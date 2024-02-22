Власти Барнаула обсудили, как пройдет голосование за благоустройство территории
Оно состоится в марте и апреле
22 февраля 2024, 10:14, ИА Амител
Онлайн-голосование за выбор территории, которую благоустроят в Барнауле в 2025 году, пройдет в марте и апреле, сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы. Об этом стало известно после совещания по подготовке и организации всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в 2025 году. Его провел первый заместитель главы администрации города Андрей Федоров с участием общественников, депутатов и специалистов Минстроя региона.
В этом году голосование проведут в марте и апреле. Барнаульцы смогут выбрать за одно из 37 пространств, а также понравившийся дизайн-проект для второго этапа благоустройства территории бывшего парка имени Ленина. Председатель комитета по благоустройству Барнаула Петр Воронков сообщил, что с каждым годом в голосовании принимают участие все больше жителей города. Так, в прошлом году своим мнением поделились более 63 тысяч барнаульцев, что почти на 20 тысяч больше, чем в 2022-м.
"Большинство голосов было отдано за реновацию территории бывшего парка имени Ленина, в этом году здесь пройдет первый этап благоустройства. Кроме того, продолжится благоустройство парка "Юбилейный", – напомнил Петр Воронков.
В 2024 году проводить голосование помогут волонтеры. Им может стать любой горожанин в возрасте старше 14 лет. Чтобы помочь выбрать зеленую зону, которую приведут в порядок, необходимо зарегистрироваться на платформе "Добро.рф" (голосование за благоустройство – 2024). Волонтеры расскажут жителям о целях голосования, а также о парках и скверах, которые участвуют в нацпроекте.
Кроме того, курировать каждую территорию, принимающую участие в голосовании, будут депутаты Барнаульской городской Думы. Это позволит проводить информационную работу среди населения, чтобы объяснить важность участия в голосовании.
"На сегодняшний день онлайн-голосование по выбору общественных территорий стало очень популярным среди населения, барнаульцы с радостью принимают участие в процессе выбора мест для последующего благоустройства. Жители видят, как преображаются наши городские территории, где они постоянно гуляют и отдыхают. Мы, в свою очередь, обязаны оказывать полную поддержку горожанам, чтобы каждый из них мог проголосовать за свою любимую территорию в удобное для него время и в удобном ему месте", – приводит мэрия слова первого заместителя главы администрации города Андрея Федорова.
Напомним, голосование за выбор общественных территорий для благоустройства проходит ежегодно в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Жители Барнаула определяют, какие общественные пространства будут благоустроены. Всего с 2019 года благодаря нацпроекту преобразилось 17 территорий на карте города. В прошлом году барнаульцы выбрали парк имени Ленина. Его реновация начнется в этом году. В другие годы жители краевой столицы голосовали за парк "Изумрудный", "Юбилейный", "Центральный" и другие популярные общественные пространства.
10:28:58 22-02-2024
Надо в комплексе решать городское парковое хозяйство и проверять выделенные средства. Очень сомнительно ,что столько денег уходит на нужды парков и их территорию. Обыкновенные приписки и воровство в этой среде стала обыденным делом ,а по факту одни приписки.
22:49:26 22-02-2024
Почему бы одновременно не провести голосование о создании пешеходной зоны на проспекте Социалистическом? Я написал в администрацию уже много в обоснование этого. В Центральном и Железнодорожном районах благоустроенные пространства без автомобилей крошечные и те лишь на краю города. Проспект Социалистический сделает комфортный отдых более доступным,ма центр комфортным и привлекательным. Странная система включения тобьектов для голосования. Я считаю ее несправедливой и непродуманной.