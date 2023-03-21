Власти Барнаула объяснили огромные горы грязного снега за ТЦ "Европа"

В городе есть восемь участков для складирования снега с улиц

21 марта 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

Власти Барнаула не знают, кто свозит в огромном количестве снег на пустырь, расположенный за ТЦ "Европа", пишет "Толк".

Ранее жители домов неподалёку от пустыря, общественники и экологи пожаловались на то, что территория за ТЦ превратилась в свалку грязного снега. Они также предположили, что делается это незаконно.

В администрации города подтвердили высказанные опасения.

"Территория земельного участка по улице Шумакова, 9 (кадастровый номер: 22:63:030406:291) не входит в перечень мест для отвала снега, определённых постановлением. Лица, осуществляющие несанкционированное складирование снега на данном земельном участке, не установлены", – сообщили в мэрии.

Власти напомнили, что есть специально отведённые площадки для собранного с улиц снега. На этих территориях снег тает, а когда вода высохнет, площадки очищают от мусора и вывозят на городской полигон ТБО.

Официальные площадки для складирования снега: