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Власти Барнаула рассказали, сколько за месяц потратили смеси на борьбу с гололедом

В среднем в городе ежедневно тратят 280 тонн песко-соляной смеси на обработку дорог и тротуаров

04 марта 2024, 17:18, ИА Амител

Борьба со льдом в Барнауле / Фото: barnaul.org
Борьба со льдом в Барнауле / Фото: barnaul.org

Власти Барнаула сообщили, что почти за шесть недель на борьбу с гололедом потратили 11 200 тонн песко-соляной смеси.

"Всего для противогололедной обработки с начала зимнего сезона использовано более 44 000 тонн песко-соляной смеси 15-ти и 20-процентной концентрации и порядка 520 тонн песко-соляной смеси из отсева дробления", – рассказали в мэрии 4 марта.

Напомним, 24 января сообщали, что с начала сезона для противогололедной обработки улично-дорожной сети было использовано более 32 800 тонн песко-соляной смеси разной концентрации.

Таким образом, с 24 января по 4 марта, почти за шесть недель, на борьбу с гололедом в Барнауле потратили 11 200 тонн песко-соляной смеси, или в среднем 280 тонн ежедневно.

Екатерина Смолихина / Фото: amic.ru

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Комментарии 3

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Гость

17:29:31 04-03-2024

Потом все этим мы будем дышать!Ума большого не надо засыпать весь город.

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Грыша

19:23:52 04-03-2024

Мож это только на бумаге

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гость

21:42:36 04-03-2024

Считать надо не сколько смеси рассыпали, а сколько людей пострадало. И если пострадавших стало меньше, значит работа ведется, а если нет, то переводят бумагу на отчеты, деньги на зарплату и наше здоровье , уменьшая народонаселение.

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