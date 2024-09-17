Почему отопление пока не запустилось во всех домах барнаульцев?

Запуск отопления в Барнауле начался с 16 сентября, но не во всех домах оно еще появилось

17 сентября 2024, 14:30, ИА Амител

Отопительный сезон в Барнауле / Фото: amic.ru

Отопление в Барнауле в 2024 году начали запускать с 16 сентября. Однако во многих многоквартирных домах батареи все еще остаются холодными, и горожане жалуются, что замерзают в своих квартирах. Amic.ru рассказывает, почему во многих домах отопления еще нет.

Отопление вообще начали включать?

Да. 16 сентября в Барнауле начали включать отопление по распоряжению главы города. Первостепенное внимание уделили социальным учреждениям – детским садам, школам и медучреждениям. На вечер 16 сентября тепло получили 123 детсада, 61 образовательное учреждение, 28 медучреждений, семь художественных школ и организаций допобразования, три техникума и один детский дом, сообщает пресс-служба барнаульского СГК.

То есть запуск идет?

Да, но это постепенный процесс. Энергетики загружают оборудование теплосетевого комплекса по мере запуска потребителей и проводят дополнительную регулировку. Также им нужно контролировать параметры на 482 центральных тепловых пункта, доводя их до нормативов. И эта наладка также происходит несколько дней.

Почему во многих домах отопления еще нет?

Потому что сначала подключили социальные объекты – детские сады, школы и больницы. Параллельно с ними запускается и жилищный фонд, но делается это не так быстро, как хотелось бы. При этом управляющие компании должны быть готовы к тому, чтобы открыть запорную арматуру в домах и быть готовым к заполнению систем.

Когда должны подключить отопление?

Работа с жилфондом будет продолжаться до конца недели, то есть до 22 сентября, пишет пресс-служба СГК Барнаул. Таким образом, к этой дате тепло во всех домах должно появиться.

Сколько домов подключат к отоплению?

Всего в Барнауле планируется подключить к отоплению 2788 многоквартирных домов.

А позже к отоплению возможно подключиться?

Если всем жителям дома и так достаточно жарко в домах, то пока можно и отказаться от запуска отопления. Решение должно быть коллективным, от всех собственников квартир. О нем надо сообщить управляющей компании.

А досрочно кого-то к отоплению подключали?

Да, досрочно к отоплению подключали дома по заявкам. Их подали несколько детсадов, два корпуса городской больницы № 10, художественная школа № 4 в поселке Южном, горбольница № 8 и Дом престарелых на улице Привокзальной, 5б.

Когда в прошлые годы включили отопление?

В 2023 году отопление подключили 21 сентября, в 2022-м – 22 сентября, а в 2021-м – 21 сентября.

Куда обратиться по поводу запуска отопления?

По вопросам запуска тепла нужно обращаться по круглосуточному телефону диспетчерской службы в администрацию района:

Железнодорожный район – 62-56-95;

Индустриальный район – 47-51-83;

Ленинский район – 54-44-49;

Октябрьский район – 24-74-98;

Центральный район – 63-08-25.

Кроме того, можно позвонить по телефону диспетчерской службы СГК – 59-97-15.