Власти определили подрядчика, который построит новую "суперполиклинику" в Барнауле
Компания снизила начальную стоимость контракта на 47,5 тысячи рублей
19 мая 2025, 09:19, ИА Амител
Власти выбрали подрядчика, который займется строительством второй барнаульской "суперполиклиники". Как сообщает "Толк", победителем стала единственная организация, допущенная к конкурсу, – она снизила цену контракта на 47,5 тысячи рублей.
Конкурс стартовал 28 апреля, а уже 15 мая комиссия подвела его итоги. При этом информации о том, кто именно победил, пока нет – подрядчика официально объявят после того, как Единый заказчик капитального строительства в Алтайском крае заключит государственный контракт. Конечная стоимость строительства составила 1 124 100 000 рублей.
Напомним, что подготовка к строительству шла в течение нескольких лет. Еще в 2022-м мэрия Барнаула и региональный Минздрав определили место для будущего объекта – он появится по адресу ул. Попова, 128, в квартале 2033. Мощность медучреждения составит 700 посещений в смену. Это будет большое трехэтажное здание с цокольным этажом общей площадью порядка 5,8 тысячи "квадратов". В проекте контракта на строительство указано, что все работы должны быть завершены не позднее 30 июля 2027 года.
09:25:21 19-05-2025
Сразу надо искать кто будет достраивать
09:37:41 19-05-2025
Гость (09:25:21 19-05-2025) Сразу надо искать кто будет достраивать...
Не надо искать, всё заранее продумано. Просто сумма контракта, по взаимному соглашению сторон, будет несколько раз увеличена на удовлетворение всех заинтересованных лиц. Схема отработанная годами...
10:34:20 19-05-2025
Гость (09:25:21 19-05-2025) Сразу надо искать кто будет достраивать...
И кто там будет работать
10:00:37 19-05-2025
работать-то кто будем в поликлинике с приставкой супер?
15:32:48 19-05-2025
Гость (10:00:37 19-05-2025) работать-то кто будем в поликлинике с приставкой супер?... А если не построить, то и работников искать незачем))) Ведь негде им работать))))))))
12:43:00 19-05-2025
Китайцы города строят, в которых никто не живет. А мы, что, какую- то поликлинику не построим?
13:14:52 19-05-2025
Главное что бы из нее кирпичине начали выпадывать.
22:19:57 19-05-2025
47 тысяч рублей тоже деньги, но практически ничто относительно миллиарда.
14:43:45 20-05-2025
В результатеторгов единственный участник конкурса снизил цену на 0,004%. Смех!!!!