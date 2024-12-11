Во дворце Асада нашли историю ВС РФ и таблетки от бессонницы

Боевики захватили дворец Башара Асада в Сирии

11 декабря 2024, 23:30, ИА Амител

Башар Асад / Фото: Валерий Шарифулин / POOL / ТАСС

Боевики сирийской оппозиции захватили дворец экс-президента Башара Асада и нашли в одном из помещений книги и таблетки от психических заболеваний. Об этом сообщает WSJ.

"Среди препаратов Асада обнаружили бензодиазепин. Врачи выписывают его для лечения тревожных расстройств и бессонницы", – пишет издание.

Во дворце также были найдены личные книги экс-президента Сирии. Сред них оказалась история ВС РФ и его собственная биография.

Напомним, что Башар Асад сложил полномочия президента и покинул Сирию 8 декабря, после того как коалиция исламистских группировок захватила Дамаск. 9 декабря стало известно, что он с семьей получил политическое убежище в России.