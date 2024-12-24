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Центр Барнаула готов встречать Новый год. Фото и даты мероприятий

Парк "Центральный" полностью украшен, на Мало-Тобольской улице уже поставили елку

24 декабря 2024, 21:37, ИА Амител

Парк "Центральный " готов к Новому году / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаул заканчивает праздничное преображение. Так, к Новому году уже полностью украсили парк "Центральный". Любителей прогулок радуют светящиеся фигуры снеговиков и елок, гирлянды и уголки для красивых памятных фотографий.

Горожане смогут обрести новогоднее настроение не только благодаря украшениям. В администрации Центрального района рассказали, что 28 декабря в парке пройдет районное мероприятие "Новый год на пороге". Гостей ожидает праздничная программа с участием творческих коллективов города. Мероприятие начнется в 16:00.

А часом позже, в 17:00, состоится открытие новогоднего городка на улице Мало-Тобольской с участием Деда Мороза и Снегурочки. При этом внешний вид барнаульского Арбата также сумеет навеять на посетителей ощущение праздника. Помимо множества украшений, на улице появился "главный гость" каждого Нового года – елка.

Елка на Мало-Тобольской улице / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Ранее amic.ru уже показывал, как Мало-Тобольская улица преображается к Новому году.

Праздничные мероприятия порадуют и жителей пригородных поселков Центрального района. 25 декабря в 15:00 в селе Лебяжье на площади имени Н.И. Панова на улице Центральной, 65а, пройдет театрализованное новогоднее мероприятие "Здравствуй, Новый год!".

В этот же день в микрорайоне Затон состоится открытие новогодней площадки на улице Водников, 11. Всех желающих приглашают к 15:00.

А 27 декабря в 18:00 в поселке Южном состоится праздничный концерт в ДК "Южный" на улице Чайковского, 21.

Праздничное преображение. Фоторепортаж с улиц Барнаула, который ждет Новый год

В краевой столице уже сияют тысячи огоньков гирлянд, а ели преображаются в свой новогодний наряд
НОВОСТИОбщество
праздники фоторепортажи Новый год
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Комментарии 12

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Help

10:32:45 25-12-2024

Такая иллюминация на любой европейской помойке и свалке есть. Не говоря про их деревни. И ёлка без игрушек. За что нашим детям такое?

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Musik

10:37:23 25-12-2024

Help (10:32:45 25-12-2024) Такая иллюминация на любой европейской помойке и свалке есть... вот за что вашим детям такой нытик родственник - это да, вопрос.
наказание, наверное.
и пример чтобы сами такими не выросли

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Гость

10:42:38 25-12-2024

Musik (10:37:23 25-12-2024) вот за что вашим детям такой нытик родственник - это да, воп... Про елку и украшения у тебя добрых слов не нашлось, а вот обгадить коммент читателя - всегда пожалуйста! Так, мусик?

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Musik

21:10:54 25-12-2024

Гость (10:42:38 25-12-2024) Про елку и украшения у тебя добрых слов не нашлось, а вот об... Елка как елка. Чотакова.

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Гость

11:35:58 25-12-2024

Help (10:32:45 25-12-2024) Такая иллюминация на любой европейской помойке и свалке есть... Иллюминация используется там, где нет снега и теплый климат. Если красиво сделано, то производит впечатление. У нас ведь тоже в этом году мало снега и температура почти всё время 0-5 градусов.

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Гость

11:27:16 25-12-2024

А где веселье????

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Гость

11:30:21 25-12-2024

Гость (11:27:16 25-12-2024) А где веселье????... Веселье сам в себе генерируй!)))

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Гость

11:36:54 25-12-2024

это всё? вспоминаю новогодние фильмы старые и не очень наши и не наши и везде яркие огни, красота, настроение, а тут...

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Гость

12:42:05 25-12-2024

очень красиво.
кому не нравится могут изобрести машину времени и переместиться в любой год и любую локацию, в разной степени красоты или убогости

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Гость

07:29:28 26-12-2024

Горки нет, чего там делать...
А лампочек всевозможных, сейчас у каждого в доме.

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Сергей

08:17:44 26-12-2024

Негативные их легко понять , денег на элементарное нет у людей, сложно как-то радоваться

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Гость

11:33:01 27-12-2024

👍🏻👍🏻👍🏻

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