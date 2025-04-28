Военнослужащих направили в Курскую область несколько месяцев назад

28 апреля 2025, 08:25, ИА Амител

Северная Корея / Фото: unsplash.com

КНДР впервые официально подтвердила отправку войск для поддержки России в конфликте с Украиной. Несколько месяцев назад северокорейских военных направили в прифронтовую зону Курской области для участия в боевых действиях. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

"Операция по освобождению района Курска для отражения авантюрного вторжения украинских властей на территорию Российской Федерации была успешно завершена", – сообщили в агентстве.

Также в публикации сказано, что подразделения национальных вооруженных сил участвовали в операции "согласно приказу главы государства" Ким Чен Ына.

Президент РФ Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в июне 2024 года. В четвертой статье документа говорится о незамедлительной поддержке всеми имеющимися средствами в случае, если одна из стран подвергнется вооруженному нападению.

Осенью 2024 года СМИ, южнокорейская разведка, НАТО и Госдеп США сообщали о размещении в Курской области более десяти тысяч северокорейских военных. 26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов подтвердил участие северокорейских военнослужащих в боевых действиях на территории региона. Также об этом заявляла представитель МИД Мария Захарова.