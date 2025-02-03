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В Барнауле из-за морозов до -25 ресурсоснабжающие организации попросили отложить работы

На всякий случай, чтобы люди в холода не остались, например, без горячей воды

03 февраля 2025, 13:30, ИА Амител

Зима в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Зима в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле в конце недели ожидаются морозы до -25 градусов, в связи с чем ресурсоснабжающие организации попросили не проводить плановые земляные работы, сообщает мэрия.

"В начале текущей недели температура воздуха составит -6...-15 градусов, возможен небольшой снег. С четверга в краевой столице ожидается похолодание, столбики термометров опустятся до -25 градусов", – предупредил на аппаратном совещании начальник городского управления по делам ГОЧС Владимир Драчев.

В связи с предстоящим похолоданием первый замглавы администрации города Андрей Федоров поручил ресурсоснабжающим организациям не проводить плановые земляные работы в этот период.

"Перенести проведение плановых земляных работ до восстановления благоприятной погоды", – поручил Федоров.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на Сибирь идут морозы, которые будут держаться в течение длительного времени.

Снег в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

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Барнаул Погода

Комментарии 4

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снягурка

13:38:25 03-02-2025

Мароз это когда от -30

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Барнаулец

13:55:28 03-02-2025

Молодцы конечно, но вопрос в том, почему плановые работы назначены на зимнее время?

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Гость

00:35:15 04-02-2025

Барнаулец (13:55:28 03-02-2025) Молодцы конечно, но вопрос в том, почему плановые работы наз... Потому что они экстренно плановые

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Гость

14:12:50 03-02-2025

Как раз в мороз и порвет изношеные сети и будут земляные работы, а может и не будут. Отключат отопление и горячую воду до наступления хорошей погоды.

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