Во дворце Асада нашли историю ВС РФ и таблетки от бессонницы
Боевики захватили дворец Башара Асада в Сирии
11 декабря 2024, 23:30, ИА Амител
Боевики сирийской оппозиции захватили дворец экс-президента Башара Асада и нашли в одном из помещений книги и таблетки от психических заболеваний. Об этом сообщает WSJ.
"Среди препаратов Асада обнаружили бензодиазепин. Врачи выписывают его для лечения тревожных расстройств и бессонницы", – пишет издание.
Во дворце также были найдены личные книги экс-президента Сирии. Сред них оказалась история ВС РФ и его собственная биография.
Напомним, что Башар Асад сложил полномочия президента и покинул Сирию 8 декабря, после того как коалиция исламистских группировок захватила Дамаск. 9 декабря стало известно, что он с семьей получил политическое убежище в России.
06:06:49 12-12-2024
не спал, о народе думал
09:57:59 12-12-2024
Золотой унитаз как обычно не нашли...
10:20:06 12-12-2024
Вот погостит и досвидания, беженцев ихних с их ним президентом нам не нужно, нам своих проблем выше крыши.
10:35:56 12-12-2024
Гость (10:20:06 12-12-2024) Вот погостит и досвидания, беженцев ихних с их ним президент... мы просто не умеем их готовить
но ничего, научимся.