Власти Барнаула рассказали, сколько за месяц потратили смеси на борьбу с гололедом
В среднем в городе ежедневно тратят 280 тонн песко-соляной смеси на обработку дорог и тротуаров
04 марта 2024, 17:18, ИА Амител
Власти Барнаула сообщили, что почти за шесть недель на борьбу с гололедом потратили 11 200 тонн песко-соляной смеси.
"Всего для противогололедной обработки с начала зимнего сезона использовано более 44 000 тонн песко-соляной смеси 15-ти и 20-процентной концентрации и порядка 520 тонн песко-соляной смеси из отсева дробления", – рассказали в мэрии 4 марта.
Напомним, 24 января сообщали, что с начала сезона для противогололедной обработки улично-дорожной сети было использовано более 32 800 тонн песко-соляной смеси разной концентрации.
Таким образом, с 24 января по 4 марта, почти за шесть недель, на борьбу с гололедом в Барнауле потратили 11 200 тонн песко-соляной смеси, или в среднем 280 тонн ежедневно.
17:29:31 04-03-2024
Потом все этим мы будем дышать!Ума большого не надо засыпать весь город.
19:23:52 04-03-2024
Мож это только на бумаге
21:42:36 04-03-2024
Считать надо не сколько смеси рассыпали, а сколько людей пострадало. И если пострадавших стало меньше, значит работа ведется, а если нет, то переводят бумагу на отчеты, деньги на зарплату и наше здоровье , уменьшая народонаселение.