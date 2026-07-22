"Периодически выстраиваются очереди". Ситуацию с топливом обсудили в Алтайском крае
Особое внимание уделяется сельскохозяйственным товаропроизводителям в преддверии уборочной кампании
22 июля 2026, 17:30, ИА Амител
Власти Алтайского края продолжают взаимодействие с вертикально интегрированными нефтяными компаниями по насыщению локального топливного рынка, сообщили в правительстве региона.
«Объем отпуска нефтепродуктов на АЗС основных топливных компаний региона сохраняется на высоком уровне. В то же время вследствие меняющихся условий и сроков поставок топлива, что особенно остро ощутили независимые поставщики нефтепродуктов, на автозаправочных станциях периодически продолжают выстраиваться очереди», — подчеркнули в правительстве региона.
На данный момент без ограничений обеспечиваются топливом машины оперативных служб: скорой и неотложной помощи, пожарных, правоохранительных органов, аварийных бригад энергетиков и коммунальных служб, предприятий общественного транспорта, а также организаций и учреждений, выполняющих социально значимые функции, в том числе транспортных средств, перевозящих лекарственные средства, скоропортящуюся продукцию и продовольственные товары.
В рамках работы, направленной на увеличение поставок топлива в Алтайский край, особое внимание уделяется сельскохозяйственным товаропроизводителям в преддверии уборочной кампании. В этих целях организована совместная проработка вопроса с Минсельхозом РФ.
Ранее сообщалось, что в Барнауле планируют ввести график заправки на АЗС по дням и номерам автомобилей. Продолжается ежедневный мониторинг работы заправочных станций.
17:40:46 22-07-2026
Одно и тоже говорят, просто местами слова меняют)) Но мне кажется стоит попробовать с четными/ нечетными днями
19:14:12 22-07-2026
Гость (17:40:46 22-07-2026) Одно и тоже говорят, просто местами слова меняют)) Но мне ка... Вроде полегче становится, очереди сильно сократились
21:45:29 22-07-2026
Гость (19:14:12 22-07-2026) Вроде полегче становится, очереди сильно сократились... А что синусите? Реально, большую часть дня нет диких очередей. Да, половина заправок закрыта, но вторая половина справляется. Сегодня утром на ГПН на Попова аж две машины не влезли на съезд к заправке.
18:09:36 22-07-2026
Ни слова про мониторинг...
18:24:24 22-07-2026
всё обсуждаете?
20:17:07 22-07-2026
караул устал. (18:24:24 22-07-2026) всё обсуждаете? ... ваше мнение ничтожно потому что вы социально бесполезны.
20:55:11 22-07-2026
Мусик (20:17:07 22-07-2026) ваше мнение ничтожно потому что вы социально бесполезны....
Господи, можно подумать, что ты социально полезен. Балабол бестолковый. Кроме брезгливости твои сообщения никаких чувств не вызывают. Как дурачок деревенский, ходит по дворам и чешет всякую глупость. Вроде ресурс серьёзный и тут такая чушь.
21:46:32 22-07-2026
Гость (20:55:11 22-07-2026) Господи, можно подумать, что ты социально полезен. Балаб... Такая шобла серьезных потерпит одного не серьезного.
00:58:21 23-07-2026
Musik (21:46:32 22-07-2026) Такая шобла серьезных потерпит одного не серьезного. ... Несерьезного.
08:04:17 23-07-2026
Гость (20:55:11 22-07-2026) Господи, можно подумать, что ты социально полезен. Балаб... мерси, за поддержку..
19:18:24 22-07-2026
Велосипед наше всё
21:56:30 22-07-2026
Вежливый Человек (19:18:24 22-07-2026) Велосипед наше всё... Солнце на спицах, синева над головой,,,,
20:52:07 22-07-2026
Серьёзно? Периодически возникают???
Дальше барнаула был кто нибудь?
А цены конь ощутил кто нибудь из тех кто обсуждал?
35 литров за 5тр....
Только воздух сотрясение.
Может кто нибудь подсказать какие меры в Алтайском крае предприняты на уровне Правительства, которые реально облегчили положение автовладельцев?
01:01:00 23-07-2026
Александр (20:52:07 22-07-2026) Серьёзно? Периодически возникают???Дальше барнаула был к... Мониторинг и еще раз мониторинг! Пока будут обсуждаться результаты мониторинга, либо ишак заговорит, либо падишах помрет.
13:37:14 23-07-2026
Александр (20:52:07 22-07-2026) Серьёзно? Периодически возникают???Дальше барнаула был к... 142 р/л-это нормально.
зато очереди нет?
Энергия"98-175 р/л
Эво 92- 160 р/л
или спи/живи в очереди.
08:56:24 23-07-2026
Если в городе пробки уменьшились - за городом жесть продолжается.
Далеко ходить не надо, попробуйте доехать до Горного.
Удивитесь, как всё плохо с бензом.
Скоро осень. Полетят перелётные фломинги и опять нагадят заводам.
09:56:41 23-07-2026
Гость (08:56:24 23-07-2026) Если в городе пробки уменьшились - за городом жесть продолжа... Сырскава и сняли за срыв туристического сезона
09:57:45 23-07-2026
Гость (08:56:24 23-07-2026) Если в городе пробки уменьшились - за городом жесть продолжа... Ой, не скули. Был в Горном в выходные, вообще очередей нет, бензин есть любой, что вам опять не так ?
09:55:42 23-07-2026
Что стало с качеством бензина,почему от него барахлит датчик? Почему в Новомихайловке бенз за 200 рублей литр? Там даж в старое табло уже новые цены не вылазят. Почему Газпромнефть заправка за кп гаи на Павловском закрыта? Почему там же октан закрыт? И лукойл. Почему Роснефть на Арене то и дело закрывается?
10:02:28 23-07-2026
Гости (09:55:42 23-07-2026) Что стало с качеством бензина,почему от него барахлит датчик... это вы ещё ценник на хавчик с текущего урожая не видели.
11:10:56 23-07-2026
Гости (09:55:42 23-07-2026) Что стало с качеством бензина,почему от него барахлит датчик... Насчет качества да, большой вопрос.
Знакомый занимается топливными системами авто, очередь на промывку и замену форсунок зашкаливает, работает почти круглосуточно, ежедневно везут авто ему эвакуаторами
11:15:00 23-07-2026
Гости (09:55:42 23-07-2026) Что стало с качеством бензина,почему от него барахлит датчик... Так дали добро некоторым производителям снизиться с евро 5 на евро 3,акцизы на спирт обнулили чтобы побольше этанола лить в 92-й. Бензи какой- то есть? Есть. А то,что к мотористам на ремонт поедете быстрее чем раньше так кого это беспокоит
13:39:16 23-07-2026
Гости (09:55:42 23-07-2026) Что стало с качеством бензина,почему от него барахлит датчик... машина китайска?
смартфон с колёсами?
13:50:04 23-07-2026
интересно. (13:39:16 23-07-2026) машина китайска?смартфон с колёсами? ... да ваще капец - смотрю в моей даже карбюратора нет... ужас какой... почему я раньше этого не увидел...
я в шоке.
16:09:03 23-07-2026
Гости (09:55:42 23-07-2026) Что стало с качеством бензина,почему от него барахлит датчик... У меня стрелка запаса топлива скакала в обе стороны после заправки. Запас хода в электронном виде тоже сдурел. Когда стрелка вниз резко пошла на одно деление думал бензобак пробил где-то. Видать набадяжили знатную барматуху