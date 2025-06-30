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Власти Барнаула подали серию исков против городских перевозчиков

Ответчиками выступают шесть предприятий и ИП

30 июня 2025, 09:40, ИА Амител

Фото: Mitchell Johnson / unsplash.com
Фото: Mitchell Johnson / unsplash.com

Комитет по дорожному хозяйству и связи Барнаула вновь обратился в краевой Арбитражный суд с исками к местным перевозчикам, пишет "Толк".

Ответчиками по делам выступают:

  • ООО "Фрайбус Транспорте";
  • ООО "Олир Авто" (связана с Олегом Бесчастным);
  • ИП Виталий Овсянников;
  • ИП Юрий Матусович;
  • ООО "Алтайтрансавто";
  • ИП Евгений Падеров.

Подробности претензий пока не раскрыты. Но известно, что иск к "Алтайтрансавто" связан с контрактом на обслуживание маршрута № 40. А в случае с ИП Виталия Овсянникова упоминается контракт, который не нашли в системе ЕИС "Закупки". Ранее его компания обслуживала маршрут № 149.

Размер исков невелик. Максимальную сумму — чуть больше 11 тыс. рублей — требуют с Евгения Падерова, минимальную — от "Алтайтрансавто" (1 тыс. рублей).

Ранее в Барнауле суд дал восемь с половиной лет колонии строгого режима бывшему замглавы Барнаула Антону Шеломенцеву. По версии следствия, он через посредника Сергея Щукина получил взятку 2 млн рублей от Олега Бесчастного.

Барнаул суд общественный транспорт

Комментарии 12

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Гость

09:47:07 30-06-2025

Милые бронятся только тешатся...

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Гость

10:52:44 30-06-2025

Почему в стороне всегда остаётся перевозчик, обслуживающий маршрут №59? На таком длинном маршруте всего 3-4 автобуса! Сегодня только 3!!! Старые, грязные, разбитые! Проверьте работу этого маршрута.

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Гость

11:00:03 30-06-2025

Давно пора, без штрафов качество не повысить

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Жора

11:05:38 30-06-2025

Жёстко. Вот это я понимаю власть. Так быстро порядок наведут.

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Гость

17:32:06 30-06-2025

Жора (11:05:38 30-06-2025) Жёстко. Вот это я понимаю власть. Так быстро порядок наведут... что город останется вообще без перевозчиков! Будем на самокатах на работу ездить!

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Гость

11:18:29 30-06-2025

Когда в 58 появятся терминалы оплаты ? Принимают только наличку и во всех маршрутках объявления о переводе на карту по номеру телефона. Во всех 58х!

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Элен без ребят

16:06:08 30-06-2025

Гость (11:18:29 30-06-2025) Когда в 58 появятся терминалы оплаты ? Принимают только нал... вообще во всех, не только 58х

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Гость

12:32:44 30-06-2025

История с маршрутами 24.29.37., 17,19 повторяется, маршрут закроют, альтернативы - нет!

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Гость

12:33:47 30-06-2025

Маршруты закроют.....админисрация на служебном транспорте, им плевать на пассажиров

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Гость

15:06:01 30-06-2025

Штраф размером дневной выручки 1 автобуса? щас испугаются и начнут нормально работать (сарк. - нет)

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майор

16:32:57 30-06-2025

почему у нас пенсионеры старики стоят на площади Спартака и ждут 118 с 7 утра до 9 утра если автобус этот должен ходить каждые 30 минут по расписанию. Старики немощные стоят по 3 часа под жарой на площади и ждут. А автобус ходит как попало. Хочет ходит хочет не ходит. Это издевательство над пенсионерами и дискредитация власти. Ну вы хотя бы лавочки то поставьте людям сидеть чтоб можно было!

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Гость

19:00:48 30-06-2025

"Власти Барнаула подали серию исков против городских перевозчиков... Размер исков невелик"

Пчелы против меда, неувядающая классика.

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