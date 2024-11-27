Власти Барнаула планируют запустить троллейбусы в новые микрорайоны города
В мэрии не отказываются от идеи троллейбусов на улице Взлетной
27 ноября 2024, 13:30, ИА Амител
Администрация Барнаула в рамках выполнения нацпроекта "Чистый воздух" планирует построить троллейбусную линию по улице Взлетной от улицы Попова до Северного Власихинского проезда. Об этом заявил председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин в ходе совещания в мэрии.
Барнаул участвует в нацпроекте "Чистый воздух" с 2023 года. Это возможность получить миллиарды рублей из федерального бюджета. В рамках проекта в каждом городе проведут расчеты качества экологии и разработают комплексный план по снижению выбросов в атмосферу. Также ожидается, что в Барнауле купят новые трамваи и троллейбусы за федеральные средства.
О планах запустить троллейбусы по улице Взлетной власти города объявили еще в 2023 году. В мэрии даже выделили 4,5 миллиона рублей на подготовку проектно-сметной документации.
Власти Барнаула уже несколько лет обсуждают возможность полного обновления трамвайных и троллейбусных сетей. В частности, в МУП "Горэлектротранс" предлагают ввести новую линию от проспекта Строителей до автовокзала, а также запустить троллейбус из центра города до аэропорта. Для этого также необходимы серьезные инвестиции. Так, например, один километр трамвайных путей стоит около 100 миллионов рублей.
Отметим, что до конца года в Барнаул прибудут пять новых троллейбусов, купленных за счет средств краевого бюджета.
13:40:19 27-11-2024
А они доедут?
13:45:25 27-11-2024
Это хорошо. Вот бы скоростной трамвай в аэропорт, чтоб без пробок... Да и по городу. И вернуть бы вторые вагоны к трамваям...
13:49:05 27-11-2024
Она же узкая и длинная, эта ваша Взлётная... там постоянно будут пробки.
13:56:01 27-11-2024
Отметим, что до конца года в Барнаул прибудут пять новых троллейбусов, купленных за счет средств краевого бюджета.
В Новосибе полностью заменили все устаревшие и изношенные троллейбусы. были приобретены более сотни новых троллейбусов, кроме этого по городу на разных маршрутах ездят много новых больших автобусов, а не по одному как в Барнауле. Плюс метро и трамваи практически все новые.
14:54:27 27-11-2024
Какие блин троллейбусы на Взлетную ? С головой совсем не дружат ? Она и так узкая и забита постоянно. Еще хотите кучу проблем добавить к уже имеющимся ? И деньги выкинуть и только хуже все сделать ?
15:19:09 27-11-2024
Гость (14:54:27 27-11-2024) Какие блин троллейбусы на Взлетную ? С головой совсем не дру... там есть место где расширить
15:41:53 27-11-2024
Гость (14:54:27 27-11-2024) Какие блин троллейбусы на Взлетную ? С головой совсем не дру... да вы не переживайте, там еще и выделенку для троллейбусов сделают))))
16:03:05 27-11-2024
Так, например, один километр трамвайных путей стоит около 100 миллионов рублей.(( вот кому то повезёт! , а там глядишь ещё поднимут. В каком мире мы все живём и из каких материалов строят эти самые пути?
19:29:20 27-11-2024
Гость (16:03:05 27-11-2024) Так, например, один километр трамвайных путей стоит около 10... Так и миллионы уже не те. Цена десятка квартир в новостройках.
18:16:34 27-11-2024
Всё планируют, планируют. Да хоть раз сделайте что-либо качественно для людей и с умом, а не с кислой миной и важным видом. Даже ежу понятно, что создавая новые микрорайоны, необходимо вводить новые маршруты ОТ или корректировать старые. Неужели головы превратились в ж..ы?
09:47:42 29-11-2024
Я вот считаю, нашему городу надо развивать именно трамваи. Смысла в развитие троллейбусов просто нет, ибо дорожное полотно в силу специфики застройки имеет очень много узких мест. Эти "горлышки" никак не обойти, только если жилмассивы переносить/сносить, но это не 100 миллионов, это миллиарды и по времени расселять будут лет 20) Тут говорили про высокую стоимость трамвайных путей, но если углубиться, это получается в долгую намного дешевле, чем расширять дороги, а главное удобнее и быстрее! Трамвайный пути надо пустить по Павлику до аэропорта (город развивается в ту сторону), увеличить кол-во вагонов, а автобусы оттуда убрать. Большегрузы с Павлика и Строителей максимально убрать (есть проекты). Трамвайный пути проложить (где это уже когда то было) по Строителей до Красноармейского. И, конечно, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не трогать пути ведущие на Старый базар!!! Неужели чиновники не понимают, что это и есть история и изюминка туркластера. Сделайте или ресторан в "парящем" здании диспетчерской или музей транспорта, того же трамвая. Еще раз наше все это трамваи. Троллейбусы бесполезны с нынешней дорожной картой, кто этого не понимает, надо убирать с места принятия решений!