Власти Барнаула проконтролировали ремонт школ в рамках проекта "Все лучшее детям"

16 января 2026, 12:45, ИА Амител

Проверка по ремонту школы / Фото: barnaul.org

В Барнауле проверили ход капитального ремонта школ № 60 и 102, который проводится в рамках регионального проекта "Все лучшее детям" национального проекта "Молодежь и дети". Выездное совещание на объектах провел заместитель главы администрации города по социальной политике Александр Артемов. В совещании приняли участие представители подрядной организации, специалисты строительного контроля и профильного комитета города.

По словам председателя городского комитета по образованию Андрея Муля, подрядчик вышел на объекты 3 января, и работы идут в соответствии с утвержденным графиком. В школе № 102 уже выполнена часть работ по устройству стяжки пола, а в школе № 60 – по оштукатуриванию стен. До конца месяца планируется приступить к отделке учебных помещений на третьем этаже школы № 102.

«Мы уже начали проработку интерьеров: выбираем плитку для пола в рекреациях, расцветку для учебных кабинетов, – отметила директор школы № 102 Татьяна Новоселова. – Также продумываем оформление стен и расстановку мебели, чтобы в школе было уютно».

Александр Артемов подчеркнул, что при выборе дизайнерских решений необходимо учитывать мнение школьников и их родителей.

«Участие родителей в дизайн-решениях является условием проекта, и эта практика у нас наработана во время капитального ремонта других общеобразовательных организаций, – подчеркнул Александр Артемов. – В школах № 60 и 102 об этом аспекте не нужно забывать и уже сейчас постепенно вовлекать в процесс наиболее активных ребят и представителей родительской общественности».

В ходе совещания отдельно обсудили необходимость сохранить и отразить особенности каждой школы в обновленных пространствах. Так, школа № 60 носит имя своего выпускника Владимира Завьялова, погибшего при исполнении воинского долга в Афганистане. В школьном музее хранятся его личные вещи, фотографии и бюст, для которого в отремонтированном здании предстоит определить достойное место.

«Главная задача на период ремонта – строгий контроль качества и сроков работ, – подвел итог совещания Александр Артемов. – Это особенно важно, поскольку столь большое обновление сразу двух общеобразовательных организаций стало возможным благодаря участию в региональном проекте "Все лучшее детям" национального проекта "Молодежь и дети". К его реализации нужно подходить с большой ответственностью. В результате мы должны получить современные образовательные пространства, которые обеспечат комфортные условия для обучения школьников и работы наших педагогов».

