Центр Барнаула готов встречать Новый год. Фото и даты мероприятий
Парк "Центральный" полностью украшен, на Мало-Тобольской улице уже поставили елку
24 декабря 2024, 21:37, ИА Амител
Барнаул заканчивает праздничное преображение. Так, к Новому году уже полностью украсили парк "Центральный". Любителей прогулок радуют светящиеся фигуры снеговиков и елок, гирлянды и уголки для красивых памятных фотографий.
Горожане смогут обрести новогоднее настроение не только благодаря украшениям. В администрации Центрального района рассказали, что 28 декабря в парке пройдет районное мероприятие "Новый год на пороге". Гостей ожидает праздничная программа с участием творческих коллективов города. Мероприятие начнется в 16:00.
А часом позже, в 17:00, состоится открытие новогоднего городка на улице Мало-Тобольской с участием Деда Мороза и Снегурочки. При этом внешний вид барнаульского Арбата также сумеет навеять на посетителей ощущение праздника. Помимо множества украшений, на улице появился "главный гость" каждого Нового года – елка.
Ранее amic.ru уже показывал, как Мало-Тобольская улица преображается к Новому году.
Праздничные мероприятия порадуют и жителей пригородных поселков Центрального района. 25 декабря в 15:00 в селе Лебяжье на площади имени Н.И. Панова на улице Центральной, 65а, пройдет театрализованное новогоднее мероприятие "Здравствуй, Новый год!".
В этот же день в микрорайоне Затон состоится открытие новогодней площадки на улице Водников, 11. Всех желающих приглашают к 15:00.
А 27 декабря в 18:00 в поселке Южном состоится праздничный концерт в ДК "Южный" на улице Чайковского, 21.
10:32:45 25-12-2024
Такая иллюминация на любой европейской помойке и свалке есть. Не говоря про их деревни. И ёлка без игрушек. За что нашим детям такое?
10:37:23 25-12-2024
Help (10:32:45 25-12-2024) Такая иллюминация на любой европейской помойке и свалке есть... вот за что вашим детям такой нытик родственник - это да, вопрос.
наказание, наверное.
и пример чтобы сами такими не выросли
10:42:38 25-12-2024
Musik (10:37:23 25-12-2024) вот за что вашим детям такой нытик родственник - это да, воп... Про елку и украшения у тебя добрых слов не нашлось, а вот обгадить коммент читателя - всегда пожалуйста! Так, мусик?
21:10:54 25-12-2024
Гость (10:42:38 25-12-2024) Про елку и украшения у тебя добрых слов не нашлось, а вот об... Елка как елка. Чотакова.
11:35:58 25-12-2024
Help (10:32:45 25-12-2024) Такая иллюминация на любой европейской помойке и свалке есть... Иллюминация используется там, где нет снега и теплый климат. Если красиво сделано, то производит впечатление. У нас ведь тоже в этом году мало снега и температура почти всё время 0-5 градусов.
11:27:16 25-12-2024
А где веселье????
11:30:21 25-12-2024
Гость (11:27:16 25-12-2024) А где веселье????... Веселье сам в себе генерируй!)))
11:36:54 25-12-2024
это всё? вспоминаю новогодние фильмы старые и не очень наши и не наши и везде яркие огни, красота, настроение, а тут...
12:42:05 25-12-2024
очень красиво.
кому не нравится могут изобрести машину времени и переместиться в любой год и любую локацию, в разной степени красоты или убогости
07:29:28 26-12-2024
Горки нет, чего там делать...
А лампочек всевозможных, сейчас у каждого в доме.
08:17:44 26-12-2024
Негативные их легко понять , денег на элементарное нет у людей, сложно как-то радоваться
11:33:01 27-12-2024
👍🏻👍🏻👍🏻