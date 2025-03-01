НОВОСТИПроисшествия

Внучка бывшего мэра Самары призналась в его убийстве

Девушке назначили амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу

01 марта 2025, 08:30, ИА Амител

Признательные показания дала внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова, которую обвиняют в убийстве дедушки и бабушки, сообщили в СКР.

Обвиняемая Екатерина Бельская рассказала, что убила родственников из корысти – в целях завладения их имуществом. Она их отравила, затем заморозила тела азотом, после чего ее сообщник их расчленил. Останки они вместе раскидали по мусорным контейнерам в Самаре.

Бельской назначили амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу. Соучастник находится за пределами региона, его объявили в розыск.

В отношении девушки также возбудили дело о мошенничестве в крупном размере по факту мошеннических действий с автомобилем, принадлежащим ее бабушке. Сотрудники СК продолжают расследование.

Виктор и Наталья Тарховы пропали в конце 2024 года. Какое-то время Бельская пыталась скрыть факт их исчезновения, отправляя сообщения с их телефонов. Убитыми супружескую пару объявили 5 февраля 2025-го. Тогда же задержали и единственную внучку Тарховых.

С тех пор криминалисты пытаются отыскать останки жертв, а следователи работают с задержанной.

Происшествия громкое дело

Комментарии 9

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Гость

08:42:22 01-03-2025

Ну и дура

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Гость

09:18:24 01-03-2025

Запытали похоже.

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Гость

10:30:21 01-03-2025

О, уже сообщник. А на снимках с видеокамер она все одна выносит.

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Гость

11:58:22 01-03-2025

Нет тела, нет дела. И уже не будет.

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Гость

13:24:40 01-03-2025

Прихватизировали всё. Сверхбогатство до добра не доводит.

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dok_CФ

17:43:24 01-03-2025

Азот, то где раздают?

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Даня

20:28:06 01-03-2025

Вот и проси внуков, тут детей то заводить нет желания.
Избалованная девчонка которая жила в роскоши с рождения в то время как простой человек выживает на нищенскую ЗП и не надо тут писать мол учится надо было или искать работу где много платят.

Не все живут в москве где зарплаты высоки, у каждой вакансии есть предел зарплаты и потом вкусные места давно заняты.

А эта скотина вместо того чтобы работать решила завалить родственников из корысти.
Денег чтоли не дали на побрикушки, клубешки и прочее?
Или сообщник мозги промыл?

Ну ничего одна сядет и второго поймают

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Гость

21:26:05 01-03-2025

как ловко. признают дурой, отлечится 3 года и туту на свободу под наркотой

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Гость

22:00:29 01-03-2025

Зачем было колоться дурёхе: нет трупов - нет и преступления!? Да и много ли скостит чистосердечное признание в столь чудовищной гнусности?

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