут выбрать для благоустройства на 2026 год. Заседание общественной комиссии по реализации муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды" прошло сегодня, 6 февраля, сообщает пресс-служба администрации Барнаула.

На площади у ДК "Южный сейчас расположен фонтан, Мемориал погибшим в локальных войнах и аллея имени А.И. Чепурко.

Жители микрорайона отмечают, что здесь проходят культурно-массовые и патриотические мероприятия районного и городского масштабов, однако уровню современного благоустройства площадь не соответствует. Если барнаульцы проголосуют за эту территорию, то здесь обустроят пешеходные дорожки и пешеходный фонтан, установят малые архитектурные формы, смонтируют освещение и посадят деревья.

Таким образом, теперь для интернет-голосования будут доступны 37 общественных пространств. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, попадут в перечень для благоустройства на 2026 год.

А в 2025 году какие территории благоустроят?

"Согласно плану, в 2025 году по программе "Формирование комфортной городской среды" благоустроят три общественных пространства, – напомнил председатель комитета по благоустройству Петр Воронков. – На эти цели предусмотрено более 260 млн рублей. Средства направят из федерального, краевого и городского бюджетов".

Летом 2025-го завершится последний этап благоустройства парка "Юбилейный". Большая работа будет проведена по озеленению. Продолжат в Барнауле облагораживать зеленую зону в границах улиц Ленинградской, Энтузиастов и Антона Петрова (бывший парк имени Ленина). Там запланировали создание пешеходных дорожек и монтаж освещения. Также на территории приступят к установке видеонаблюдения и малых архитектурных форм. На участке за торговым центром "Европа" по улице Шумакова, 9, обустроят пешеходные тропинки, смонтируют освещение, установят малые архитектурные формы и высадят деревья.

А благоустройство дворов продолжат?

Да. Члены комиссии рассмотрели также вопрос благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в 2025 году.

"Исходя из лимитов объема финансирования общественная комиссия приняла решение о реконструкции 15 дворов: одного – в Центральном районе, трех – в Железнодорожном, двух – в Индустриальном, шести – в Октябрьском и трех – в Ленинском. На эти цели из бюджета выделили более 87 млн рублей. Предварительно, средняя стоимость реновации одного двора составит около 5,8 млн рублей", – указал председатель комитета по благоустройству.

Всего комиссия рассмотрела 105 заявок. Определяющими факторами отбора стали следующие показатели: возраст многоквартирного дома, комплексность запланированных мероприятий по благоустройству территории, доля поддержавших участие в программе собственников и их финансовое участие, а также собираемость оплаты за жилищно-коммунальные услуги в доме.