"Периодически выстраиваются очереди". Ситуацию с топливом обсудили в Алтайском крае

Особое внимание уделяется сельскохозяйственным товаропроизводителям в преддверии уборочной кампании

22 июля 2026, 17:30, ИА Амител

АЗС, топливо, бензин / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Власти Алтайского края продолжают взаимодействие с вертикально интегрированными нефтяными компаниями по насыщению локального топливного рынка, сообщили в правительстве региона.

«Объем отпуска нефтепродуктов на АЗС основных топливных компаний региона сохраняется на высоком уровне. В то же время вследствие меняющихся условий и сроков поставок топлива, что особенно остро ощутили независимые поставщики нефтепродуктов, на автозаправочных станциях периодически продолжают выстраиваться очереди», — подчеркнули в правительстве региона.

На данный момент без ограничений обеспечиваются топливом машины оперативных служб: скорой и неотложной помощи, пожарных, правоохранительных органов, аварийных бригад энергетиков и коммунальных служб, предприятий общественного транспорта, а также организаций и учреждений, выполняющих социально значимые функции, в том числе транспортных средств, перевозящих лекарственные средства, скоропортящуюся продукцию и продовольственные товары.

В рамках работы, направленной на увеличение поставок топлива в Алтайский край, особое внимание уделяется сельскохозяйственным товаропроизводителям в преддверии уборочной кампании. В этих целях организована совместная проработка вопроса с Минсельхозом РФ.

Ранее сообщалось, что в Барнауле планируют ввести график заправки на АЗС по дням и номерам автомобилей. Продолжается ежедневный мониторинг работы заправочных станций.