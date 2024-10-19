Власти Барнаула снова попытаются найти подрядчика на ремонт магазина купца Морозова

В августе – сентябре мэрия не смогла найти подрядчика на ремонт этого объекта культурного наследия

19 октября 2024, 07:05, ИА Амител

Магазин купца Морозова в Барнауле / Фото: 2GIS

Власти Барнаула снова попробуют найти подрядчика, который разработает научно-проектную документацию на капитальный ремонт магазина купца Морозова. Это здание является объектом культурного наследия и находится на ул. Льва Толстого, 38 / проспекте Социалистическом, 14. На сохранение объекта власти Барнаула готовы потратить 2,3 млн рублей.

Соответствующий лот появился на портале госзакупок 16 октября, заявки желающие смогут подавать до 25 октября. Итоги лота подведут 29 октября 2024 года. Контракт будет действовать до 31 марта 2025-го.

Подрядчик должен будет за 39 дней с даты заключения договора собрать исходные данные, выполнить проектирование, согласовать все с заказчиком и отправить научно-проектную документацию на экспертизу. За 42 дня после передачи документов заказчику компания-победитель должна будет пройти экспертизу и получить положительное заключение.

"По результатам технического обследования в процессе проектирования определить объемы работ по разделам: "Электроосвещение и электрооборудование", "Водоснабжение и канализирование", "Отопление", "Охранная сигнализация", "Пожарная сигнализация", "Локальные сети", "Вентиляция и кондиционирование". В разделе "Конструктивные решения" выполнить решение выхода на чердак. Предусмотреть восстановление отделки после окончания ремонтных работ", – написано в документации лота.

При проектировании подрядчик должен будет составить ведомости объемов работ и дефектные ведомости, учесть возможность применения современных технологий и материалов, а также использовать российское оборудование.

Предполагается капремонт объекта, работы должны начаться в 2025 году. Деньги власти возьмут из городского бюджета Барнаула на 2024-2025 годы по муниципальной программе "Капитальный и текущий ремонт зданий органов местного самоуправления, казенных учреждений города Барнаула на 2015-2026 годы".

Отметим, что в августе – сентябре 2024 года власти Барнаула уже пытались найти подрядчика на закупку за 2,3 млн рублей (стоимость была меньше примерно на 30 тысяч рублей). Лот опубликовали 30 августа, итоги аукциона подвели 10 сентября, желающих разработать научно-проектную документацию не нашлось.

Напомним, что Андрей Морозов – купец первой гильдии и на тот момент один из богатейших людей Барнаула. Он основал торговый дом "А.Н. Морозов с сыновьями", с уставным капиталом 100 тысяч рублей. В Барнауле Морозов владел восемью магазинами, в том числе на ул. Льва Толстого, 38. Там продавали одежду, обувь, ткани, посуду, скобяные изделия, вина, зерно и сельхозтехнику. Построили здание в 1873 году, оно было двухэтажным особняком с круглыми слуховыми окнами на фронтонах.