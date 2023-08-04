Власти Барнаула обсудили, все ли готово к началу отопительного сезона

Совещание в мэрии провел заместитель главы Барнаула по городскому хозяйству Сергей Татьянин

04 августа 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула

Коммунальные службы краевой столицы готовятся к старту отопительного сезона. Совещание, посвященное данной теме, в администрации провел заместитель главы администрации Барнаула по городскому хозяйству Сергей Татьянин. Как сообщает пресс-служба мэрии, в нем также приняли участие представители администрации районов, ресурсоснабжающих и подрядных организаций.

В настоящее время самым актуальным остается вопрос получения актов готовности к отопительному периоду в отношении жилых домов. По данным заместителя председателя – главного инженера комитета ЖКХ Барнаула Виталия Ростова, к зиме необходимо подготовить 2853 многоквартирных дома. В настоящий момент получены акты готовности на 1778 домов, или 62,3% от всего объема.

Сергей Татьянин уделил особое внимание подготовке к зимнему сезону объектов социальной сферы.

"Администрациям районов необходимо проработать вопрос о получении актов готовности от организаций здравоохранения, образования, студенческих общежитий в полном объеме. Кроме этого, необходимо обеспечить полную готовность котельных и бойлерных", – приводит пресс-служба слова заместителя главы администрации Барнаула.

Также во время совещания обсудили ситуацию с ремонтом инженерных сетей краевой столицы. Например, предприятие "Барнаульская теплосетевая компания" продолжает ремонт магистральных сетей теплоснабжения, а также ремонтирует оборудование. Все работы, по словам представителей организации, идут по графику.

Кроме этого, представители ресурсоснабжающих организаций рассказали о процессе получения разрешения на проведение ремонтных работ, что может приводить к задержке установленных сроков. С целью решения данной проблемы Сергей Татьянин поручил организовать отдельное совещание, где будет разработан четкий механизм взаимодействия, который впоследствии позволит не допустить нарушения сроков ремонтных работ.

"По вопросу проведения капитального ремонта теплосетей в последующие периоды было принято решение обратить внимание на объекты для включения в план капитального ремонта в первую очередь, оценив их состояние и проведя работу с жителями", – говорится в сообщении мэрии.

Также участники совещания уделили внимание запуску заключительного этапа гидравлических испытаний в этом году, который проходит на двух тепловыводах Барнаульской ТЭЦ-2: М-23 и М-24. Сергей Татьянин потребовал соблюдать сроки проведения гидравлических испытаний и вернуть горячее водоснабжение потребителям в установленные сроки.

В завершении встречи присутствующие рассмотрели вопрос аварийных отключений электроэнергии на сетях, обслуживаемых ПАО "Россети Сибири" – "Алтайэнерго". Было принято решение провести анализ аварийных и внеплановых отключений электроэнергии и разработать комплекс мер, которые позволят снизить их количество.

Кстати, узнать, попал ли ваш дом в зону отключения горячего водоснабжения в связи с проведением последнего этапа опрессовки, можно посмотрев на карте. Дома на карте отмечены красным цветом.