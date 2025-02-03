В Барнауле из-за морозов до -25 ресурсоснабжающие организации попросили отложить работы
На всякий случай, чтобы люди в холода не остались, например, без горячей воды
03 февраля 2025, 13:30, ИА Амител
В Барнауле в конце недели ожидаются морозы до -25 градусов, в связи с чем ресурсоснабжающие организации попросили не проводить плановые земляные работы, сообщает мэрия.
"В начале текущей недели температура воздуха составит -6...-15 градусов, возможен небольшой снег. С четверга в краевой столице ожидается похолодание, столбики термометров опустятся до -25 градусов", – предупредил на аппаратном совещании начальник городского управления по делам ГОЧС Владимир Драчев.
В связи с предстоящим похолоданием первый замглавы администрации города Андрей Федоров поручил ресурсоснабжающим организациям не проводить плановые земляные работы в этот период.
"Перенести проведение плановых земляных работ до восстановления благоприятной погоды", – поручил Федоров.
Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на Сибирь идут морозы, которые будут держаться в течение длительного времени.
13:38:25 03-02-2025
Мароз это когда от -30
13:55:28 03-02-2025
Молодцы конечно, но вопрос в том, почему плановые работы назначены на зимнее время?
00:35:15 04-02-2025
Барнаулец (13:55:28 03-02-2025) Молодцы конечно, но вопрос в том, почему плановые работы наз... Потому что они экстренно плановые
14:12:50 03-02-2025
Как раз в мороз и порвет изношеные сети и будут земляные работы, а может и не будут. Отключат отопление и горячую воду до наступления хорошей погоды.