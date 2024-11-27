Власти Барнаула планируют запустить троллейбусы в новые микрорайоны города

В мэрии не отказываются от идеи троллейбусов на улице Взлетной

27 ноября 2024, 13:30, ИА Амител

Троллейбус в городе Барнауле / Фото: сообщество транспорта

Администрация Барнаула в рамках выполнения нацпроекта "Чистый воздух" планирует построить троллейбусную линию по улице Взлетной от улицы Попова до Северного Власихинского проезда. Об этом заявил председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин в ходе совещания в мэрии.

Барнаул участвует в нацпроекте "Чистый воздух" с 2023 года. Это возможность получить миллиарды рублей из федерального бюджета. В рамках проекта в каждом городе проведут расчеты качества экологии и разработают комплексный план по снижению выбросов в атмосферу. Также ожидается, что в Барнауле купят новые трамваи и троллейбусы за федеральные средства.

О планах запустить троллейбусы по улице Взлетной власти города объявили еще в 2023 году. В мэрии даже выделили 4,5 миллиона рублей на подготовку проектно-сметной документации.

Власти Барнаула уже несколько лет обсуждают возможность полного обновления трамвайных и троллейбусных сетей. В частности, в МУП "Горэлектротранс" предлагают ввести новую линию от проспекта Строителей до автовокзала, а также запустить троллейбус из центра города до аэропорта. Для этого также необходимы серьезные инвестиции. Так, например, один километр трамвайных путей стоит около 100 миллионов рублей.

Отметим, что до конца года в Барнаул прибудут пять новых троллейбусов, купленных за счет средств краевого бюджета.