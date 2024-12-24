Центр Барнаула готов встречать Новый год. Фото и даты мероприятий

Парк "Центральный" полностью украшен, на Мало-Тобольской улице уже поставили елку

24 декабря 2024, 21:37, ИА Амител

Парк "Центральный " готов к Новому году / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаул заканчивает праздничное преображение. Так, к Новому году уже полностью украсили парк "Центральный". Любителей прогулок радуют светящиеся фигуры снеговиков и елок, гирлянды и уголки для красивых памятных фотографий.

Горожане смогут обрести новогоднее настроение не только благодаря украшениям. В администрации Центрального района рассказали, что 28 декабря в парке пройдет районное мероприятие "Новый год на пороге". Гостей ожидает праздничная программа с участием творческих коллективов города. Мероприятие начнется в 16:00.

А часом позже, в 17:00, состоится открытие новогоднего городка на улице Мало-Тобольской с участием Деда Мороза и Снегурочки. При этом внешний вид барнаульского Арбата также сумеет навеять на посетителей ощущение праздника. Помимо множества украшений, на улице появился "главный гость" каждого Нового года – елка.

Елка на Мало-Тобольской улице / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Ранее amic.ru уже показывал, как Мало-Тобольская улица преображается к Новому году.

Праздничные мероприятия порадуют и жителей пригородных поселков Центрального района. 25 декабря в 15:00 в селе Лебяжье на площади имени Н.И. Панова на улице Центральной, 65а, пройдет театрализованное новогоднее мероприятие "Здравствуй, Новый год!".

В этот же день в микрорайоне Затон состоится открытие новогодней площадки на улице Водников, 11. Всех желающих приглашают к 15:00.

А 27 декабря в 18:00 в поселке Южном состоится праздничный концерт в ДК "Южный" на улице Чайковского, 21.