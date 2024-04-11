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Власти проверят версию о том, что дамбу в Орске прогрызли грызуны

Один из строителей сооружения уверен, что 2-3-сантиметровой дырoчки хватило бы для разрушения

11 апреля 2024, 14:30, ИА Амител

Затопленная улица Орска / Фото: СК по Оренбургской области
Затопленная улица Орска / Фото: СК по Оренбургской области

Минстрой совместно с Минприроды проверят информацию о том, что дамбу в Орске прогрызли грызуны, сообщает ТАСС.

Версию о грызунах высказал директор участвовавшей в строительстве дамбы компании Сергей Комаров. Он уверен, что 2-3-сантиметровой дырoчки хватило бы, чтобы вода пoшла через дамбу.

"Мы проведем обследование. Дамба терпела нагрузку где-то 5,5 м, по факту у нас 10 пришло. То есть с огромной скоростью огромная масса воды надавила", – отметил министр строительства РФ Ирек Файзуллин.

Он также сообщил, что специалистам ведомства уже поручено проектирование "настоящей дамбы", а не того, что было в Орске, где "сгребли землю и рассчитывали на защиту".

Напомним, после прорыва дамбы в Орске до 10 тысяч человек попали в зону подтопления.

Паводок

Комментарии 18

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ВВП

14:33:06 11-04-2024

А можем после проверки узнать фамилии этих "грызунов".

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Гость

14:37:29 11-04-2024

Точно не хохлы?

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Гость

14:49:09 11-04-2024

Гость (14:37:29 11-04-2024) Точно не хохлы?... Не подсказывай!

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Гость

14:40:50 11-04-2024

Всё верно, прогрызли грызуны, пилящие бюджет

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Гость

14:48:07 11-04-2024

"Мамой клянёмся, это не мы!" Зам губернатора Сусликов. Руководитель финансовового департамента Мышкина.

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Гость

14:56:01 11-04-2024

Нашли стрелочников!

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Гость

14:56:39 11-04-2024

прогрызли грызуны --- жевто-блакитные

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Гость

15:16:39 11-04-2024

"Власти проверят версию..." как интересно? всё уже смыло.

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Гость

19:16:52 11-04-2024

Гость (15:16:39 11-04-2024) "Власти проверят версию..." как интересно? всё уже смыло.... Дамба то в основном цела, промыло несколько участков.

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ВВП

15:20:48 11-04-2024

Минстрой сказал, что дамба, просто земляной вал, на которую потрачено 1 миллиард рублей. Похоже кто то "поднял себе срок"

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Гость

18:40:22 11-04-2024

ВВП (15:20:48 11-04-2024) Минстрой сказал, что дамба, просто земляной вал, на которую ... А в твоем замутненном сознании как должна выглядеть дамба?

Да́мба (от нидерл. dam) — гидротехническое сооружение, представляющее собой грунтовую насыпь трапецеидального сечения для регулирования водных потоков, иногда для защиты от снежных лавин и т. п. Верхняя часть дамбы может использоваться для дорог и других коммуникаций

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Гость

19:18:42 11-04-2024

ВВП (15:20:48 11-04-2024) Минстрой сказал, что дамба, просто земляной вал, на которую ... Ты бы за какую сумму насыпал земляной вал высотой 10 м и протяженностью 25 км?

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гость

15:29:44 11-04-2024

Проверьте Бобров в Алтайском крае - наши министры говорят весь лес сожрали !

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Гость

15:30:53 11-04-2024

Что администрация не почесалась заранее, и так уже всем понятно. Навалили бы мешков с песком сверху, как это делают на Дальнем Востоке, и то было бы попроще, чем сейчас. Тем более, что песка там хватает.

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Гость

20:20:44 11-04-2024

А я считаю, версия с грызунами- прошлый век! Молодежи надо что-то поинтереснее придумать. Версию об инопланетном вмешательстве точно не будут рассматривать?

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гость

20:30:38 11-04-2024

Предлагаю выделить из бюджета еще 1 млрд руб. на обследование дамбы.

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Гость

23:04:10 11-04-2024

А что вы удивляетесь? Барнаульцам ливневку одну по 10 миллионов втюхивают без прокладки труб. Думаете вам дамбу дешевле бы построили?

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Гость

08:24:12 12-04-2024

Гость (23:04:10 11-04-2024) А что вы удивляетесь? Барнаульцам ливневку одну по 10 миллио... На какой глубине предлагаете проложить трубы ливневки для исключения промерзания зимой? такой как в этом году.

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