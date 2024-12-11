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Во дворце Асада нашли историю ВС РФ и таблетки от бессонницы

Боевики захватили дворец Башара Асада в Сирии

11 декабря 2024, 23:30, ИА Амител

Башар Асад / Фото: Валерий Шарифулин / POOL / ТАСС
Башар Асад / Фото: Валерий Шарифулин / POOL / ТАСС

Боевики сирийской оппозиции захватили дворец экс-президента Башара Асада и нашли в одном из помещений книги и таблетки от психических заболеваний. Об этом сообщает WSJ.

"Среди препаратов Асада обнаружили бензодиазепин. Врачи выписывают его для лечения тревожных расстройств и бессонницы", – пишет издание.

Во дворце также были найдены личные книги экс-президента Сирии. Сред них оказалась история ВС РФ и его собственная биография.

Напомним, что Башар Асад сложил полномочия президента и покинул Сирию 8 декабря, после того как коалиция исламистских группировок захватила Дамаск. 9 декабря стало известно, что он с семьей получил политическое убежище в России.

Политика

Комментарии 4

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Гость

06:06:49 12-12-2024

не спал, о народе думал

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Дюша

09:57:59 12-12-2024

Золотой унитаз как обычно не нашли...

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Гость

10:20:06 12-12-2024

Вот погостит и досвидания, беженцев ихних с их ним президентом нам не нужно, нам своих проблем выше крыши.

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Musik

10:35:56 12-12-2024

Гость (10:20:06 12-12-2024) Вот погостит и досвидания, беженцев ихних с их ним президент... мы просто не умеем их готовить
но ничего, научимся.

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