Власти Бийска нашли подрядчика, который восстановит исторически важный для Алтая сквер

Работы выполнят более чем за 92 млн рублей

04 апреля 2025, 17:54, ИА Амител

Сквер имени Фомченко / Фото: группа "Какой быть набережной и скверу Фомченко?"

Мэрия Бийска нашла подрядчика, который благоустроит сквер им. Кузьмы Фомченко и прилегающих территорий. Согласно данным с сайта госзакупок, на которые ссылается "Банкфакс", из четырех компаний-участников контракт заключили с ООО "ПКФ "Белан" на сумму 92,2 млн рублей.

Тендер на поиск подрядчика объявили в марте. Исполнитель должен будет расчистить пространство, построить амфитеатр, выполнить устройство площадок, бетонный пирс как зону для рыбалки, а также отремонтировать памятник культурного наследия "Обелиск на месте захоронения Фомченко К. И.". После этого нужно будет смонтировать освещение, водопровод и иные коммуникации. К работе следует приступить с 10 апреля, а закончить – до 1 ноября 2025 года.

Максимальная цена превысила 106 млн рублей, а выиграла тендер ПКФ "Белан", которая предложила выполнить работы за 92,2 млн рублей. Руководит компанией Николай Белозеров, он же в прошлом возглавлял управляющую компанию "СибЭКом", которую признавали виновной в ненадлежащем исполнении своих обязанностей из-за того, что квартиру одного из жителей города затопило канализационными водами. "Белан" же ранее благоустраивал бийский парк в районе Зеленый Клин.

Примечательно, что на проведение озеленения в "месте рождения" Бийска власти города 4 апреля объявили отдельный тендер. На работы выделили почти 10,8 млн рублей.

Напомним, что проект получил название "Место рождения Бийска. Благоустройство сквера имени Кузьмы Фомченко и прилегающих территорий", участвовал в 9-м всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Над его созданием работали московские архитекторы, чиновники, местные историки, краеведы, общественники и обычные горожане. Средства на реализацию проекта выделят из федерального бюджета.

По информации из официальных источников, именно в сквере имени Кузьмы Фомченко были подписаны документы о вхождении Алтая в состав Российской империи – произошло это в XVIII веке.