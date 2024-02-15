Власти ответили на жалобы барнаульцев об отсутствии кондукторов в трамваях
Люди недовольны, что в переполненных вагонах приходится оплачивать проезд у водителя
15 февраля 2024, 10:30, ИА Амител
В мэрии Барнаула ответили на жалобы горожан, которые недовольны работой трамваев № 3: из-за отсутствия в вагонах кондукторов в часы пик людям крайне трудно добраться до передней части вагона и оплатить проезд водителю.
Как сказал "Толку" представитель администрации, причина проблемы заключается в нехватке кондукторов у "Горэлектротранса". А потому их обязанности решили возложить на водителей для полноценного выпуска трамваев на линию.
"Как только численность кондукторов нормализуется, предприятие вернется к прежнему режиму работы", – сказал он.
Ранее барнаульцы жаловались на работу трамвая № 5, а также № 7 и № 9, которые приходится ждать по 25-45 минут.
10:34:35 15-02-2024
а если б еще кондуктор тёрся в вагоне??? да в одежде утепленной???
10:34:40 15-02-2024
Отписка как обычно , начальство пусть идет в кондукторы ! В первую очередь это их вина что люди не хотят работать за такую зп
23:43:18 15-02-2024
Ева (10:34:40 15-02-2024) Отписка как обычно , начальство пусть идет в кондукторы ! В ... Я тебе скажу больше - кондукторов возвращать никто не будет и не планирует. У нас ходят сделать также как в других городах - перейти на бескондукторные системы, на которые успешно уже перешли многие города. Не ждите
17:20:22 16-02-2024
Змей (23:43:18 15-02-2024) Я тебе скажу больше - кондукторов возвращать никто не будет ... В годы СССР тоже отменили кондукторов, поставили автоматы. Такой поток людей, о каком графике можно говорить, если водителю оплачивают проезд
10:42:19 15-02-2024
Ну, слава богу, объяснили, утешили) даже легче стало!
10:53:29 15-02-2024
"Как только численность кондукторов нормализуется, предприятие вернется к прежнему режиму работы", – сказал он.-------- ухахахахаа. администрация города с завидным постоянством требовала сократить штат сотрудников в ГЭТе, а теперь про нормализацию заговорили?
10:55:39 15-02-2024
Отсутствие кондукторов -это одно дело.А вот где сами трамваи?Почему их с гулькин хрен на линии?Почему такой большой интервал движения?Почему мы должны замерзать на остановках?Вот на какие вопросы надо отвечать.
11:24:20 15-02-2024
Акакий (10:55:39 15-02-2024) Отсутствие кондукторов -это одно дело.А вот где сами трамваи... "Прошу отнестись к этому с пониманием" (с)
23:47:12 15-02-2024
Акакий (10:55:39 15-02-2024) Отсутствие кондукторов -это одно дело.А вот где сами трамваи... Как сократили количество автобусов, так и сократят количество трамваев. Понравилось видимо сокращать транспорт. Ждите интервалов по одному трамваю в час. Сейчас кстати так ходят автобусы на 1, 24, 29, 80 и на других маршрутах
12:23:11 16-02-2024
Акакий (10:55:39 15-02-2024) Отсутствие кондукторов -это одно дело.А вот где сами трамваи... А трамваев нет!! Для того чтобы они были, их надо регулярно покупать, тем что остались - по 40-50 лет и покупались еще при СССР, в социалистической Чехословакии. А денег нет, но вы держитесь!
11:35:12 15-02-2024
Отсутствуют кондукторов должны заменять присутствующие у них руководители и остальные дармоеды из офисного планктона. А кондукторов они сократили умышленно, гонясь за наживой. Не могут организовать работу предприятия муниципального, подписывайте им вольную, вместе с чинушками контролёрами.
11:55:03 15-02-2024
Сократили одного-двух управленцев (отсутствия которых никто и не заметит), денежный фонд на оплату кондукторам. Всего делов...
12:04:58 15-02-2024
В переводе с чиновьечего на человечий - идите лесом...
12:21:36 15-02-2024
у этих трамваев без кондукторов есть еще один недостаток: едущий за ним трамвай с кондуктором вынужден стоять в пробке за предыдущим и ждать когда там всех обилетят.. обогнать ведь не получится..
23:48:35 15-02-2024
Гость (12:21:36 15-02-2024) у этих трамваев без кондукторов есть еще один недостаток: ед... Придётся смириться с этим. В других городах трамваи так и работают
12:39:32 15-02-2024
Найдите грамотных экономистов, бухгалтеров, финансистов. Платите им достойную заработную плату. И вы увидите, как предприятие будет приносить прибыль, развивать инфраструктуру и обеспечивать рабочими местами с достойной заработной для людей.
23:50:13 15-02-2024
Олег (12:39:32 15-02-2024) Найдите грамотных экономистов, бухгалтеров, финансистов. Пла... Не будет такого. У нас очень любят держать всё в чёрном теле. Существует кое-как предприятие и ладно. Также у нас и с медициной, с образованием и с ЖКХ
12:44:40 15-02-2024
Это не ответ. Почему нет фио и должность отвечающего. И это не решение проблемы. Так отвечали 5 лет назад. Уже нужны срочные меры. Вопрос не решался годами. А зп чиновники получали регулярно. Пожалуйста, фио чиновника. Пусть срочно ищут деньги на решение проблемы. Ни в одном городе нет такого. Нам, что, с лопатами идти в администрацию?
13:05:01 15-02-2024
Гость (12:44:40 15-02-2024) Это не ответ. Почему нет фио и должность отвечающего. И это ... Срочные меры нужны для повышения уровня среднестатистических пенсионеров, а также ветеранам труда, отработавшим всю жизнь на одном предприятии, без больничных, и получающих мизерную пенсию, спуская её на жкх, ЛЕКАРСТВА!!! Фармация растёт гипер темпами в ценах, и ЗАМАЛЧИВАЕТСЯ!
13:22:26 15-02-2024
Гость (12:44:40 15-02-2024) Это не ответ. Почему нет фио и должность отвечающего. И это ... Бу-га-га!!!!! )))))))))) Кишка тонка! Идти вам куда-то....
23:51:57 15-02-2024
Гость (12:44:40 15-02-2024) Это не ответ. Почему нет фио и должность отвечающего. И это ... Ошибаетесь. Без кондукторов в трамваях и в троллейбусах сейчас обходятся многие города, если не все. Ну, а лопатами администрацию пугать не надо. В голодные 90-е не могли напугать, а в самые сытые времена и подавно не сможете
23:54:54 15-02-2024
Гость (12:44:40 15-02-2024) Это не ответ. Почему нет фио и должность отвечающего. И это ... Половину автобусных маршрутов позакрывали, а на оставшихся маршрутах - сократили количество автобусов раза в 2-4. И никто с лопатами не пришёл. Ну, а тут и подавно никто не придёт, так что не надо тут пугать никого. Ну, а фамилию и имя если хотите - вам назовут бывшего министра транспорта, которого уже сняли с должности. На этом и всё
14:03:37 15-02-2024
а можно опубликовать штатное расписание управленцев и какая должность какие обязанности выполняет и каков оклад????
23:56:32 15-02-2024
умник (14:03:37 15-02-2024) а можно опубликовать штатное расписание управленцев и какая ... Нет. Это государственная тайна
15:22:29 15-02-2024
В общем управленцев ГЭТ всё устраивает, менять ничего не будут, премии себе выпишут какие надо, замов, секретарей, служебного транспорта достаточно.
16:49:22 15-02-2024
Гнать в шею такого руководителя!
17:23:48 15-02-2024
Может, воруют много, что на кондукторов не хватает средств? Пассажиров-то много, деньги должны быть.
23:57:49 15-02-2024
Гость (17:23:48 15-02-2024) Может, воруют много, что на кондукторов не хватает средств? ... Не ворую, а экономят. Не было бы бескондукторной системы, вам бы привезли бы не 10, а 9 новых трамваев. От отказа от кондукторов есть толк
12:16:51 16-02-2024
Знающий (23:57:49 15-02-2024) Не ворую, а экономят. Не было бы бескондукторной системы, ва... Говорили, что на линии только 3. Так что 9 или 10 закупили, уже не имеет значения. Что касается экономии, то не надо здесь гнать, что на кондукторах скопили денег на целый вагон. Прямо 75млн тратит Горэлектротранс кондукторов! Самим-то не смешно?
20:17:38 16-02-2024
Гость (12:16:51 16-02-2024) Говорили, что на линии только 3. Так что 9 или 10 закупили, ... Ну, на трамвай новый, конечно, не хватит, а вот на ремонт старого вагона за счёт отказа от кондукторов наскрести можно
21:33:15 15-02-2024
Любой может устроиться работать кондуктором.Насколько вас хватит...........знает.