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Власти Барнаула отчитались о ситуации с топливом в городе

Обеспеченность топливом улучшилась, очередей на АЗС нет, а цены постепенно снижаются

01 августа 2026, 12:52, ИА Амител

Очередь на заправку / Фото: amic.ru
Очередь на заправку / Фото: amic.ru

В Барнауле под руководством заместителя главы администрации города по экономической политике Сергея Рябчуна прошло очередное заседание штаба. Об этом рассказали в мэрии Барнаула. 

В совещании приняли участие заместитель главы администрации по защите населения и информации Игорь Лисин, а также руководители районных администраций и профильных комитетов.

Председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ирина Кожевникова сообщила, что ситуация с обеспечением топливом в Барнауле остается напряженной, но находится под контролем. 

По ее словам, продолжается ежедневный мониторинг работы автозаправочных станций. При этом отмечается положительная динамика: обеспеченность АЗС разными видами топлива улучшилась, больших очередей на заправках нет, а средняя цена постепенно снижается.

Кроме того, комитет следит за ценами на социально значимые товары и продукты питания. Как отметила Ирина Кожевникова, существенных скачков стоимости в этой категории не зафиксировано.

Руководители профильных комитетов доложили, что в целом ситуация в отраслях остается стабильной: городские службы жизнеобеспечения и пассажирский транспорт функционируют в штатном режиме. По итогам обсуждения Сергей Рябчун поручил продолжить мониторинг топливного рынка города.

АЗС, топливо, бензин / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

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Барнаул Топливо
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Комментарии 3

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Гость

12:56:35 01-08-2026

В Курье как была большая очередь за бензином, так и осталась. Увы...

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Вежливый человек

12:43:00 02-08-2026

Согласно заявлению представителя кабинета министров Киргизии, сделанному 31 июля 2026 года, Россия будет ежемесячно поставлять в Киргизию 100 тысяч тонн горюче-смазочных материалов (ГСМ). Эти поставки критически важны, так как покрывают практически всю среднемесячную потребность страны в топливе.

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Гость

16:12:09 03-08-2026

Вежливый человек (12:43:00 02-08-2026) Согласно заявлению представителя кабинета министров Киргизии... Отделились от нас вот пусть сами и барахтаются

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