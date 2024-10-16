Власти Барнаула направят 670 миллионов рублей на содержание дорог зимой

Подготовку дорожного комплекса обсудили в администрации краевой столицы

16 октября 2024, 15:15, ИА Амител

Уборка снега в Барнауле /Фото: amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел совещание с дорожными службами на тему готовности к работе в зимний период. В этом году на уборку снега из городского бюджета выделили около 670 миллионов рублей, сообщает пресс-служба мэрии. В совещании приняли участие заместители Вячеслава Франка, члены городской думы, руководство МБУ "Автодорстрой", МБУ "Благоустройство и озеленение", а также представители районных администраций и специалисты профильного комитета.

Как будут следить за улицами и тротуарами?

О готовности дорожной службы города к зиме доложил руководитель МБУ "Автодорстрой" Виктор Райко. По его информации, на содержании дорожной службы Барнаула находится 9,8 млн кв.м дорожной сети: 463 заасфальтированные дороги, 985 сельских дорог, 307 тротуаров, 762 остановки общественного транспорта и 32 лестничных схода. Всего же на очистку дорог, тротуаров, остановочных площадок от снега и наледи администрация краевой столицы на эту зиму направит 563,6 миллиона рублей.

В настоящее время продолжается заготовка песко-соляной смеси: всего приобретено 67,8 тысячи тонн материалов для противогололедной обработки, помимо этого, будет приобретено 164 тонны противогололедного материала "Бионорд". Этот показатель выше на 19,8% по сравнению с прошлым зимним периодом.

"На сегодняшний день ведется подготовка техники к зимнему сезону, готовность технического парка составляет 86%. Определены шесть мест снегоотвалов. Проведены мероприятия по их очистке от мусора и обваловке. Они подготовлены в полном объеме", – приводит пресс-служба мэрии Барнаула слова Виктора Райко.

Всего этой зимой на улицах Барнаула бороться с непогодой будут 248 единиц техники. Кроме того, заключены контракты для привлечения дополнительных машин. Обновляется и парк техники: уже приобрели пескоразбрасыватель, а также власти готовы купить еще семь аналогичных машин за счет средств городской целевой субсидии. На технике установят систему ГЛОНАСС, что позволит специалистам лучше следить за работой коммунальных служб.

В настоящее время на предприятии МБУ "Автодорстрой", отвечающем за уборку городских улиц, работает около 500 водителей, трактористов и дорожных рабочих. Из них 354 человека непосредственно отвечают за зимнее содержание дорог. Однако существующих ресурсов не хватает, поэтому власти краевой столицы работают над тем, чтобы привлечь больше специалистов.

Как будут следить за парками и скверами?

Руководитель МБУ "Благоустройство и озеленение" Сергей Бовкун рассказал, что этой зимой будет проводиться очистка на 67 объектах: в парках, скверах, на лестничных маршах. Для их уборки задействуют 28 единиц техники, а также будут привлечены дополнительные машины. В настоящее время подготовка техники завершена на 71,4%.

Также о готовности к зимнему сезону отчитались районы города. Представители районных администраций сообщили, что контракты с подрядчиками на зимний период уже заключены, ведется работа по заключению договоров на следующий год.

В конце совещания глава Барнаула Вячеслав Франк призвал вовремя завершить подготовку к зиме, сформировать графики очистки территорий и довести их до населения. Как всегда городские коммунальные службы будут внимательно следить за состоянием внутриквартальных проездов, подъездов к социально значимым объектам и тротуаров.