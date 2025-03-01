Внучка бывшего мэра Самары призналась в его убийстве

Девушке назначили амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу

01 марта 2025, 08:30, ИА Амител

Признательные показания дала внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова, которую обвиняют в убийстве дедушки и бабушки, сообщили в СКР.

Обвиняемая Екатерина Бельская рассказала, что убила родственников из корысти – в целях завладения их имуществом. Она их отравила, затем заморозила тела азотом, после чего ее сообщник их расчленил. Останки они вместе раскидали по мусорным контейнерам в Самаре.

Бельской назначили амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу. Соучастник находится за пределами региона, его объявили в розыск.

В отношении девушки также возбудили дело о мошенничестве в крупном размере по факту мошеннических действий с автомобилем, принадлежащим ее бабушке. Сотрудники СК продолжают расследование.

Виктор и Наталья Тарховы пропали в конце 2024 года. Какое-то время Бельская пыталась скрыть факт их исчезновения, отправляя сообщения с их телефонов. Убитыми супружескую пару объявили 5 февраля 2025-го. Тогда же задержали и единственную внучку Тарховых.

С тех пор криминалисты пытаются отыскать останки жертв, а следователи работают с задержанной.