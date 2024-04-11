Власти проверят версию о том, что дамбу в Орске прогрызли грызуны
Один из строителей сооружения уверен, что 2-3-сантиметровой дырoчки хватило бы для разрушения
11 апреля 2024, 14:30, ИА Амител
Минстрой совместно с Минприроды проверят информацию о том, что дамбу в Орске прогрызли грызуны, сообщает ТАСС.
Версию о грызунах высказал директор участвовавшей в строительстве дамбы компании Сергей Комаров. Он уверен, что 2-3-сантиметровой дырoчки хватило бы, чтобы вода пoшла через дамбу.
"Мы проведем обследование. Дамба терпела нагрузку где-то 5,5 м, по факту у нас 10 пришло. То есть с огромной скоростью огромная масса воды надавила", – отметил министр строительства РФ Ирек Файзуллин.
Он также сообщил, что специалистам ведомства уже поручено проектирование "настоящей дамбы", а не того, что было в Орске, где "сгребли землю и рассчитывали на защиту".
Напомним, после прорыва дамбы в Орске до 10 тысяч человек попали в зону подтопления.
14:33:06 11-04-2024
А можем после проверки узнать фамилии этих "грызунов".
14:37:29 11-04-2024
Точно не хохлы?
14:49:09 11-04-2024
Гость (14:37:29 11-04-2024) Точно не хохлы?... Не подсказывай!
14:40:50 11-04-2024
Всё верно, прогрызли грызуны, пилящие бюджет
14:48:07 11-04-2024
"Мамой клянёмся, это не мы!" Зам губернатора Сусликов. Руководитель финансовового департамента Мышкина.
14:56:01 11-04-2024
Нашли стрелочников!
14:56:39 11-04-2024
прогрызли грызуны --- жевто-блакитные
15:16:39 11-04-2024
"Власти проверят версию..." как интересно? всё уже смыло.
19:16:52 11-04-2024
Гость (15:16:39 11-04-2024) "Власти проверят версию..." как интересно? всё уже смыло.... Дамба то в основном цела, промыло несколько участков.
15:20:48 11-04-2024
Минстрой сказал, что дамба, просто земляной вал, на которую потрачено 1 миллиард рублей. Похоже кто то "поднял себе срок"
18:40:22 11-04-2024
ВВП (15:20:48 11-04-2024) Минстрой сказал, что дамба, просто земляной вал, на которую ... А в твоем замутненном сознании как должна выглядеть дамба?
Да́мба (от нидерл. dam) — гидротехническое сооружение, представляющее собой грунтовую насыпь трапецеидального сечения для регулирования водных потоков, иногда для защиты от снежных лавин и т. п. Верхняя часть дамбы может использоваться для дорог и других коммуникаций
19:18:42 11-04-2024
ВВП (15:20:48 11-04-2024) Минстрой сказал, что дамба, просто земляной вал, на которую ... Ты бы за какую сумму насыпал земляной вал высотой 10 м и протяженностью 25 км?
15:29:44 11-04-2024
Проверьте Бобров в Алтайском крае - наши министры говорят весь лес сожрали !
15:30:53 11-04-2024
Что администрация не почесалась заранее, и так уже всем понятно. Навалили бы мешков с песком сверху, как это делают на Дальнем Востоке, и то было бы попроще, чем сейчас. Тем более, что песка там хватает.
20:20:44 11-04-2024
А я считаю, версия с грызунами- прошлый век! Молодежи надо что-то поинтереснее придумать. Версию об инопланетном вмешательстве точно не будут рассматривать?
20:30:38 11-04-2024
Предлагаю выделить из бюджета еще 1 млрд руб. на обследование дамбы.
23:04:10 11-04-2024
А что вы удивляетесь? Барнаульцам ливневку одну по 10 миллионов втюхивают без прокладки труб. Думаете вам дамбу дешевле бы построили?
08:24:12 12-04-2024
Гость (23:04:10 11-04-2024) А что вы удивляетесь? Барнаульцам ливневку одну по 10 миллио... На какой глубине предлагаете проложить трубы ливневки для исключения промерзания зимой? такой как в этом году.