Власти Алтая попросили 2 млрд рублей у Москвы, чтобы достроить ледовую арену
Об этом заявил спикер АКЗС Александр Романенко
21 сентября 2024, 06:50, ИА Амител
Власти Алтайского края попросили денег из федерального бюджета, чтобы достроить ледовую арену в Барнауле на проспекте Сибирском. Об этом рассказал спикер АКЗС Александр Романенко.
Как сообщает пресс-служба краевого парламента, 23-25 сентября в верхней палате Федерального Собрания пройдут дни Алтайского края. Это традиционная для Совета Федерации форма работы, призванная ближе познакомить сенаторов с особенностями социально-экономического развития регионов нашей страны. Дни Алтайского края проводились в Совете Федерации уже дважды: в 2007 и 2015 годах. Во время мероприятия руководство региона намерено попросить выделить деньги на несколько проектов, в том числе на достройку ледового дворца "Алтай".
"Мы будем просить помощи в продолжении строительства ледового дворца на проспекте Сибирском в Барнауле. Надо более 2 миллиардов рублей, таких средств в регионе нет", – сообщил Александр Романенко.
Напомним, хоккейная арена "Алтай" на проспекте Сибирском вошла в краевую адресную инвестиционную программу на 2021 год. Однако никто из подрядчиков не стал заявляться на аукцион из-за небольшой цены контракта. Торги прошли на фоне резкого подорожания стройматериалов на 30%. В итоге проект отправили на доработку, пересчитав сумму контракта.
В Министерстве спорта уверяли, что деньги на объект есть и строить арену будут в несколько этапов.
Напомним, долгострой на проспекте Сибирском, 52, возводят уже более 10 лет. Ледовую арену планировали строить за федеральные средства. Заказчиком выступало управление Алтайского края по физической культуре и спорту, подрядчиком – компания "Стройгаз". Однако из-за нехватки финансирования работы останавливались на несколько лет.
07:08:43 21-09-2024
Завод или фабрику...
12:23:36 21-09-2024
Бдыщ.. (07:08:43 21-09-2024) Завод или фабрику... ... Снаряды, патроны.
06:10:14 22-09-2024
Гость (12:23:36 21-09-2024) Снаряды, патроны.... да, кастрюля, снаряды и патроны, в том числе.
10:41:30 21-09-2024
А нужен ли он сегодня там?
12:06:52 21-09-2024
Достроили бы музей но Октября лучше бы.
13:09:17 21-09-2024
И нужен ли он был вообще, учитывая, что он скорее всего будет платным?
16:30:06 21-09-2024
Гость (13:09:17 21-09-2024) И нужен ли он был вообще, учитывая, что он скорее всего буде... опять голодранцу бесплатно должны
13:53:01 21-09-2024
А без "этих дней" попросить слабо? Да и у кого просят - у сенаторов, которые досиживают до пенсии, или скрываются от полиции?
13:53:36 21-09-2024
Зачем? Есть "Дворец" спорта, хотя не наш уже и не дворец.
14:27:56 21-09-2024
А к 2050-м смогут достроить музей на Октября и противотуберкулезный диспансер под Белоярском?
20:10:41 22-09-2024
Самое время денег попросить, пока совсем все не растащили...