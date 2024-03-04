Власти Барнаула рассказали, сколько за месяц потратили смеси на борьбу с гололедом

В среднем в городе ежедневно тратят 280 тонн песко-соляной смеси на обработку дорог и тротуаров

04 марта 2024, 17:18, ИА Амител

Борьба со льдом в Барнауле / Фото: barnaul.org

Власти Барнаула сообщили, что почти за шесть недель на борьбу с гололедом потратили 11 200 тонн песко-соляной смеси.

"Всего для противогололедной обработки с начала зимнего сезона использовано более 44 000 тонн песко-соляной смеси 15-ти и 20-процентной концентрации и порядка 520 тонн песко-соляной смеси из отсева дробления", – рассказали в мэрии 4 марта.

Напомним, 24 января сообщали, что с начала сезона для противогололедной обработки улично-дорожной сети было использовано более 32 800 тонн песко-соляной смеси разной концентрации.

Таким образом, с 24 января по 4 марта, почти за шесть недель, на борьбу с гололедом в Барнауле потратили 11 200 тонн песко-соляной смеси, или в среднем 280 тонн ежедневно.