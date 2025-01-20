В Барнауле спустя десять лет ввели в эксплуатацию проблемный ЖК "Жемчужина"

Активная работа после долгого застоя началась в мае 2024 года

20 января 2025, 11:45, ИА Амител

Долгострой / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

28 декабря 2024 года комитет по строительству Барнаула выдал разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК "Жемчужина". Его строительство затянулось на десять лет. Об этом сообщает altapress.ru.

Строить 16-этажный дом начали во второй половине 2015 года. Застройщик "ПР-Холдинг" анонсировал первый в городе жилой комплекс с трехэтажной парковкой.

Сдача "Жемчужины" была запланирована на 2017 год. Однако постоянно откладывалась. Работу фирмы проверяли, но фактов нецелевого расходования вложенных дольщиками средств не находили. Застройщик в 2020 году заявлял, что причина кроется в арестах, наложенных на земельный участок под домом и расчетный счет компании. Из-за этого привлечение новых средств было невозможным. Со временем ограничения сняли, и строительство было продолжено.

В начале 2024 года житель Барнаула обратился к заместителю генерального прокурора России. Он сообщил, что сроки сдачи ЖК затягивают. После проверки появилась версия, что часть средств дольщиков была похищена. В связи с этим правоохранители возбудили уголовное дело.

Летом 2024 года власти встали перед выбором: запустить процесс банкротства "ПР-Холдинга" и завершить возведение дома за счет регионального Фонда защиты прав участников долевого строительства либо снова дать проекту шанс.

В итоге дольщики достроили объект своими силами. За выполнением работ следили надзорные органы. Строительство возобновили после корректировки проектной документации, заключения договора с подрядчиком и покупки материалов. Активная работа началась с конца мая 2024 года. А уже 28 декабря 2024 года компания получила разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

В 16-этажном доме, построенном по каркасно-монолитной технологии, 105 квартир площадью 50-260 кв. м. В доме работает газовое отопление, установлены радиаторы и двери. На каждом этаже есть автосвет и гидранты, а также система вентиляции и дымоудаления. Сейчас строители ведут отделку помещений общего пользования. Помимо этого, осталось выполнить работы по инженерным сетям парковки и благоустройству.