Появится в 2027-м. В Барнауле ищут, кто построит новую "суперполиклинику" за 1,1 млрд
Городская поликлиника № 9 уже не первый год готовится к переезду в большое и современное здание
02 мая 2025, 08:05, ИА Амител
Власти Алтайского края начали искать подрядчика, который будет заниматься строительством нового здания для городской поликлиники № 9. Данные об этом появились на портале госзакупок. Начальная стоимость объекта – более 1,1 млрд рублей.
Вторая "суперполиклиника"
Подготовка к строительству шла в течение нескольких лет. Еще в 2022-м мэрия Барнаула и региональный Минздрав определили место для будущего объекта – он появится по адресу ул. Попова, 128, в квартале 2033.
Мощность медучреждения составит 700 посещений в смену. Это будет большое трехэтажное здание с цокольным этажом общей площадью порядка 5,8 тысячи "квадратов". Ожидается, что планировка будет следующей:
- цокольный этаж – гардероб, склад аптеки, кол-центр, технические помещения;
- первый этаж – кабинет для инфекционных больных, отделения неотложной помощи, медпрофилактики и лучевой диагностики;
- второй этаж – кабинеты терапевтов и узких специалистов;
- третий этаж – актовый зал, хирургическое отделение и дневной стационар.
Главный плюс нового здания – все врачи будут находиться в одном месте, объясняла в 2022-м главврач медучреждения Инна Анисимова. Увеличатся и объемы оказания медицинской помощи.
"В новом здании предусматривается увеличение терапевтических участков. Будет мощное рентгенологическое отделение, диагностическая служба, расширится женская консультация", – рассказывала специалист.Сейчас отделения 9-й поликлиники разнесены по разным площадям – как правило, это первые этажи жилых домов. Такое расположение, во-первых, создает трудности для пациентов, а во-вторых, не соответствует современным медицинским стандартам.
Построенный объект, напротив, будет отвечать всем передовым стандартам. Это будет вторая "суперполиклиника" в Барнауле – первой стала 14-я, которую построили на Лазурной.
В проекте контракта на строительство указано, что все работы должны быть завершены не позднее 30 июля 2027 года.
Район нуждается в поликлиниках
Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов неоднократно подчеркивал, что Индустриальному району очень нужны новые большие поликлиники. Там то и дело "вырастают" новые кварталы, население не перестает увеличиваться. В итоге действующей инфраструктуры уже давно недостаточно. Даже открывшаяся поликлиника № 14 быстро столкнулась с "перегрузом".
"Плановая мощность поликлиники – 900 посещений в смену. Уже сейчас там принимают порядка 1200 пациентов в смену", – пояснял Попов.Поэтому ведомство прорабатывает вопрос о строительстве еще двух поликлиник в Индустриальном районе. Как пояснял министр, первая появится на ул. Власихинской, а вторая – на ул. Попова. Сейчас краевые власти ищут деньги на возведение объектов. Прежде всего, краевой Минздрав рассчитывает включить строительство медучреждений в новый нацпроект "Активная и продолжительная жизнь".
08:59:48 02-05-2025
Вот как построите, так и порадуемся.
11:52:17 02-05-2025
Начали искать?), А вдруг не найдут? И давно готовятся к переезду в еще не построенное? Гм... очень своевременная и полезная информация).
13:59:32 02-05-2025
Вообще то стены пока лечить не могут
21:50:50 02-05-2025
в новых районах огромных, шагнувших к аэропорту, нет ни аллей, ни поликлиник, ни школ. ШОК. нет смысла в таких городах, где не заложена забота о детях
08:28:29 03-05-2025
Гость (21:50:50 02-05-2025) в новых районах огромных, шагнувших к аэропорту, нет ни алл...
Все вам кто-то должен заботиться. Не покупайте там квартиры и всего-то!
12:48:17 03-05-2025
Гость (08:28:29 03-05-2025) Все вам кто-то должен заботиться. Не покупайте там кварт... Да, должен! Горожане платят огромные деньги в бюджет. Администрация не строит остро необходимую для жизни инфраструктуру, а распыляет средства на стеллы и "малые формы", где легко воровать.
06:56:17 03-05-2025
Проекты с примерной начальной стоимостью и неопределенной сметой обречены на осиротение.