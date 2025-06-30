Власти Барнаула подали серию исков против городских перевозчиков

Ответчиками выступают шесть предприятий и ИП

30 июня 2025, 09:40, ИА Амител

Фото: Mitchell Johnson / unsplash.com

Комитет по дорожному хозяйству и связи Барнаула вновь обратился в краевой Арбитражный суд с исками к местным перевозчикам, пишет "Толк".

Ответчиками по делам выступают:

ООО "Фрайбус Транспорте";

ООО "Олир Авто" (связана с Олегом Бесчастным);

ИП Виталий Овсянников;

ИП Юрий Матусович;

ООО "Алтайтрансавто";

ИП Евгений Падеров.

Подробности претензий пока не раскрыты. Но известно, что иск к "Алтайтрансавто" связан с контрактом на обслуживание маршрута № 40. А в случае с ИП Виталия Овсянникова упоминается контракт, который не нашли в системе ЕИС "Закупки". Ранее его компания обслуживала маршрут № 149.

Размер исков невелик. Максимальную сумму — чуть больше 11 тыс. рублей — требуют с Евгения Падерова, минимальную — от "Алтайтрансавто" (1 тыс. рублей).

Ранее в Барнауле суд дал восемь с половиной лет колонии строгого режима бывшему замглавы Барнаула Антону Шеломенцеву. По версии следствия, он через посредника Сергея Щукина получил взятку 2 млн рублей от Олега Бесчастного.