Власти Алтая попросили 2 млрд рублей у Москвы, чтобы достроить ледовую арену

Об этом заявил спикер АКЗС Александр Романенко

21 сентября 2024, 06:50, ИА Амител

Матч команды "Динамо-Алтай" / Фото: сайт клуба

Власти Алтайского края попросили денег из федерального бюджета, чтобы достроить ледовую арену в Барнауле на проспекте Сибирском. Об этом рассказал спикер АКЗС Александр Романенко.

Как сообщает пресс-служба краевого парламента, 23-25 сентября в верхней палате Федерального Собрания пройдут дни Алтайского края. Это традиционная для Совета Федерации форма работы, призванная ближе познакомить сенаторов с особенностями социально-экономического развития регионов нашей страны. Дни Алтайского края проводились в Совете Федерации уже дважды: в 2007 и 2015 годах. Во время мероприятия руководство региона намерено попросить выделить деньги на несколько проектов, в том числе на достройку ледового дворца "Алтай".

"Мы будем просить помощи в продолжении строительства ледового дворца на проспекте Сибирском в Барнауле. Надо более 2 миллиардов рублей, таких средств в регионе нет", – сообщил Александр Романенко.

Напомним, хоккейная арена "Алтай" на проспекте Сибирском вошла в краевую адресную инвестиционную программу на 2021 год. Однако никто из подрядчиков не стал заявляться на аукцион из-за небольшой цены контракта. Торги прошли на фоне резкого подорожания стройматериалов на 30%. В итоге проект отправили на доработку, пересчитав сумму контракта.

В Министерстве спорта уверяли, что деньги на объект есть и строить арену будут в несколько этапов.

Напомним, долгострой на проспекте Сибирском, 52, возводят уже более 10 лет. Ледовую арену планировали строить за федеральные средства. Заказчиком выступало управление Алтайского края по физической культуре и спорту, подрядчиком – компания "Стройгаз". Однако из-за нехватки финансирования работы останавливались на несколько лет.