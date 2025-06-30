Власти Барнаула подали серию исков против городских перевозчиков
Ответчиками выступают шесть предприятий и ИП
30 июня 2025, 09:40, ИА Амител
Комитет по дорожному хозяйству и связи Барнаула вновь обратился в краевой Арбитражный суд с исками к местным перевозчикам, пишет "Толк".
Ответчиками по делам выступают:
- ООО "Фрайбус Транспорте";
- ООО "Олир Авто" (связана с Олегом Бесчастным);
- ИП Виталий Овсянников;
- ИП Юрий Матусович;
- ООО "Алтайтрансавто";
- ИП Евгений Падеров.
Подробности претензий пока не раскрыты. Но известно, что иск к "Алтайтрансавто" связан с контрактом на обслуживание маршрута № 40. А в случае с ИП Виталия Овсянникова упоминается контракт, который не нашли в системе ЕИС "Закупки". Ранее его компания обслуживала маршрут № 149.
Размер исков невелик. Максимальную сумму — чуть больше 11 тыс. рублей — требуют с Евгения Падерова, минимальную — от "Алтайтрансавто" (1 тыс. рублей).
Ранее в Барнауле суд дал восемь с половиной лет колонии строгого режима бывшему замглавы Барнаула Антону Шеломенцеву. По версии следствия, он через посредника Сергея Щукина получил взятку 2 млн рублей от Олега Бесчастного.
09:47:07 30-06-2025
Милые бронятся только тешатся...
10:52:44 30-06-2025
Почему в стороне всегда остаётся перевозчик, обслуживающий маршрут №59? На таком длинном маршруте всего 3-4 автобуса! Сегодня только 3!!! Старые, грязные, разбитые! Проверьте работу этого маршрута.
11:00:03 30-06-2025
Давно пора, без штрафов качество не повысить
11:05:38 30-06-2025
Жёстко. Вот это я понимаю власть. Так быстро порядок наведут.
17:32:06 30-06-2025
Жора (11:05:38 30-06-2025) Жёстко. Вот это я понимаю власть. Так быстро порядок наведут... что город останется вообще без перевозчиков! Будем на самокатах на работу ездить!
11:18:29 30-06-2025
Когда в 58 появятся терминалы оплаты ? Принимают только наличку и во всех маршрутках объявления о переводе на карту по номеру телефона. Во всех 58х!
16:06:08 30-06-2025
Гость (11:18:29 30-06-2025) Когда в 58 появятся терминалы оплаты ? Принимают только нал... вообще во всех, не только 58х
12:32:44 30-06-2025
История с маршрутами 24.29.37., 17,19 повторяется, маршрут закроют, альтернативы - нет!
12:33:47 30-06-2025
Маршруты закроют.....админисрация на служебном транспорте, им плевать на пассажиров
15:06:01 30-06-2025
Штраф размером дневной выручки 1 автобуса? щас испугаются и начнут нормально работать (сарк. - нет)
16:32:57 30-06-2025
почему у нас пенсионеры старики стоят на площади Спартака и ждут 118 с 7 утра до 9 утра если автобус этот должен ходить каждые 30 минут по расписанию. Старики немощные стоят по 3 часа под жарой на площади и ждут. А автобус ходит как попало. Хочет ходит хочет не ходит. Это издевательство над пенсионерами и дискредитация власти. Ну вы хотя бы лавочки то поставьте людям сидеть чтоб можно было!
19:00:48 30-06-2025
"Власти Барнаула подали серию исков против городских перевозчиков... Размер исков невелик"
Пчелы против меда, неувядающая классика.