Появится в 2027-м. В Барнауле ищут, кто построит новую "суперполиклинику" за 1,1 млрд

Городская поликлиника № 9 уже не первый год готовится к переезду в большое и современное здание

02 мая 2025, 08:05, ИА Амител

Проект поликлиники на ул. Попова, 128 / Фото: "Алтайгражданпроект"

Власти Алтайского края начали искать подрядчика, который будет заниматься строительством нового здания для городской поликлиники № 9. Данные об этом появились на портале госзакупок. Начальная стоимость объекта – более 1,1 млрд рублей.

Вторая "суперполиклиника"

Подготовка к строительству шла в течение нескольких лет. Еще в 2022-м мэрия Барнаула и региональный Минздрав определили место для будущего объекта – он появится по адресу ул. Попова, 128, в квартале 2033.

Мощность медучреждения составит 700 посещений в смену. Это будет большое трехэтажное здание с цокольным этажом общей площадью порядка 5,8 тысячи "квадратов". Ожидается, что планировка будет следующей:

цокольный этаж – гардероб, склад аптеки, кол-центр, технические помещения;

первый этаж – кабинет для инфекционных больных, отделения неотложной помощи, медпрофилактики и лучевой диагностики;

второй этаж – кабинеты терапевтов и узких специалистов;

третий этаж – актовый зал, хирургическое отделение и дневной стационар.

Главный плюс нового здания – все врачи будут находиться в одном месте, объясняла в 2022-м главврач медучреждения Инна Анисимова. Увеличатся и объемы оказания медицинской помощи.

"В новом здании предусматривается увеличение терапевтических участков. Будет мощное рентгенологическое отделение, диагностическая служба, расширится женская консультация", – рассказывала специалист.Сейчас отделения 9-й поликлиники разнесены по разным площадям – как правило, это первые этажи жилых домов. Такое расположение, во-первых, создает трудности для пациентов, а во-вторых, не соответствует современным медицинским стандартам.

Построенный объект, напротив, будет отвечать всем передовым стандартам. Это будет вторая "суперполиклиника" в Барнауле – первой стала 14-я, которую построили на Лазурной.

В проекте контракта на строительство указано, что все работы должны быть завершены не позднее 30 июля 2027 года.

Район нуждается в поликлиниках

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов неоднократно подчеркивал, что Индустриальному району очень нужны новые большие поликлиники. Там то и дело "вырастают" новые кварталы, население не перестает увеличиваться. В итоге действующей инфраструктуры уже давно недостаточно. Даже открывшаяся поликлиника № 14 быстро столкнулась с "перегрузом".

"Плановая мощность поликлиники – 900 посещений в смену. Уже сейчас там принимают порядка 1200 пациентов в смену", – пояснял Попов.Поэтому ведомство прорабатывает вопрос о строительстве еще двух поликлиник в Индустриальном районе. Как пояснял министр, первая появится на ул. Власихинской, а вторая – на ул. Попова. Сейчас краевые власти ищут деньги на возведение объектов. Прежде всего, краевой Минздрав рассчитывает включить строительство медучреждений в новый нацпроект "Активная и продолжительная жизнь".