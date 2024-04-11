Власти проверят версию о том, что дамбу в Орске прогрызли грызуны

Один из строителей сооружения уверен, что 2-3-сантиметровой дырoчки хватило бы для разрушения

11 апреля 2024, 14:30, ИА Амител

Затопленная улица Орска / Фото: СК по Оренбургской области

Минстрой совместно с Минприроды проверят информацию о том, что дамбу в Орске прогрызли грызуны, сообщает ТАСС.

Версию о грызунах высказал директор участвовавшей в строительстве дамбы компании Сергей Комаров. Он уверен, что 2-3-сантиметровой дырoчки хватило бы, чтобы вода пoшла через дамбу.

"Мы проведем обследование. Дамба терпела нагрузку где-то 5,5 м, по факту у нас 10 пришло. То есть с огромной скоростью огромная масса воды надавила", – отметил министр строительства РФ Ирек Файзуллин.

Он также сообщил, что специалистам ведомства уже поручено проектирование "настоящей дамбы", а не того, что было в Орске, где "сгребли землю и рассчитывали на защиту".

Напомним, после прорыва дамбы в Орске до 10 тысяч человек попали в зону подтопления.