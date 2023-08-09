Власти Барнаула потратят на освещение нескольких улиц 18 млн рублей

Всего освещение проведут на 16 участках краевой столицы

09 августа 2023, 08:21, ИА Амител

Фонарь в Барнауле/ Фото: amic.ru

Барнаульские власти проведут линии наружного освещения на 16 участках города, на работы планируется потратить 18,1 млн рублей. Всего появилось четыре лота, все они размещены на портале госзакупок.

Первые два тендера появились на сайте еще 4 августа 2023 года. 16 августа 2023 года заканчивается срок подачи заявок.

Начальная цена первой закупки – 4,9 млн рублей. По ней освещение проведут на улицах Новгородская, Островского (от Новгородской до Антона Петрова), в проезде Ракетном (от дома № 22 до дома № 60) и на ул. Совхозной.

В рамках второй закупки планируется потратить на линии наружного освещения 3,7 млн рублей. Работы будут вести в селе Гоньба в переулке Советском, на ул. Рябиновой (от Строительной до Советской) и на ул. Школьной (от здания № 12а до ул. Полевой). Также в Барнауле установят фонари на улицах: 13-я Западная, Станционная (от дома № 1 до дома № 50) и Тюленина.

Еще две заявки появились на портале 8 августа. Желающие смогут принять участие в аукционе также до 16 августа.

Максимальная цена одной из них – 4,6 млн рублей. Линии наружного освещения проведут в микрорайоне Авиатор на ул. Дружбы (от Театральной до Смоленской) и на ул. Московской (от ул. Августовской до пер. Проходного). Также в поселке Центральном осветят улицу Сахалинскую (от Центральной до дома № 45 по Сахалинской), а еще в Барнауле работы будут идти на ул. Чернышевского (от проспекта Комсомольского до ул. Промышленной).

Цена второй закупки – 4,7 млн рублей. По ней освещение проведут в Авиаторе на ул. Зеркальной (от Августовской до Смоленской) и на ул. Театральной (от Смоленской до Августовской).

Работы по всем объектам будут выполняться с момента заключения контракта до 30 октября 2023 года. Договоры будут действовать до 21 ноября 2023 года.