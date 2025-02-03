В Барнауле из-за морозов до -25 ресурсоснабжающие организации попросили отложить работы

На всякий случай, чтобы люди в холода не остались, например, без горячей воды

03 февраля 2025, 13:30, ИА Амител

Зима в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле в конце недели ожидаются морозы до -25 градусов, в связи с чем ресурсоснабжающие организации попросили не проводить плановые земляные работы, сообщает мэрия.

"В начале текущей недели температура воздуха составит -6...-15 градусов, возможен небольшой снег. С четверга в краевой столице ожидается похолодание, столбики термометров опустятся до -25 градусов", – предупредил на аппаратном совещании начальник городского управления по делам ГОЧС Владимир Драчев.

В связи с предстоящим похолоданием первый замглавы администрации города Андрей Федоров поручил ресурсоснабжающим организациям не проводить плановые земляные работы в этот период.

"Перенести проведение плановых земляных работ до восстановления благоприятной погоды", – поручил Федоров.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на Сибирь идут морозы, которые будут держаться в течение длительного времени.