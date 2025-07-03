Власти Барнаула обсудили создание новой спортшколы с "адаптивным кикбоксингом"

Франк поручил комитету по физкультуре и спорту сформировать дорожную карту по реализации проекта

03 июля 2025, 18:20, ИА Амител

Совещание по теме создания спортшколы в мэрии Барнаула / Фото: пресс-центр администрации Барнаула

В Барнауле может появиться новая муниципальная спортивная школа с "адаптивным кикбоксингом", который рассчитан на людей с ограниченными возможностями здоровья. Как сообщает пресс-центр администрации краевой столицы, 3 июня мэр Вячеслав Франк провел совещание по этому вопросу и поручил комитету городской администрации по физической культуре и спорту поручили сформировать дорожную карту по реализации проекта.

В рабочей встрече приняли участие замглавы администрации Барнаула по экономической политике Сергей Рябчун, председатель комитета по физкультуре и спорту Петр Кобзарено, зампред комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Татьяна Петрова и депутат Барнаульской гордумы, президент Алтайского краевого отделения Общероссийской общественной организации "Федерация кикбоксинга России" Вячеслав Перерядов.

По словам Петра Кобзаренко, с инициативой о создании новой спортивной школы выступил президент алтайского отделения Федерации кикбоксинга Перерядов. Реализация проекта предполагает организацию занятий сразу по трем видам спорта — кикбоксингу, бадминтону и управлению дронами. Ожидается, что муниципальное учреждение смогут посещать более 600 человек, а основной особенностью проекта станет "адаптивный кикбоксинг".

Вячеслав Перерядов отметил, что адаптивный спорт предполагает тренировку людей с ограниченными возможностями. Он назвал доступ к спортивным занятиям для ветеранов и участников спецоперации важной задачей, поскольку это подчеркнет заботу о тех, кто сейчас защищает Россию от противника.

"Создание направления адаптивного кикбоксинга станет значимым шагом, так как за Уралом аналогичных возможностей для занятий этим видом спорта нет", - подчеркнул президент алтайского отделения Федерации кикбоксинга.

Кобзаренко добавил, что кикбоксинг популярен среди жителей краевой столицы. Сейчас этим видом спорта занимаются свыше 2 тысяч человек в 18 спортивных учреждениях Барнаула. Спортсмены показывают высокие результаты как на всероссийских, так и на международных соревнованиях. Кроме того, работа по спортивной подготовке организована и в трех муниципальных спортивных школах. Так, 45 человек тренируются в Краевой школе олимпийского резерва, а еще 251 спортсмен — в трех муниципальных спортшколах — МБУ ДО "СШ "Победа", МБУ ДО "СШ №10", МАУ ДО "СШ "Рубин".

Участники совещания обсудили ключевые аспекты реализации предложенного Вячеславом Перерядовым проекта. Вячеслав Франк поручил комитету по физической культуре и спорту сформировать дорожную карту по созданию новой муниципальной спортивной школы в краевой столице.