Власти Барнаула обсудили, как пройдет голосование за благоустройство территории

Оно состоится в марте и апреле

22 февраля 2024, 10:14, ИА Амител

Парк "Центральный" в Барнауле / Фото: amic.ru

Онлайн-голосование за выбор территории, которую благоустроят в Барнауле в 2025 году, пройдет в марте и апреле, сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы. Об этом стало известно после совещания по подготовке и организации всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в 2025 году. Его провел первый заместитель главы администрации города Андрей Федоров с участием общественников, депутатов и специалистов Минстроя региона.

В этом году голосование проведут в марте и апреле. Барнаульцы смогут выбрать за одно из 37 пространств, а также понравившийся дизайн-проект для второго этапа благоустройства территории бывшего парка имени Ленина. Председатель комитета по благоустройству Барнаула Петр Воронков сообщил, что с каждым годом в голосовании принимают участие все больше жителей города. Так, в прошлом году своим мнением поделились более 63 тысяч барнаульцев, что почти на 20 тысяч больше, чем в 2022-м.

"Большинство голосов было отдано за реновацию территории бывшего парка имени Ленина, в этом году здесь пройдет первый этап благоустройства. Кроме того, продолжится благоустройство парка "Юбилейный", – напомнил Петр Воронков.

В 2024 году проводить голосование помогут волонтеры. Им может стать любой горожанин в возрасте старше 14 лет. Чтобы помочь выбрать зеленую зону, которую приведут в порядок, необходимо зарегистрироваться на платформе "Добро.рф" (голосование за благоустройство – 2024). Волонтеры расскажут жителям о целях голосования, а также о парках и скверах, которые участвуют в нацпроекте.

Кроме того, курировать каждую территорию, принимающую участие в голосовании, будут депутаты Барнаульской городской Думы. Это позволит проводить информационную работу среди населения, чтобы объяснить важность участия в голосовании.

"На сегодняшний день онлайн-голосование по выбору общественных территорий стало очень популярным среди населения, барнаульцы с радостью принимают участие в процессе выбора мест для последующего благоустройства. Жители видят, как преображаются наши городские территории, где они постоянно гуляют и отдыхают. Мы, в свою очередь, обязаны оказывать полную поддержку горожанам, чтобы каждый из них мог проголосовать за свою любимую территорию в удобное для него время и в удобном ему месте", – приводит мэрия слова первого заместителя главы администрации города Андрея Федорова.

Напомним, голосование за выбор общественных территорий для благоустройства проходит ежегодно в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Жители Барнаула определяют, какие общественные пространства будут благоустроены. Всего с 2019 года благодаря нацпроекту преобразилось 17 территорий на карте города. В прошлом году барнаульцы выбрали парк имени Ленина. Его реновация начнется в этом году. В другие годы жители краевой столицы голосовали за парк "Изумрудный", "Юбилейный", "Центральный" и другие популярные общественные пространства.