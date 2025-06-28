Власти Барнаула обсудили реализацию национальных проектов на территории города

Участие в госпрогорммах поможет экономическому росту, развитию инфраструктуры и улучшению качества жизни в краевой столице

28 июня 2025, 09:00, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В администрации Барнаула обсудили экономическое развитие города и приоритетные для него проекты. Заседание провел глава краевой столицы Вячеслав Франк. Об этом сообщили в администрации города.

В заседании Совета по экономическому развитию и приоритетным проектам приняли участие: заместитель председателя постоянного комитета Алтайского краевого Заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи, советник, общественный советник главы города по вопросам перспективного развития Ксения Белоусова, депутаты Барнаульской городской Думы, а также руководители органов местного самоуправления и ресурсоснабжающих предприятий.

Сегодня Алтайский край участвует в 12 из 19 национальных, а также в 42 федеральных проектах. В Барнауле же реализуют три национальных и шесть федеральных проектов. Об этом рассказал замглавы администрации города по экономической политике Сергей Рябчун. Он отметил, что вовлеченность в эту работу помогает получить дополнительные ресурсы для роста экономики, развития инфраструктуры и улучшения качества жизни в городе.

В мае 2024 года президент России Владимир Путин установил семь национальных целей развития страны до 2030 года и на перспективу до 2036 года, а также показатели их достижения. Новые нацпроекты касаются практически всех сфер.

"Для того, чтобы систематизировать участие города в реализации национальных целей и проектов, определить показатели, которые мы должны выполнить для достижения поставленных целей, сформирован проект Плана по достижению национальных целей развития на территории Барнаула", - уточнил заместитель главы администрации Барнаула.

Согласно проекту плана, город будет участвовать в достижении шести из семи установленных целей. Они, в свою очередь, входят в семь национальных и 17 федеральных проектов. Кроме того, определен перечень из 21 целевого показателя, соответствующего указу президента. Также 33 критерия установили для Барнаула.

"За каждым показателем закреплен ответственный орган местного самоуправления и соисполнители. Сформированы необходимые для достижения показателей мероприятия, определены в качестве финансовых инструментов реализации государственные и муниципальные программы", - отметил Сергей Рябчун.

Проект плана рассмотрели отраслевые комитеты и обсудили заместители главы администрации города. Вместе с депутатами Барнаульской городской Думы они будут контролировать его исполнение. Также прорабатывается вопрос кураторства членов Общественной палаты Барнаула.

Вячеслав Франк отметил важность представленного документа. Глава Барнаула подчеркнул, что эффективное выполнение нацпроектов зависит от детального рассмотрение каждого из них: