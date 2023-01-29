Власти рассказали, может ли новый владелец "Китайского рынка" застроить его высотками

Акции Торгово-производственного комплекса Алтайского края ушли на торгах за 189 млн рублей

29 января 2023, 08:00, ИА Амител

Фото: altairegion-im.ru

На месте "Китайского рынка" в Барнауле, недавно ушедшего с молотка за 189 млн рублей, не появятся жилые дома. Возведение на участке многоквартирных домов не предусмотрено правилами землепользования и застройки Барнаула. Кроме того, часть земельного участка находится в санитарно-защитной зоне Барнаульского завода АТИ. Здесь также запрещена жилая застройка, следует из ответа Управления имущественных отношений Алтайского края на запрос amic.ru.

При этом каких-либо специальных обязательств или обременений в отношении участка у нового владельца нет. Как уточнили в крайимуществе, разрешённый вид использования земельного участка – "рынок, магазины, общественное питание, складские помещения".

Акции Торгово-производственного комплекса Алтайского края были проданы на торгах 12 января. Всего подали заявки две компании, победителем стала фирма "Бизнес Альянс". АО "ТПК" выступает в качестве управляющей компании "Китайского рынка" в Барнауле, расположенного на проспекте Космонавтов. Стоимость сделки составила 189,943 млн рублей, начальная цена лота была 379,887 млн рублей.

Аукцион проходил в формате публичного предложения, который предполагает постепенное снижение начальной цены (шаг был равен 18,9 млн рублей). Цена отсечения была установлена как раз на уровне 189,943 млн рублей. То есть лот ушёл за минимально возможную цену.

До этого акции ТПК неоднократно в течение нескольких лет выставляли на продажу, однако желающих их приобрести не находилось. Последняя неудачная попытка была предпринята крайимуществом в октябре 2022 года. После этого и было решено перейти к другому виду аукциона – посредством публичного предложения.

Напомним, планы новых собственников "Китайского рынка" на данный объект неизвестны. Ранее "Банкфакс" со ссылкой на собственные источники предполагал, что актив может быть интересен с точки зрения участка площадью 145 тысяч кв. м, который в будущем можно приспособить под строительство.