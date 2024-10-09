Как украсят к Новому году самый большой район Барнаула?

На новогоднее украшение Индустриального района намерены потратить 1,6 млн рублей

09 октября 2024, 09:00, ИА Амител

Новогодние украшения / Фото: amic.ru

Власти Барнаула хотят потратить 1,6 млн рублей на праздничное оформление Индустриального района города к Новому году. Информация об этом есть на портале госзакупок.

Компания-победитель должна будет смонтировать и подключить элементы праздничного оформления района до 20 декабря 2024 года. После Нового года (с 16 по 25 января 2025 года) этот же подрядчик должен будет демонтировать все элементы.

Украшения появятся на пересечении Павловского тракта с ул. Сельскохозяйственной и с ул. Власихинской, на участке от ул. Власихинской до ул. Сельскохозяйственной, на ул. Малахова, на пересечение ул. Шумакова с ул. Балтийской, на улицах Сергея Ускова, Панфиловцев, Энтузиастов, Георгиева, 50 лет СССР, на пл. Кузнецова, в парке на ул. Сергея Ускова и в парке спорта Алексея Смертина.

В Индустриальном районе установят следующие элементы:

светодиодный фонтан "Снежный" (на пересечении Павловского тракта с ул. Власихинской);

светодиодные сосульки (в парке спорта на ул. Энтузиастов, 12в, и на аллее ул. Георгиева – от ул. Энтузиастов до ул. 50 лет СССР);

светодиодные гирлянды (в парке спорта на ул. Энтузиастов, 12в);

елка с шарами и светодинамической иллюминацией (в парке спорта Алексея Смертина);

иллюминация на металлических конструкциях "Арки" (вдоль Павловского тракта, в районе домов № 253 и 257);

светодиодный фонтан "Ажурный" (пересечение Павловского тракта с ул. Сельскохозяйственной);

светодиодная конструкция "Цветок" (справа от входа в парк "Лесная сказка");

светодиодная конструкция "Глобус" (50 лет СССР, 12);

светодиодные виньетки, гирлянды и тубусы (тубусы появятся на Павловском тракте, от ул. Власихинской до ул. Сельскохозяйственной, а гирлянды – на ул. Георгиева, от ул. 50 лет СССР до ул. Энтузиастов. Виньетки расположат на участках: ул. Малахова – от ул. Антона Петрова до ул. Балтийской; на ул. Энтузиастов – от ул. Попова до ул. Георгиева; на ул. Панфиловцев – от ул. Энтузиастов до Павловского тракта; на ул. Георгиева – от ул. 50 лет СССР до Павловского тракта; на ул. 50 лет СССР – от ул. Малахова до ул. Георгиева; на ул. Трактовой – от ул. Газобетонной до ул. Дальней; на ул. Балтийской – от ул. Ускова до ул. Попова и на ул. Ускова – от ул. Взлетной до ул. Балтийской);

иллюминация на ледяные фигуры и светодиодные прожекторы (Энтузиастов, 12в);

светодиодная конструкция "Корабль" (ул. Балтийская, 49, пл. Адмирала Кузнецова);

световая конструкция "Маска" (ул. 50 лет СССР, 16);

светодиодная конструкция "Лев", световая конструкция "Звезда", а также новогодние конструкции "Медвежонок", "Олененок", "Пингвиненок", "Елочка", "Ель каркасная" (ул. Энтузиастов, 12в);

световые конструкции "Ель со звездой" (от ул. Попова до ул. Сельскохозяйственной);

световая конструкция "Шишка" (на пересечении улиц Взлетная и ул. Сергея Ускова);

светодиодная гирлянда "Бахрома" (сквер на пересечении улиц Взлетная и ул. Сергея Ускова);

светодиодные конструкции "Фонтан" (пересечение Малахова и Павловского тракта);

баннеры четырех типов (Павловский тракт, улицы Энтузиастов, Попова, Власихинская, Малахова, Георгиева).

Также подрядчик должен будет убрать снег с территории парка спорта.

Закупка появилась на портале 4 октября, подрядчика будут искать до 14 октября. Итоги лота подведут 16 октября. Контракт будет действовать до 25 марта 2025 года.

Напомним, что ранее власти Барнаула заказали новогоднее оформление Железнодорожного района города. Как его украсят к празднику, можно посмотреть здесь.