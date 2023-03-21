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Власти Барнаула объяснили огромные горы грязного снега за ТЦ "Европа"

В городе есть восемь участков для складирования снега с улиц

21 марта 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Власти Барнаула не знают, кто свозит в огромном количестве снег на пустырь, расположенный за ТЦ "Европа", пишет "Толк".

Ранее жители домов неподалёку от пустыря, общественники и экологи пожаловались на то, что территория за ТЦ превратилась в свалку грязного снега. Они также предположили, что делается это незаконно.

В администрации города подтвердили высказанные опасения.

"Территория земельного участка по улице Шумакова, 9 (кадастровый номер: 22:63:030406:291) не входит в перечень мест для отвала снега, определённых постановлением. Лица, осуществляющие несанкционированное складирование снега на данном земельном участке, не установлены", – сообщили в мэрии.

Власти напомнили, что есть специально отведённые площадки для собранного с улиц снега. На этих территориях снег тает, а когда вода высохнет, площадки очищают от мусора и вывозят на городской полигон ТБО.

Официальные площадки для складирования снега:

  • улица Вечерняя, 51 (территория бывшей войсковой части);
  • улица Маяковского, 108;
  • проезд Деловой, 21;
  • проспект Космонавтов, 14ф;
  • проспект Космонавтов, 63д;
  • Павловский тракт, 313д;
  • участок на территории Пивоварского песчаного карьера;
  • территория, расположенная в 600 метрах юго-западнее здания по улице Тибетской, 22 (для физических и юридических лиц).

Комментарии 7

  • ахаха. а что они вообще могут установить?
    21 марта, Гость   Ответить
  • "Власти Барнаула не знают, кто свозит в огромном количестве снег на пустырь". Символично и характерно... У меня на Южном перед гаражом в декаьре нагребли кучу снега площадью 5х5 метров и высотой более 3 м (выше крыши). Это были коммунальщики, с дороги сгребли, удобно же, возить не надо. Такие же резиновые изделия, как и те что нагребли на пустырь.
    21 марта, Гость   Ответить
  • Могу привести пример, навалили кучу снега прям рядом с входом в прокуратуру, и камеры чудесным образом перестали работать, а так как участок был смежный юр.лица, его и заставили убирать.
    21 марта, Гость   Ответить
  • каждый год туда свозят снег, а они до сих пор не знают кто, у них лапки и они не знают как установить виновных
    21 марта, Гость   Ответить
  • Юрлицо - лицо финансово свободное пусть и убирает .
    21 марта, Гость   Ответить
  • как дети малые прям. да сама европа с парковки и вываливает туда снег
    21 марта, Гость   Ответить
  • Из Новоалтайска приперли по любому...
    21 марта, Гость   Ответить
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