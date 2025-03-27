"Зеркало" отрасли. Как изменился рынок стройматериалов в Барнауле и пойдут ли цены вниз

В 2025 году прервалась тенденция к безудержному удорожанию товаров для стройки и ремонта

27 марта 2025, 06:15, Алёна Жукова

Строительные материалы / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Начало строительного сезона, нередко совпадающего с приходом весны, всегда провоцирует рост цен на материалы. 2025 год исключением не стал. Однако эксперты рынка отмечают: темпы удорожания в этом году необычно низкие. Во многом это связано с охлаждением строительного комплекса: и многоэтажных, и малоэтажных домов в Барнауле и крае сейчас возводят значительно меньше, чем в прошлые годы. А потому и спрос на стройматериалы несколько остыл. Что будет с рынком в ближайшие месяцы и возможно ли снижение стоимости – в материале amic.ru.

Нетипичный год

Последние годы развитие рынка жилищного строительства сопровождалось активным ростом стоимости стройматериалов. Вице-премьер Марат Хуснуллин в декабре 2024 года заявил: за четыре года цены выросли в среднем на 61%. Это "критичный уровень", по словам чиновника. Федеральные аналитики предполагали, что строительные материалы продолжат стремительно дорожать и в 2025 году, но вопреки прогнозам рост цен замедлился.

Справка

Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в Алтайском крае в январе 2025 года в сравнении с декабрем 2024-го незначительно подорожали грунтовки, силикатный кирпич, стеновые наружные и внутренние панели, электрические проводники и некоторые другие виды продукции. Большинство же позиций, представленных в системе (всего их около 50), сохранились на уровне декабря 2024 года или даже чуть подешевели.

Сети, специализирующие на продаже строительных материалов в Барнауле, подтверждают общероссийскую динамику. Как сообщил amic.ru коммерческий директор компании "Сатурн" Роман Палевич, стоимость позиций корректируется регулярно. Так, систематически поднимают цены производители материалов, которые для выпуска продукции нередко используют импортные компоненты. Однако в этом году повышение цен нетипично "мягкое".

"В преддверии нового строительного сезона регулярно происходит корректировка цен. Мы наблюдаем рост практически на все позиции. Некоторые производители начали повышать стоимость уже в январе, другие – в марте. Но важно заметить, что в этом году не было резких и значительных подорожаний, как в 2022–2023 годах. В среднем рост составил 3–15% в зависимости от позиций", – сообщил эксперт.

В компании "Альтерра" подсчитали: в Алтайском крае и Республике Алтай цены на строительные материалы в своей динамике отстают от официальной инфляции в 2025 году на три процентных пункта. Так, в феврале, по данным Банка России, инфляция составила 10,06%, а стройматериалы дорожали в пределах 7%.

"В сегменте b2b (это бизнес-модель, при которой и заказчиками, и продавцами выступают юридические лица. – Прим. ред.) и вовсе рост цен практически сопоставим с целями ЦБ по инфляции (то есть 4% годовых. – Прим. ред.). Это вызвано уменьшением загруженности производителей строительных материалов и их готовностью снижать цены для объектов, по которым точно известны сроки строительства. Речь о II-III квартале 2025 года", – прокомментировал для amic.ru директор по продажам компании "Альтерра" Роман Трефилов.

Он отметил, что цены на ряд позиций (например, базальтовый утеплитель, утеплители из экструзионного пенополистирола, битумные и ПВХ мембраны, автоклавный газобетон, облицовочный кирпич) сейчас довольно привлекательные.

"Большинство производителей строительных материалов готовы идти на уступки при сотрудничестве с локальными сетями сбыта, обладающими развитой складской инфраструктурой и способными обеспечить сервис "последней мили"* с минимальными издержками", – сообщил Роман Трефилов.

*Сервис "последней мили" – это заключительный этап доставки товара от продавца к покупателю, когда посылка попадает из распределительного центра или магазина непосредственно в руки клиента.

Успешное импортозамещение

Рынок строительных и отделочных материалов сегодня не ощущает дефицита продукции, как это было в 2022 году (после ухода с российского рынка европейских брендов), сообщили amic.ru в одном из специализированных магазинов города. Это еще одна причина стабилизации цен, считают в компании.

"Сети и отдельные точки полностью изменили структуру предложения. Вместо продукции, поступающей из Европы, теперь можно приобрести товары из СНГ, Азии. Более 90% товаров попадают именно оттуда", – отметил представитель фирмы.

Роман Палевич добавил: за два года российский рынок полностью перестроился, ни сети, ни их клиенты не ощущают дефицит товаров.

"У производителей стройматериалов поменялся поставщик: был европейский, стал азиатский. Все, что необходимо для строительного рынка, у сетей есть в наличии", – заметил коммерческий директор компании "Сатурн".

Курс – на курс

Ближайшие месяцы на рынке стройматериалов будут такими же спокойными, как и начало года, считают эксперты. Возможен рост цен на отдельные позиции, например, цемент и изделия из него.

"Велика вероятность удорожания цемента, что обусловлено ростом основных составляющих его себестоимости – тарифов на электроэнергию и стоимости человеко-часа. Возможно, рост цены превысит цель по инфляции на несколько процентных пунктов. Стоит обратить внимание, что производные материалы от цемента (сухие строительные смеси, тротуарная плитка, ЖБИ, газобетон) отреагируют на изменения через месяц-два", – предположил Роман Трефилов.

При этом эксперты не исключают и снижения цен. Так, курс доллара по отношению к рублю планомерно становится меньше с декабря 2024 года. 19 марта 2025-го американская валюта стоила 81,5 рубля – это минимальный показатель за последний год. Если динамика сохранится, некоторые материалы и комплектующие могут подешеветь, считает Роман Палевич.

"Чтобы отразиться на конечной цене, низкий курс доллара должен сохраняться в течение двух-трех месяцев", – резюмирует эксперт.