Власти ответили на жалобы барнаульцев об отсутствии кондукторов в трамваях

Люди недовольны, что в переполненных вагонах приходится оплачивать проезд у водителя

15 февраля 2024, 10:30, ИА Амител

Трамвай в Барнауле / Фото: amic.ru

В мэрии Барнаула ответили на жалобы горожан, которые недовольны работой трамваев № 3: из-за отсутствия в вагонах кондукторов в часы пик людям крайне трудно добраться до передней части вагона и оплатить проезд водителю.

Как сказал "Толку" представитель администрации, причина проблемы заключается в нехватке кондукторов у "Горэлектротранса". А потому их обязанности решили возложить на водителей для полноценного выпуска трамваев на линию.

"Как только численность кондукторов нормализуется, предприятие вернется к прежнему режиму работы", – сказал он.

Ранее барнаульцы жаловались на работу трамвая № 5, а также № 7 и № 9, которые приходится ждать по 25-45 минут.