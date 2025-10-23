Власти ЕС запретили покупать природный газ у России в новом пакете санкций

Также под ограничения попали российские нефтяные танкеры и дипломаты страны

Европа, Евросоюз / Изображение сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас сообщила об утверждении девятнадцатого пакета санкций, направленных против России. Пакет включает не только запрет на импорт российского сжиженного природного газа, но и дополнительные ограничения на передвижение российских дипломатов. Кроме того, в "теневой флот" – список судов, перевозящих российскую нефть в обход санкций, внесены еще 117 кораблей.

Запрет на поставки СПГ будет внедрен в два этапа: для краткосрочных соглашений он начнет действовать через шесть месяцев, а для долгосрочных – с 1 января 2027 года. Полный запрет вступит в силу на год раньше изначально запланированного Европейской комиссией срока, сообщает Reuters. Словакия осталась единственной страной, которая воздержалась от поддержки пакета.

В то же время советник президента Украины Андрей Ермак сообщил о разработке двадцатого пакета санкций.