Власти Барнаула объяснили огромные горы грязного снега за ТЦ "Европа"
В городе есть восемь участков для складирования снега с улиц
21 марта 2023, 11:45, ИА Амител
Власти Барнаула не знают, кто свозит в огромном количестве снег на пустырь, расположенный за ТЦ "Европа", пишет "Толк".
Ранее жители домов неподалёку от пустыря, общественники и экологи пожаловались на то, что территория за ТЦ превратилась в свалку грязного снега. Они также предположили, что делается это незаконно.
В администрации города подтвердили высказанные опасения.
"Территория земельного участка по улице Шумакова, 9 (кадастровый номер: 22:63:030406:291) не входит в перечень мест для отвала снега, определённых постановлением. Лица, осуществляющие несанкционированное складирование снега на данном земельном участке, не установлены", – сообщили в мэрии.
Власти напомнили, что есть специально отведённые площадки для собранного с улиц снега. На этих территориях снег тает, а когда вода высохнет, площадки очищают от мусора и вывозят на городской полигон ТБО.
Официальные площадки для складирования снега:
- улица Вечерняя, 51 (территория бывшей войсковой части);
- улица Маяковского, 108;
- проезд Деловой, 21;
- проспект Космонавтов, 14ф;
- проспект Космонавтов, 63д;
- Павловский тракт, 313д;
- участок на территории Пивоварского песчаного карьера;
- территория, расположенная в 600 метрах юго-западнее здания по улице Тибетской, 22 (для физических и юридических лиц).
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