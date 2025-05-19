Власти определили подрядчика, который построит новую "суперполиклинику" в Барнауле

Компания снизила начальную стоимость контракта на 47,5 тысячи рублей

19 мая 2025, 09:19, ИА Амител

Проект поликлиники на ул. Попова, 128 / Фото: "Алтайгражданпроект"

Власти выбрали подрядчика, который займется строительством второй барнаульской "суперполиклиники". Как сообщает "Толк", победителем стала единственная организация, допущенная к конкурсу, – она снизила цену контракта на 47,5 тысячи рублей.

Конкурс стартовал 28 апреля, а уже 15 мая комиссия подвела его итоги. При этом информации о том, кто именно победил, пока нет – подрядчика официально объявят после того, как Единый заказчик капитального строительства в Алтайском крае заключит государственный контракт. Конечная стоимость строительства составила 1 124 100 000 рублей.

Напомним, что подготовка к строительству шла в течение нескольких лет. Еще в 2022-м мэрия Барнаула и региональный Минздрав определили место для будущего объекта – он появится по адресу ул. Попова, 128, в квартале 2033. Мощность медучреждения составит 700 посещений в смену. Это будет большое трехэтажное здание с цокольным этажом общей площадью порядка 5,8 тысячи "квадратов". В проекте контракта на строительство указано, что все работы должны быть завершены не позднее 30 июля 2027 года.