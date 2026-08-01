Власти Барнаула отчитались о ситуации с топливом в городе

Обеспеченность топливом улучшилась, очередей на АЗС нет, а цены постепенно снижаются

01 августа 2026, 12:52, ИА Амител

Очередь на заправку / Фото: amic.ru

В Барнауле под руководством заместителя главы администрации города по экономической политике Сергея Рябчуна прошло очередное заседание штаба. Об этом рассказали в мэрии Барнаула.

В совещании приняли участие заместитель главы администрации по защите населения и информации Игорь Лисин, а также руководители районных администраций и профильных комитетов.

Председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ирина Кожевникова сообщила, что ситуация с обеспечением топливом в Барнауле остается напряженной, но находится под контролем.

По ее словам, продолжается ежедневный мониторинг работы автозаправочных станций. При этом отмечается положительная динамика: обеспеченность АЗС разными видами топлива улучшилась, больших очередей на заправках нет, а средняя цена постепенно снижается.

Кроме того, комитет следит за ценами на социально значимые товары и продукты питания. Как отметила Ирина Кожевникова, существенных скачков стоимости в этой категории не зафиксировано.

Руководители профильных комитетов доложили, что в целом ситуация в отраслях остается стабильной: городские службы жизнеобеспечения и пассажирский транспорт функционируют в штатном режиме. По итогам обсуждения Сергей Рябчун поручил продолжить мониторинг топливного рынка города.