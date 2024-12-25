Череда городских новогодних мероприятий начнется с праздничного веселья в поселке Лебяжье и микрорайоне Затон

25 декабря 2024, 16:40, ИА Амител

Елочка на Мало-Тобольской / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Открытие главной городской елки на площади Сахарова состоится в субботу, 28 декабря, в 17:00, сообщает мэрия.

"Зрителям будет представлена новогодняя шоу-программа "Зажигаем сердца". В программе примут участие театр танца "Иван да Марья", ансамбль современного танца Soul, творческая группа с огненным шоу Show Time, творческие коллективы Алтайского государственного технического университета и Алтайского государственного университета", – говорится в сообщении.

Новогодние городки также откроются во всех районах города 28 декабря. Праздничные мероприятия пройдут и в пригородных поселках Барнаула.



В Центральном районе в 16:00 в парке культуры и отдыха "Центральный" (пр. Социалистический, 11) состоится районное мероприятие "Новый год на пороге". Для гостей парка подготовлена праздничная программа с участием творческих коллективов города Барнаула "Сибиряночка" и "Отрада". В 17:00 на пешеходной части ул. Мало-Тобольской состоится открытие новогоднего городка с Дедом Морозом и Снегурочкой.

В 13:00 в сквере им. Германа Титова состоится праздничное открытие новогоднего городка Октябрьского района. С 13:00 до 14:00 артисты Центра развития творчества и спорта представят театрализованную сказку "Гора самоцветов". С 14:00 до 15:00 детская школа искусств № 3 проведет активные игры и флешмобы.

Праздничное открытие новогодней елки в Ленинском районе состоится в 16:00. Гостей приглашают на новогоднюю программу "Новый год шагает по планете" на пл. Мира по ул. Георгия Исакова, 213. На сцене выступят лучшие творческие коллективы района.

Праздник "Новогодние огни" начнется в 17:00 в парке спорта А. Смертина (ул. Энтузиастов, 12) в Индустриальном районе. Для гостей выступят танцевальные и вокальные коллективы с разнообразными творческими номерами: "Камертон" – "Кабы не было зимы", "Росинки" – "По сибирской дорожке", "Кузница талантов" – "Зима, холода" и другие.