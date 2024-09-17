Почему отопление пока не запустилось во всех домах барнаульцев?
Запуск отопления в Барнауле начался с 16 сентября, но не во всех домах оно еще появилось
17 сентября 2024, 14:30, ИА Амител
Отопление в Барнауле в 2024 году начали запускать с 16 сентября. Однако во многих многоквартирных домах батареи все еще остаются холодными, и горожане жалуются, что замерзают в своих квартирах. Amic.ru рассказывает, почему во многих домах отопления еще нет.
Отопление вообще начали включать?
Да. 16 сентября в Барнауле начали включать отопление по распоряжению главы города. Первостепенное внимание уделили социальным учреждениям – детским садам, школам и медучреждениям. На вечер 16 сентября тепло получили 123 детсада, 61 образовательное учреждение, 28 медучреждений, семь художественных школ и организаций допобразования, три техникума и один детский дом, сообщает пресс-служба барнаульского СГК.
То есть запуск идет?
Да, но это постепенный процесс. Энергетики загружают оборудование теплосетевого комплекса по мере запуска потребителей и проводят дополнительную регулировку. Также им нужно контролировать параметры на 482 центральных тепловых пункта, доводя их до нормативов. И эта наладка также происходит несколько дней.
Почему во многих домах отопления еще нет?
Потому что сначала подключили социальные объекты – детские сады, школы и больницы. Параллельно с ними запускается и жилищный фонд, но делается это не так быстро, как хотелось бы. При этом управляющие компании должны быть готовы к тому, чтобы открыть запорную арматуру в домах и быть готовым к заполнению систем.
Когда должны подключить отопление?
Работа с жилфондом будет продолжаться до конца недели, то есть до 22 сентября, пишет пресс-служба СГК Барнаул. Таким образом, к этой дате тепло во всех домах должно появиться.
Сколько домов подключат к отоплению?
Всего в Барнауле планируется подключить к отоплению 2788 многоквартирных домов.
А позже к отоплению возможно подключиться?
Если всем жителям дома и так достаточно жарко в домах, то пока можно и отказаться от запуска отопления. Решение должно быть коллективным, от всех собственников квартир. О нем надо сообщить управляющей компании.
А досрочно кого-то к отоплению подключали?
Да, досрочно к отоплению подключали дома по заявкам. Их подали несколько детсадов, два корпуса городской больницы № 10, художественная школа № 4 в поселке Южном, горбольница № 8 и Дом престарелых на улице Привокзальной, 5б.
Когда в прошлые годы включили отопление?
В 2023 году отопление подключили 21 сентября, в 2022-м – 22 сентября, а в 2021-м – 21 сентября.
Куда обратиться по поводу запуска отопления?
По вопросам запуска тепла нужно обращаться по круглосуточному телефону диспетчерской службы в администрацию района:
Железнодорожный район – 62-56-95;
Индустриальный район – 47-51-83;
Ленинский район – 54-44-49;
Октябрьский район – 24-74-98;
Центральный район – 63-08-25.
Кроме того, можно позвонить по телефону диспетчерской службы СГК – 59-97-15.
14:52:32 17-09-2024
А может горвластям надо смотреть хотя бы в ГИМ метео БАРНАУЛ. где на 10 дней вперед печатается прогноз?Может свои решения по теплу им не по наитию принимать, а опираясь на научные прогнозы.Я понимаю, в коттеджах давно уже включили жильцы тепло..Но все-таки бОльшая часть барнаульцев живет в МКД-ах.
15:33:44 17-09-2024
Гость. (14:52:32 17-09-2024) А может горвластям надо смотреть хотя бы в ГИМ метео БАРНАУЛ... да-да.
Я тоже смотрел прогноз погоды !!!!
Днём до +10
Значит скоро включат отопление !!!!
16:27:44 17-09-2024
Гость. (14:52:32 17-09-2024) А может горвластям надо смотреть хотя бы в ГИМ метео БАРНАУЛ... Когда это прогноз на 10 дней совпадал с реальностью?
Ура, у нас тепло дали!
16:54:15 17-09-2024
Гость. (14:52:32 17-09-2024) А может горвластям надо смотреть хотя бы в ГИМ метео БАРНАУЛ... И какой вывод из ваших рассуждений? Самостоятельно я не смог понять.
06:48:46 18-09-2024
Гость (16:54:15 17-09-2024) И какой вывод из ваших рассуждений? Самостоятельно я не смог... Не понял?Ну что сказать?- Соображать надо,насколько вам будет уютно дома при 17,5 град.
15:37:31 19-09-2024
Гость (16:54:15 17-09-2024) И какой вывод из ваших рассуждений? Самостоятельно я не смог... Думайте глубже, может, поймете.На Гис Метео Барнаул чаще заглядывайте.Сморите данные, сопоставляйте с реальными температурами.И если вы умеете читать, вдумываться, анализировать, то поймете, что в последние годы достаточно высокий уровень совпадения прогноза и реальной погоды.Поэтому можно утверждать, что сейчас у метеорологов достаточно высокая вероятность РАСЧЕТА верной погоды.Наука резко вперед движется.
16:56:01 17-09-2024
А зачем на фото темы шапка с шарфом Мария-Ра на батарее?
19:38:05 17-09-2024
Гость (16:56:01 17-09-2024) А зачем на фото темы шапка с шарфом Мария-Ра на батарее?... Скрытая реклама.
10:29:10 18-09-2024
Гость 16:27:44 17-09-2024: Ура, у нас тепло дали!
Вообще-то принято указывать хоть приблизительно, где находится это "у нас". В любом случае, остаётся вам только завидовать...
09:23:34 30-09-2024
30.09.2024г. г. Барнаул, А.Петрова, 247в отопления до сих пор нет. Это просто кошмар...