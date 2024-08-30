Магазин купца Морозова в Барнауле хотят отремонтировать

На разработку научно-проектной документации планируется потратить 2,3 млн рублей

30 августа 2024, 13:25, ИА Амител

Магазин купца Морозова / Фото: guestcard.barnaul.org

Власти Барнаула заказали разработку научно-проектной документации по сохранению магазина купца Морозова, который является объектом культурного наследия и находится на ул. Льва Толстого, 38 / проспект Социалистический, 14. На работу мэрия готова потратить 2,3 млн рублей. В здании хотят провести капитальный ремонт. Информация об этом есть на портале госзакупок.

Подрядчик будет приступить к работам с даты подписания контракта, договор будет действовать до 31 декабря 2024 года. Сделать документацию ему предстоит за 19 дней.

По результатам технического обследования здания он должен будет определить объемы работ по разделам: "Электроосвещение и электрооборудование", "Водоснабжение и канализирование", "Отопление", "Охранная сигнализация", "Пожарная сигнализация", "Локальные сети", "Вентиляция и кондиционирование". В конструктивных решениях нужно предусмотреть выход на чердак. Компания-победитель также позаботится о восстановлении отделки после окончания ремонта.

При проектировании подрядчик составит ведомости объемов работ и дефектные ведомости, а также учтет возможность применения современных технологий и материалов.

Реконструировать здание будут по муниципальной программе "Капитальный и текущий ремонт зданий органов местного самоуправления, казенных учреждений города Барнаула на 2015-2026 годы". Деньги возьмут из городского бюджета. Капитальный ремонт должен стартовать в 2025 году.

Закупка появилась на портале 30 августа. Желающие смогут подавать заявки на нее до 6 сентября 2024 года. Итоги лота подведут 10 сентября.

Напомним, Андрей Морозов – купец первой гильдии, был одним из богатейших людей Барнаула. Основатель торгового дома "А.Н. Морозов с сыновьями", уставной капитал которого составлял 100 тысяч рублей. В Барнауле Морозову принадлежало восемь магазинов. Один из них был на ул. Льва Толстого, 38. Там торговали одеждой, обувью, тканями, посудой, скобяными изделиями, винами, зерном и сельхозтехникой. Построили здание в 1873 году. Это двухэтажный особняк с круглыми слуховыми окнами на фронтонах.