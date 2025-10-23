НОВОСТИПолитика

Власти ЕС запретили покупать природный газ у России в новом пакете санкций

Также под ограничения попали российские нефтяные танкеры и дипломаты страны

23 октября 2025, 14:40, ИА Амител

Европа, Евросоюз / Изображение сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru
Европа, Евросоюз / Изображение сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас сообщила об утверждении девятнадцатого пакета санкций, направленных против России. Пакет включает не только запрет на импорт российского сжиженного природного газа, но и дополнительные ограничения на передвижение российских дипломатов. Кроме того, в "теневой флот" – список судов, перевозящих российскую нефть в обход санкций, внесены еще 117 кораблей.

Запрет на поставки СПГ будет внедрен в два этапа: для краткосрочных соглашений он начнет действовать через шесть месяцев, а для долгосрочных – с 1 января 2027 года. Полный запрет вступит в силу на год раньше изначально запланированного Европейской комиссией срока, сообщает Reuters. Словакия осталась единственной страной, которая воздержалась от поддержки пакета. 

В то же время советник президента Украины Андрей Ермак сообщил о разработке двадцатого пакета санкций.

Фото: Dave Sherrill / unsplash.com

В США заявили о готовности принять новые санкции против России

Спецпосланник Дональда Трампа сообщил, что соответствующий законопроект уже составлен
НОВОСТИПолитика

Россия Политика европа санкции

Комментарии 6

Avatar Picture
Шинник

15:10:15 23-10-2025

я всё жду когда они начнут мёрзнуть ... как французы под Москвой ...

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

15:18:18 23-10-2025

По ценам Газпрома может и не будут покупать, а через перекупов все равно будут, но уже дороже...

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:21:21 23-10-2025

хоть бы все страны отказались от российского газа, хоть бы все страны отказались от российской рыбы и продовольствия. Может, тогда внешняя политика обернется внутренней и начнется газификация регионов России и рыба станет дешевле? Сейчас ни мясо, ни рыба по цене недоступны большинству россиян.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:30:53 23-10-2025

А кто виноват ???

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

19:27:51 23-10-2025

Гость (16:30:53 23-10-2025) А кто виноват ???... это Герцен вам ответит

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:44:20 23-10-2025

А если покупать газ не в пакете?

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров